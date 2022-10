J’ai fondu en larmes et j’ai été mis sous surveillance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à MAFS UK Reunion après un secret explosif sur ma mère, déclare Matt Murray

MARIÉ à la star de First Sight, Matt Murray, a admis qu’il était sous la supervision de l’équipe de bien-être de l’émission après s’être effondré à la Réunion.

Le personnage controversé avait été informé que sa mère atteinte d’un cancer commençait un traitement qui serait sa “dernière chance”.

Matt Murray a parlé de son expérience MAFS UK[/caption]

Il a été submergé par l’émotion et s’en est pris à ses co-stars alors qu’il luttait pour faire face au chagrin de sa famille.

Après avoir quitté le Reunion Dinner Party suite à une rupture avec Gemma et Sophie, Matt a suscité l’inquiétude des producteurs.

Des experts du bien-être ont été envoyés pour le surveiller toute la nuit à son hôtel.

Le lendemain, il a choqué ses co-stars en quittant tôt le spectacle de la Réunion.

Dans une interview exclusive avec The Sun, Matt a déclaré: “Étant donné que la pression de la série atteint son paroxysme et que je dois discuter de ma rupture déchirante avec Whitney devant tout le monde, j’ai juste été submergé par l’émotion.

« On m’avait récemment dit que le traitement contre le cancer que ma mère suivait était son dernier espoir et que j’avais du mal à traiter cette information.

« C’est ma mère et personne ne veut penser à la mort de ses parents.

“Cela m’a brisé et c’est honnêtement le pire moment de ma vie, je ne me suis jamais senti comme ça auparavant.





“Ensuite, ajoutez l’expérience en plus et c’est un moyen sûr pour quiconque de se sentir vulnérable et émotif.”

Lors du deuxième épisode de La Réunion, les stars ont rencontré les entremetteurs pour discuter de leurs relations.

Le coup d’envoi, Matt a présenté des excuses au groupe pour son comportement “inacceptable”.

“J’ai été submergé par toute cette douleur et j’ai beaucoup pleuré”, a admis Matt.

“Oui je sais, un mec de ma taille a des émotions, les gros barbus tatoués pleurent.

“Je ne pouvais pas ‘man up’ dans cette situation, tout était trop, mais je ne crois pas que quiconque devrait se sentir obligé de refouler ses sentiments. Surtout quand ils souffrent autant.

Des initiés de MAFS UK ont accusé Matt d’avoir fait une sortie anticipée à la suite de commentaires «sexistes» faits pendant le tournage.

Matt s’est ouvert aujourd’hui pour expliquer aux fans son état émotionnel.

Il insiste sur le fait qu’il n’a «rien fait de mal» – mais admet avoir décidé de partir tôt après des tensions avec le groupe.

Il nous a dit : « Je sais qu’il y a eu des rumeurs en ligne avec des fans pensant que j’ai fait quelque chose de mal ou quoi que ce soit, mais je ne l’ai pas fait. Je ne voulais tout simplement pas rester assis là à hurler mes yeux tout le temps.

“C’est sorti de nulle part et je pense que j’avais juste besoin de tout laisser sortir.

“Mais je ne voulais pas faire ça devant le groupe et surtout pas devant la caméra, alors j’ai eu une discussion avec l’équipe et ils ont respecté ma demande et je suis parti.

“Il n’y a pas eu de drame, rien de mal ne s’est passé pendant le tournage, seulement dans ma vie personnelle et j’avais juste besoin d’espace et de temps pour gérer cette douleur.

“J’avais besoin de quitter cette bulle et d’essayer de travailler sur moi-même et de tenter une sorte de processus de guérison.”

Matt a terminé l’expérience E4 en déclarant qu’il était toujours “amoureux” de Whitney – malgré une période délicate qui les a vus se séparer de leurs partenaires d’origine.

Mais à la Réunion, le couple a expliqué que leur relation n’avait pas tenu la distance.

Le Sun a révélé que Matt “avait une romance secrète” avec Marilyse Corrigan, 38 ans, de la série 2021.

Le couple est parti en vacances, disent des amis, et les deux ont partagé des clichés en direction d’un pays étranger.

Marilyse a posé dans un pull crème ample et une casquette alors qu’elle disait aux fans que c’était “le temps des vacances”, tandis que Matt partageait une photo d’un avion se préparant à décoller.