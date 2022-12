J’ai flashé tout le monde sur Strictly – puis mes seins sont tombés, dit Fleur East après un échec épique de la garde-robe

La star de STRICTLY Come Dancing, Fleur East, a admis avoir “exhibé tout le monde” dans l’émission.

Elle a discuté de son échec épique dans sa garde-robe tout en parlant à ses co-animateurs James et Matt dans l’émission Hits Radio Breakfast ce matin, après une demi-finale émouvante.

Parlant du faux-pas, Fleur, 35 ans, a révélé: «Dans la course vestimentaire avant le spectacle en direct, il y avait tellement de dysfonctionnements de la garde-robe avec mes costumes en particulier, alors quand j’ai fait le Paso Doble dans la course vestimentaire, j’ai essentiellement flashé tout le monde quand j’ai soulevé ma jupe.

Mais ce n’était pas tout, car le joueur de 35 ans a ensuite révélé qu’une autre catastrophe s’était produite sur le front des vêtements.

Fleur a poursuivi: “C’était vraiment mauvais – et puis mes seins sont tombés!”

L’échec vestimentaire s’est produit alors que Fleur pratiquait un ascenseur avec son partenaire professionnel Vito Coppola.

Elle a expliqué: «J’ai pratiqué mon ascenseur dans le Charleston et ma sangle s’est cassée sur mon haut, donc mon sein est retombé! Alors c’était amusant… J’étais tellement nerveux pour le spectacle en direct après que cela se soit produit dans la course vestimentaire que je me suis dit ‘s’il vous plaît, laissez mon costume rester.’ »

Heureusement pour Fleur, son costume est resté intact pour le spectacle en direct, mais elle était émue pendant l’épisode après avoir entendu le rapport des juges sur son voyage Strictly Come Dancing.

Fleur, qui est la seule célébrité en demi-finale à avoir marqué un full house, a participé trois fois au redoutable Strictly dance-off.

Dans un VT préenregistré, Anton Du Beke a déclaré qu’elle avait besoin de “contrôler le pouvoir” et a ajouté: “Sa meilleure qualité pour moi est de pouvoir revenir de la danse.”

Et Motsi Mabuse a déclaré: “Elle veut juste danser et être Fleur, et vous ne pouvez jamais vous tromper en faisant cela.”

En plus de Fleur, sa co-vedette Helen Skelton a également subi un malheureux accident de garde-robe lors de la série.

Helen, 39 ans, s’est rendue sur la piste de danse de la BBC avec son partenaire Gorka Marquez, 32 ans, pour exécuter sa première routine de la soirée.

Le duo a interprété le tango argentin sur Here Comes The Rain Again des Eurythmics.

Mais il semble qu’elle soit tellement entrée dans le jeu de jambes complexe de la danse qu’Helen a déchiré l’ourlet de sa robe à paillettes.

La star a subi l’énorme bévue en direct pendant sa danse lorsque son talon s’est accroché à sa tenue, ce qui a provoqué des effilochages sur les bords de la robe.

