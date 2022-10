J’ai fondu en larmes après avoir été enfermé dans un cercueil révèle la star inutile Alexander Armstrong

Le présentateur INUTILE Alexander Armstrong a parlé de son expérience déchirante d’être enfermé dans un cercueil.

La star de la télévision de 52 ans a parlé à Radio Times de sa visite en Corée du Sud.

Alexander s’est envolé dans le cadre de sa nouvelle série de récits de voyage en trois parties sur Channel 5, suite au succès de son voyage en Islande.

Pendant son séjour en Corée du Sud, il a fréquenté une école d’expérience de la mort et s’est souvenu de cette période terrifiante.

Il a déclaré à la publication: “Soudain, nous sommes arrivés dans un cimetière, et certains des cercueils étaient ouverts, et il en a pointé un et a dit:” C’est à toi.

“Il m’a tendu un linceul et m’a dit:” Tu dois mettre ça “, et j’ai dû monter dans le cercueil et ils ont planté des clous.”

Le présentateur a poursuivi: “Puis il m’a demandé:” Qui pleure pour toi? C’était incroyablement touchant, et je me suis retrouvé avec des larmes coulant sur mes joues.

Parlant de la série à venir, il a déclaré dans un communiqué de presse: “Maintenant que nous sommes libres de nous déplacer au-delà des pays de la zone verte soumis à des restrictions pandémiques, j’ai senti qu’il était temps de m’enfouir dans un endroit vraiment – et passionnant – différent.





« La Corée du Sud est un pays qui a acquis une importance culturelle au cours des dix dernières années et pourtant nous en savons encore si peu à son sujet.

“Donc, ma première suggestion lorsque Channel 5 m’a gentiment demandé si j’aimerais faire un autre récit de voyage, était SEOUL, et n’épargnez pas les chevaux.”