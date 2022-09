J’ai fondu en larmes pendant l’entraînement à cause de la douleur et de l’épuisement, déclare Mark Wright avant le marathon de Londres

MARK Wright a révélé qu’il avait eu du mal avec son entraînement au marathon alors qu’il se préparait à affronter l’événement historique de Londres pour la première fois.

L’ancienne star de Towie devenue animatrice de télé a été forcée de se retirer l’année dernière à cause d’une déchirure au mollet et compte maintenant les heures jusqu’à ce qu’il arrive sur la ligne de départ.

Andrew Fosker / PinPep

Mark Wright a révélé qu’il était impatient de participer au marathon de Londres de dimanche[/caption]

Andrew Fosker / PinPep

L’ancienne star de Towie, qui a été forcée de se retirer l’année dernière à cause d’une déchirure au mollet, est entraînée par Paula Radcliffe[/caption]

Mark, qui s’est associé à FLORA pour leur campagne Get Towns Active, s’entraîne depuis près de deux ans pour le marathon historique.

Mais dans une interview exclusive avant la course, il a admis que cela n’avait pas été simple.

Mark, 35 ans, a déclaré : « Je suis si heureux d’être de retour.

“C’était horrible de devoir se retirer l’année dernière après tant d’entraînement. Mais d’une certaine manière, je considère que c’est un plus maintenant, parce que cela signifie que je me prépare maintenant depuis deux ans.

en savoir plus sur mark wright WOW ! Mark Wright partage un nouveau look à l’intérieur de la maison de 3,5 millions de livres sterling avec Michelle Keegan EN BAS SOUS Mark Wright révèle les secrets de vacances romantiques avec sa femme Michelle en Australie

«Je pense que je vais devenir émotif.

“Même maintenant, j’y pense avec émotion.

“J’ai fait une course d’entraînement l’autre jour – j’ai parcouru environ 18,5 miles et j’ai fini par devenir très émotif et pleurer.

“Lorsque vous vous entraînez comme ça, le corps traverse quelque chose qu’il n’a jamais fait auparavant et vous ne pouvez pas tout à fait décrire la douleur et l’épuisement que vous ressentez. Tout y est tellement difficile mentalement et physiquement. Ce sera donc certainement émotionnel.





“Et ma famille sera là, vous savez, pour me guider, donc je sais que cela va me bouleverser – mais dans le bon sens.”

Mark a été aidé en cours de route par Paula Radcliffe, ambassadrice de FLORA et trois fois vainqueur du marathon de Londres.

Il a ajouté: “Paula a été incroyable pour me donner toutes sortes de conseils, y compris tout, de la façon de courir, combien de fois par semaine courir.

« Après les conseils qu’elle m’a donnés l’année dernière, j’ai vraiment tout pris en compte, y compris ce qu’il faut manger.

“Elle vient de me dire maintenant de m’assurer que je mange des glucides au cours des prochains jours et de boire beaucoup d’eau avant dimanche. Elle m’a essentiellement donné tout le paquet sur la façon de s’entraîner pour un marathon.

Alors que mentalement, la course fait des ravages sur Mark, physiquement, il dit qu’il a vu son corps changer.

L’ancienne star de télé-réalité, mariée à l’actrice Michelle Keegan, a déclaré: “J’ai perdu du poids.

« J’ai bien sûr perdu de la graisse à cause de la course à pied.

“Mais aussi, je n’ai pas vraiment fait beaucoup de musculation, ce que je fais normalement, parce que j’ai essayé de perdre un peu de poids pour que cela facilite la course.

« J’ai hâte d’atteindre la barre des 14/15 milles de la course. Je ne sais pas trop de quelle partie du parcours il s’agit, mais c’est là que mes jambes se coincent vraiment, donc je suis un peu nerveux.

“Mais je suis aussi très excité.”

En savoir plus sur le soleil ANNULÉ Escape to the Chateau’s Dick and Angel confirme que le spectacle a été AXE CUIRE AU MIEN ? Phil Vickery surpris en train d’embrasser le meilleur ami de l’ex Fern Britton après la séparation de son mariage

La couverture du marathon de Londres commence sur BBC One dimanche à 08h30.

Pour plus d’informations sur la façon de rejoindre le mouvement Get Towns Active, visitez flora.com et suivez Mark Wright, Paula Radcliffe et le reste de la communauté FLORA sur les réseaux sociaux en utilisant #TeamFlora #GetTownsActive.

Andrew Fosker / PinPep

Mark travaille avec FLORA et a hâte d’être sur la ligne de départ[/caption]