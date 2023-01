J’ai gagné 10 millions de livres sterling à la loterie et j’ai donné une fortune à mon ex-femme… maintenant je suis maigre – mais je connais la VRAIE raison pour laquelle j’ai perdu mon argent

Un gagnant de LOTERIE est skinté après avoir empoché 10 millions de livres sterling.

John McGuinness a donné 750 000 £ à son ex-femme mais a perdu tout son argent après l’avoir investi dans de mauvais investissements.

John McGuinness est maigre après avoir gagné 10 millions de livres sterling Crédit : Alamy

Il a empoché la somme qui a changé sa vie en 1997 Crédit : Alamy

Mais il l’a perdu sur des investissements douteux Crédit : Alamy

Le fan du Livingston FC a finalement été ruiné lorsqu’il a utilisé sa richesse soudaine comme garantie contre les prêts de son club.

Cela signifiait qu’il était responsable de toutes les dettes du club de football.

Il y avait investi 4 millions de livres sterling avant qu’il n’entre dans l’administration.

Et il a perdu des millions dans une entreprise pour acheter Livingston avec l’ancien réalisateur celtique Dominic Keane.

John travaillait comme porteur d’hôpital lorsqu’il a gagné 10 millions de livres sterling en 1997.

Il vivait avec ses parents dans une maison du conseil à l’époque et gagnait 150 £ par semaine.

Après la victoire, il a dépensé plus de 3 millions de livres sterling pour des membres de sa famille proche, a échangé sa Vauxhall Astra contre une Ferrari Modena Spyder de 140 000 £ et a acheté un appartement en bord de mer de 500 000 £ à Majorque.

À un moment donné, il avait six voitures dans son allée, dont une Bentley, une Mercedes, une Jaguar et une BMW.

Et il a acheté un manoir de 1,3 million de livres sterling à Bothwell, dans le South Lanarkshire, dans lequel il a emménagé avec sa femme Sandra et sa famille.

Il a déménagé dans un autre manoir à seulement 20 pieds de là en 2004 car il pouvait y installer une table de billard.

Après avoir perdu tout son argent, il a accusé l’ancien partenaire commercial Dominic Keane de l’avoir encouragé à investir dans le Livingston FC.

Keane a été accusé devant le tribunal de l’avoir incité à signer une prolongation d’un prêt de 2 millions de livres sterling, mais a été déclaré non coupable.

John a déclaré à l’époque: “Keane est tombé en panne à la barre des témoins et a dit qu’il avait perdu sa maison. Mais je suis le seul à avoir tout perdu.

“J’avais les Ferrari, la garde-robe de créateurs et les vacances de luxe. J’avais tout ce dont j’avais toujours rêvé et plus encore.

“Maintenant, je m’inquiète de savoir comment payer les courses.”