J’ai fumé du cannabis mais « je n’ai pas été très défoncé », dit Michael Gove

Michael Gove a admis avoir fumé du cannabis alors qu’il était étudiant – mais a insisté pour qu’il ne devienne pas « très haut » parce que la drogue était plus faible dans les années 1980.

Le ministre du cabinet a affirmé que le public n’avait plus «d’intérêt féroce» pour l’histoire des politiciens en matière de consommation de drogue, car il a révélé ses craintes quant à la force des substances illégales aujourd’hui.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait pris de la drogue à l’université d’Oxford, M. Gove a déclaré à un podcast de Times Radio: « Oui, je l’ai fait », affirmant qu’il s’agissait d’une « caractéristique de l’expérience étudiante pour beaucoup de gens ».

Le secrétaire aux communautés a déclaré: « Sans vouloir trop entrer dans la politique, je pense que le type de cannabis, la marijuana qui est disponible actuellement, aura souvent une teneur en THC beaucoup plus élevée et une capacité beaucoup plus élevée à causer des dommages. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il disait qu’il «n’avait pas été très élevé» à l’université, M. Gove a répondu: «Non».

Le ministre a ensuite fait part de ses préoccupations concernant le cannabis. « L’autre chose est aussi que je pense que les preuves du lien entre fumer trop ou ingérer trop de cannabinoïdes et la maladie mentale et la psychose, etc., sont plus prononcées », a-t-il déclaré.

M. Gove a admis avoir pris de la cocaïne à plusieurs reprises dans le passé, affirmant qu’il regrettait ces expériences après que des détails soient apparus dans une biographie du conservateur principal.

« J’ai pris de la drogue. C’est quelque chose que je regrette profondément. Les drogues nuisent à la vie. Ils sont dangereux et c’était une erreur », a-t-il déclaré au Courrier quotidien.

Le secrétaire de mise à niveau a annoncé en mars que le gouvernement de Rishi Sunak interdirait la vente de protoxyde d’azote, également connu sous le nom de «crack hippie», pour empêcher que les lieux publics ne soient transformés en «arènes» de consommation de drogue.

Lorsqu’on lui a demandé en mars s’il était « hypocrite » pour avertir des dangers de la drogue, M. Gove a répondu: « Non. C’est parce que j’ai appris que c’est une erreur – pire qu’une erreur – de considérer la consommation de drogue comme quelque chose d’acceptable.

En 2021, le ministre de la police de l’époque, Kit Malthouse, a déclaré qu’il serait « surpris » s’il n’y avait pas d’usagers de drogues illégales au parlement après que l’enquête eut trouvé des traces de la substance de classe A dans 11 des 12 endroits testés au parlement.