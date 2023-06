J’ai gagné 1 million de livres sterling grâce à des bousculades secondaires – j’ai pu quitter mon stressant de 9 à 5 et acheter la maison de mes rêves

UNE FEMME a révélé comment elle a gagné 1 million de livres sterling grâce à ses activités secondaires – et a même pu quitter son emploi à temps plein et acheter la maison de ses rêves.

Becca s’est adressée à TikTok pour expliquer le simple concert à temps partiel qui la voit gagner des sommes d’argent à couper le souffle chaque mois.

Le TikToker a expliqué comment elle a gagné 1 million de livres sterling de son côté en seulement huit mois Crédit : TikTok/@makemoneywbecca3

Elle a affirmé qu’elle avait pu quitter son neuf à cinq grâce à son succès Crédit : TikTok/@makemoneywbecca3

Bien connue par ses followers sous le nom de @makemoneywbecca3, la mère au foyer a tout dit sur la façon de gagner « de l’argent rapidement ».

Elle commence le message en disant: « Si vous en avez marre de votre neuf à cinq, arrêtez de défiler parce que j’ai du thé pour vous ».

La créatrice de contenu révèle ensuite comment elle a gagné plus d’un million de livres sterling au cours des huit derniers mois seulement grâce à une agitation facile.

« Ce n’est pas OnlyFans », dit-elle, « ce n’est pas vendre des photos de vos pieds, ce n’est pas de la crypto, c’est littéralement la plus grande opportunité de gagner de l’argent de notre vie ».

Elle révèle ensuite le concert tentant que les téléspectateurs attendaient désespérément d’entendre.

« C’est ce qu’on appelle le marketing numérique », dit-elle.

Expliquant ce qu’implique ce travail attrayant, elle dit : « C’est quand vous commercialisez d’autres marques et gagnez des commissions lorsque les gens achètent ».

Elle plonge dans différents exemples de marketing numérique facilement accessibles tels que les épingles Pinterest, les publicités Facebook payantes, les publicités Google et les médias sociaux.

Becca rassure également ses abonnés sur le fait qu’ils n’ont pas besoin d’un large public sur leurs plateformes en ligne pour réussir dans cette agitation secondaire.

« Il y a huit mois, je n’avais absolument aucun suivi sur les réseaux sociaux, en fait je détestais les réseaux sociaux », a-t-elle déclaré.

« L’astuce consiste à trouver des entreprises qui paient un pourcentage de commission très élevé, de sorte que vous n’ayez besoin de faire que quelques ventes par mois pour gagner autant qu’un influenceur ferait la promotion des produits Amazon ».

La mère a révélé que depuis qu’elle a commencé son activité de marketing numérique, elle a pu quitter son « neuf à cinq stressant » et rembourser près de 200 000 £ de prêts étudiants.

Elle a également dit qu’elle avait toujours rêvé d’être une mère au foyer, mais qu’elle ne pouvait jamais se permettre de le faire jusqu’à ce qu’elle commence son bousculade à temps partiel.

Avec son niveau de succès insensé et ses énormes rentrées d’argent chaque mois, Becca affirme également qu’elle a pu acheter la maison de ses rêves d’une valeur de 1,5 million de livres sterling.

« Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? », demande-t-elle, « parce que ma vie a complètement changé au cours des huit derniers mois, et la vôtre peut aussi ».

« Je suis dans mon ère anti-workaholic et je sais que vous l’êtes aussi », a-t-elle ajouté, « si vous commencez aujourd’hui, votre vie pourrait être totalement différente dans six mois ».

Le message inspirant a accumulé plus de 1800 vues dans les 12 heures suivant sa publication et elle a amassé plus de 760 000 likes sur sa page de conseils pour gagner de l’argent.

Les abonnés de Becca la connaissent pour avoir publié des conseils sur la façon de gagner rapidement de l’argent et expliqué les astuces pour devenir millionnaire.

Selon stepbystepbusiness, il est possible de gagner un revenu élevé grâce à des emplois dans le marketing numérique, bien que le marché devienne de plus en plus concurrentiel.

Leurs recherches suggèrent que les dépenses publicitaires numériques aux États-Unis devraient augmenter en moyenne de 10 % par an et dépasser 267 milliards de livres sterling d’ici 2026.

Cela vient après un autre TikToker, @jatznaran s’est vanté d’avoir empoché des milliers de dollars du marketing d’affiliation – un travail qu’il dit « n’importe qui peut faire » à « n’importe quel âge ».

Le type a affirmé avoir gagné 11 000 £ grâce à l’agitation facile « sous-estimée ».

Un entrepreneur a également pu transformer son bousculade de 400 £ en une entreprise à six chiffres qui fournit des services de marketing numérique.

Il a dit que la clé du succès est le temps, la patience et beaucoup de travail acharné.