J’ai gagné 108 millions de livres sterling à l’EuroMillions mais j’ai trouvé ça ENNUYANT… c’était trop difficile de s’adapter à

Un gagnant de l’EUROMILLIONS a raconté comment il trouve son nouveau style de vie de manoirs et de supercars ENNUYEUX.

Neil Trotter, un mécanicien de Coulsdon, a remporté 107,9 millions de livres sterling en 2014 après avoir dit à tous ses amis et à sa famille qu’il gagnerait gros.

Neil Trotter sur le capot d’une voiture de course après sa victoire exceptionnelle

Le fan de voitures de course a troqué sa Ford Focus contre une Jaguar et une Porsche lorsqu’il a gagné sa fortune.

Et il a acheté un manoir classé Grade II avec son propre lac situé sur 400 acres de terrain.

Mais Trotter dit maintenant que sa vie de luxe et de loisirs est “assez ennuyeuse”.

Le passionné de voitures de course pétille de joie après avoir remporté le jackpot de 108 millions de livres sterling

Il a déclaré: “Passer de devoir travailler à ne plus avoir à travailler était une chose assez étrange à laquelle s’adapter. J’ai vite découvert que rester assis à la maison à regarder la télé toute la journée était assez ennuyeux.”

Trotter a ajouté que le groupe Camelot qui gère la loterie l’a averti de ne rien faire avec ses gains tout de suite.

Mais il dit toujours qu’il vit son rêve de gagner à la loterie et de conduire des voitures rapides.

S’exprimant en 2019, il a déclaré: “En tant que trotteur, je savais que je serais millionnaire un jour – et je savais en quelque sorte que je gagnerais à la loterie.”

« J’avais l’habitude de dire à mon père que j’aurais une maison avec un lac, et il disait : ‘Dans tes rêves, fiston !’

“J’avais le sentiment tellement fort le vendredi que j’allais gagner, ai-je dit à la secrétaire au travail.

“Gagner m’a permis de revenir à mon premier amour – la course. Et j’ai la maison avec un lac.

Dans une prémonition inquiétante, il avait dit au personnel du bureau de son père le jour de sa victoire que “cette heure demain”, il serait millionnaire.

Quelques heures plus tard, il a vu son EuroMillions Lucky Dip lui rapporter un incroyable 107 932 603,20 £ et faire de lui le quatrième plus grand gagnant de loterie du pays à l’époque.

Le gagnant de l’EuroMillions est devenu fou d’ennui après avoir quitté son emploi

Cela vient alors qu’un jackpot de 113 millions de livres sterling a été mis en jeu lors du concours EuroMillions d’hier.

Les détenteurs de billets ont été invités à vérifier leurs numéros pour voir s’ils ont remporté le jackpot alléchant.

Les numéros gagnants de l’EuroMillions sont 07, 24, 34, 39, 46. Les numéros gagnants de l’EuroMillions Lucky Star sont : 01, 06.

L’heureux gagnant deviendra encore plus riche que la légende de Take That, Gary Barlow, éclipsant la fortune de 90 millions de livres sterling du chanteur.