J’ai gagné 105 millions de livres sterling à l’EuroMillions et déboursé 850 000 livres sterling en voitures… mais je conduis toujours la Volvo d’occasion de ma femme

UN CONSTRUCTEUR qui a gagné 105 millions de livres sterling à l’EuroMillions a déboursé 850 000 livres sterling en voitures – mais continue de rouler dans la Volvo d’occasion de sa femme.

L’allée du manoir de campagne de 4,5 millions de livres sterling de Steve Thomson ressemble à un ensemble Top Gear.

Le gagnant du loto Steve Thomson conduit une Ford Mustang de 50 000 £, parmi beaucoup d’autres Crédit : Gary Stone

Steve et Lenka ont remporté 105 millions de livres sterling Crédit : Paul Edwards – Le Soleil

Il abrite trois Range Rover à 100 000 £, une Tesla à 100 000 £ et une supercar de type Lamborghini à 200 000 £.

Le père de trois enfants, âgé de 43 ans, a également investi dans deux fourgonnettes de transport VW haut de gamme de 50 000 £ et une Ford Mustang de 50 000 £.

Mais malgré la flotte coûteuse, Steve choisit toujours de se promener dans le XC90 de sa femme Lenka.

Un voisin de son village de Home Counties a déclaré : « Steve a une voiture pour tous les jours de la semaine. Peut-être qu’ils les achètent pour les enfants ?

Un autre local a déclaré: «Il a au moins une supercar. C’est vert vif donc je pense que c’est une Lamborghini.

“Si vous avez ce genre d’argent, vous devez en profiter – et Steve l’est certainement.

“Nous pensons qu’il a beaucoup donné, alors bon pour lui d’en dépenser pour lui-même.”

Steve et Lenka, 42 ans, ont emménagé dans son domaine de 14,5 acres – avec piscine, court de tennis et grange de fête – un an après avoir décroché le jackpot.

Jusque-là, le seul luxe de Steve était une camionnette VW d’occasion afin qu’il puisse honorer tous les travaux de construction qu’il a entrepris avant sa victoire.

Il a même dit qu’il prévoyait de faire lui-même n’importe quel bricolage.

La ferme de six chambres, qui dispose d’une salle à manger de 51 pieds, possède également sa propre maison du lac et ses écuries. Steve a refusé de commenter.

La Volvo d’occasion du couple est toujours leur fierté et leur joie Crédit : Chris Eades