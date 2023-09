J’ai fouetté un tableau pour 3 £, mais il s’est avéré être un CHEF-D’ŒUVRE perdu – il a maintenant été vendu aux enchères pour une somme alléchante.

Un tableau d’OCCASION acheté dans un magasin caritatif pour seulement 3 £ a été vendu pour la somme exorbitante de 155 000 £.

Et le propriétaire du magasin Savers de Manchester, dans l’État américain du New Hampshire, où l’œuvre d’art a été achetée à l’origine, a déclaré qu’il n’avait aucune idée qu’elle valait quoi que ce soit.

Un tableau acheté dans une brocante pour 3 £ a été vendu aux enchères pour 162 705 £ six ans plus tard. Crédit : Flash info

Newell Convers Wyeth aurait réalisé le tableau « Ramona » en 1939. Crédit : Flash info

Le tableau, identifié par les experts comme « Ramona », une œuvre perdue du célèbre artiste américain NC Wyeth, a été acheté par une femme anonyme en 2017.

Ce n’est que des années plus tard, lorsqu’elle l’a répertorié sur Facebook, qu’un restaurateur d’art a immédiatement reconnu l’œuvre et a dû l’examiner en personne.

Six ans plus tard, il était coté à 156 000 £ chez Bonhams Skinner le 19 septembre 2023.

Un porte-parole de la société de vente aux enchères a déclaré : « Cette œuvre a probablement été offerte par les éditeurs à un éditeur ou à la succession de l’auteur.

« Mais son emplacement était inconnu jusqu’à ce qu’il soit trouvé par hasard dans un magasin d’antiquités du New Hampshire par le propriétaire. »

Et en une semaine, il a été vendu pour 162 705 £, soit 65 000 fois le prix initialement acheté dans le magasin d’occasion en 2017.

Suite à cette remarquable séquence d’événements, le directeur du magasin Savers, Shaun Edson, a déclaré que le donateur et l’acheteur d’origine restaient inconnus à ce jour.

Il a déclaré : « D’après ce que j’ai compris, ce tableau a été donné via notre centre de dons, puis a été distribué au sol.

« Nos dons se font de manière anonyme. »

Le tableau ne mesure que 70 cm sur 50 cm, mais un élément important était la signature à peine visible « NC Wyeth » dans l’un de ses coins.

Ceci, ainsi que sa beauté, ont incité la femme qui l’avait acheté à l’origine à effectuer une brève recherche sur Internet, mais celle-ci n’a rapidement abouti à rien.

C’est cependant jusqu’à ce qu’elle le publie sur une page Facebook six ans plus tard.

Aujourd’hui, Kathleen Leland, spécialiste des œuvres d’art américaines et européennes chez Bonhams Skinner, met le tableau aux enchères pour 200 000 £.

Ne sachant pas ce qu’elle avait trouvé, elle a plaisanté en disant qu’il s’agissait d’un vrai tableau, mais après n’avoir rien trouvé lors d’une recherche rapide sur Internet, elle n’y a plus réfléchi », a déclaré Kathleen.

« Le tableau a été accroché dans sa chambre pendant quelques années, puis a été de nouveau rangé dans un placard.

« En mai de cette année, alors qu’elle faisait le ménage, elle est tombée à nouveau sur le tableau et en a posté quelques images sur une page Facebook intitulée Things Found in Walls. »

Les membres du groupe ont été stupéfaits par ce qu’ils ont vu et ont rapidement encouragé la femme à contacter la conservatrice d’art Lauren Lewis.

Mme Lewis, qui travaillait auparavant au Wyeth Study Center du Farnsworth Art Museum, a immédiatement conduit trois heures pour la rencontrer.

Elle pensait que l’œuvre était une œuvre authentique du prolifique illustrateur américain Newell Convers Wyeth.

Wyeth a peint quelque 4 000 illustrations pour des livres et des magazines dans la première moitié du XXe siècle et est surtout connu pour ses réimpressions de Robin des Bois et de L’Île au Trésor.

Mme Lewis a déclaré au Boston Globe qu’elle était « certaine à 99 pour cent que c’était authentique » et a également parlé avec un spécialiste du travail de Wyeth, qui a convenu qu’il s’agissait « probablement de l’original ».

Mme Lewis a été étonnée que le tableau « soit dans un état remarquable étant donné qu’aucun de nous n’avait la moindre idée de son voyage au cours des 80 dernières années ».

Au dos du tableau se trouvaient plusieurs étiquettes indiquant son authenticité, avec un autocollant déchiré indiquant « Ramona ».

Cela a conduit Mme Lewis et d’autres experts à conclure que le tableau était l’un des quatre créés par Wyeth pour une édition de 1939 de Ramona, un roman américain emblématique d’Helen Hunt Jackson.

Un seul autre tableau de la série Ramona a été localisé, selon la description de l’inscription.

Trouver des trésors tels que le tableau de Wyeth est « extraordinairement rare », selon Mme Leland.

Elle a déclaré au journal local Delaware Online : « Des découvertes comme celle-ci sont certainement rares.

« Pas seulement en raison de l’offre limitée d’œuvres remarquables qui finissent dans les friperies.

« Mais aussi parce qu’il est difficile pour quiconque autre qu’un expert en antiquités ou en beaux-arts de reconnaître l’importance de ce qu’il a trouvé. »