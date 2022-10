J’ai fondu en larmes après la première danse Strictly… c’est un miracle que je n’ai pas noyé mon chagrin, dit Tony Adams

STRICTLY’S Tony Adams a raconté comment il a fondu en larmes après s’être figé lors de sa première danse, admettant: “C’est un miracle que je n’aie pas couru au pub et noyé tout ce chagrin.”

L’ancien skipper d’Arsenal et d’Angleterre, 26 ans sobre après avoir combattu les démons de l’alcool et de la drogue, a révélé qu’il avait “beaucoup” pleuré après la catastrophe de la salle de bal, qui l’a vu au bas du classement.

Les juges ont sévèrement marqué la samba sexy de Tony[/caption]

Dans le premier spectacle, vêtu d’un gilet rouge avec No6 dans le dos, il a obtenu un score brutal de 15 pour son tango.

Mais il est revenu au combat avec l’aide de sa partenaire professionnelle Katya Jones – qui, selon lui, est un mélange de son manager des Gunners sans fioritures George Graham et du patron de l’homme pensant Arsene Wenger.

Tony, 56 ans, qui a conquis des millions de fans avec sa routine Full Monty la semaine dernière, a déclaré: “Quand cette première danse s’est déroulée comme elle l’a fait, dans la voiture de retour, je me dis:” C’est difficile, qu’est-ce que je fais ?’.

“C’est un miracle que je n’aie pas couru au pub et noyé tout ce chagrin.

“C’était douloureux. J’ai beaucoup pleuré, mais tout allait bien. Vous sortez de l’autre côté.

« J’ai donc grandi émotionnellement grâce à cette expérience parce que c’est un défi.

« Katya a été parfaite pour moi, pour appuyer sur tous mes boutons et me montrer à quel point je suis forte.

« À quel entraîneur de football ressemble-t-elle le plus ? George Graham était très enrégimenté et nous devions aller là-bas – répétition, répétition, répétition.





« Ensuite, quand j’étais le produit fini, c’était plus à voir avec les trucs de tête et la psychologie. Et Arsène Wenger était un génie dans ce domaine. C’est donc une sorte de mélange des deux. C’est une hybride.

‘Sourire sur son visage’

Katya a déclaré : « Nous travaillons ensemble. Après une erreur, il s’agit d’avoir une bonne conversation puis d’aller de l’avant.

“Une fois la danse terminée, passons à la suivante.”

Tony a ajouté: “Cela a été une véritable aide, juste en pensant:” Le match est terminé, la danse est terminée. Essayons d’apprendre et de faire le suivant au mieux de mes capacités ».

“En ce qui concerne le jeu de jambes et les routines, cette progression est un peu plus lente.”

Katya, 33 ans, poursuit : « Tony a besoin d’environ 200 % d’éloges, ce qui n’est pas possible dans ce processus d’apprentissage très intense.

« Tout ne peut pas être incroyable tout le temps. Alors je lui donne juste des chaussettes. Je lui ai dit que chaque semaine que nous passerions, je lui apporterais une paire de chaussettes neuves.

«Ceux de cette semaine ont nos visages. Cela met un sourire sur son visage.

L’émission d’hier soir a vu Tony et Katya – qui ont échappé à plusieurs reprises à la danse grâce aux votes des fans – interpréter un American Smooth to With A Little Help from My Friends, de Joe Cocker.

Et tandis que Tony a dit qu’il “aime chaque minute” de Strictly, il a été aveuglé par le bilan émotionnel et physique.

Il a poursuivi: «Cela a été une montagne russe émotionnelle. J’ai été un peu plus près des larmes chaque jour.

“Je suis passé de, ‘Qu’est-ce que j’ai fait?’ à ‘Comment puis-je m’en sortir?’ à ‘Il y a des petits morceaux qui sont assez amusants’. Et maintenant, ‘Essayez-le’. C’est plus dur que je ne le pensais.

“Si j’avais su ce que je sais maintenant, j’aurais peut-être fait un peu d’entraînement avant de m’y mettre.

«Ma vie a été suspendue maintenant parce que je suis le plus âgé de la compétition, donc je dois mettre les heures si je ne vais pas avoir l’air idiot samedi soir.

« Katya est bonne pour moi parce qu’elle a remarqué que quand j’ai peur, je me tais, c’est ma défense. Mais elle n’arrête pas de me secouer.

« Une façon de faire est de verbaliser les choses et de les faire sortir. Mais le processus est assez effrayant. Et mon Dieu, le corps est une épave. Il y a des pièces qui n’ont pas été mobiles depuis 20 ans.

“Cette semaine, j’ai pensé que j’avais une indigestion, et c’était la douleur de me tordre les abdominaux. J’ai eu un remplacement du genou il y a près de trois ans et j’ai un entraîneur personnel qui vient environ trois fois par semaine pour le construire.

« Mais j’ai complètement oublié pendant trois semaines parce que j’ai dansé.

« Et ça va beaucoup mieux. J’ai aussi pris des bains de glace, et ils ont des physios à Strictly, ce qui aide vraiment.

Tony – qui a créé l’association caritative pour la santé mentale Sporting Chance en 2000 – s’est inscrit à Strictly dans le but de montrer aux autres qui luttent contre la dépendance que tout est possible après la guérison.

Et il a expliqué comment c’est cet objectif qui lui donne la motivation de continuer à se battre tout au long du concours, en particulier après que ses performances aient entraîné une augmentation des appels au service d’assistance téléphonique de l’organisme de bienfaisance.

Il a déclaré : « Qui aurait dit, quand je suis entré dans les Alcooliques anonymes, que 26 ans plus tard, je danserais pour la nation — le gars qui n’a jamais dansé auparavant de sa vie — sans alcool ni drogue en moi.

«Le message est que si je peux passer à travers ce spectacle sans revenir à mes anciennes habitudes, ils le peuvent aussi.

“Et les gens ont envoyé tant de messages de soutien et d’amour, disant à quel point cela a fait une différence pour eux. Cela a été écrasant, chaque samedi, le pic de la ligne d’assistance est incroyable.

« C’est donc ma motivation. Il y a eu beaucoup d’appels à notre ligne d’assistance en disant: “Wow, si Tony peut faire ça, je peux faire n’importe quoi”. Cela me fait pleurer.

Tony et Katya ont en vue le Strictly Blackpool Special le mois prochain depuis la Tower Ballroom.

Katya a déclaré: “Anton Du Beke a fait un commentaire après notre routine Full Monty qu’il n’a pas été aussi heureux de regarder quelque chose depuis qu’il a traîné Ann Widdecombe sur le sol.

“J’ai montré à Tony des images d’Anton et Ann à Blackpool, et il a dit : ‘Elle est arrivée à Blackpool ? Comment?’ Il y a donc de fortes chances que nous puissions nous rendre à Blackpool.

Tony a dit en riant : « Blackpool est le Wembley du monde de la danse, n’est-ce pas ? J’ai joué à Wembley plus que n’importe qui d’autre, alors peut-être que j’irai à Blackpool et que j’écraserai ça aussi.