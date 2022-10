J’ai finalement accepté que c’est bien de perdre, mes jours de compétition sont terminés, déclare Oti Mabuse de Masked Dancer

POUR la première fois de sa vie, la danseuse professionnelle Oti Mabuse n’a pas peur de se tromper de pied.

Après des années de foxtrot à travers le monde, ses jours de danse compétitive sont derrière elle. Et c’est un changement dont elle se délecte en tant que détective dans The Masked Dancer, où ne pas connaître son prochain mouvement fait partie du plaisir.

Oti est devenu de grands amis avec l'équipe de The Masked Dancer, y compris Joel Dommett, Peter Crouch, Davina McCall et Jonathan Ross

Dans une conversation exclusive sur la série ITV, Oti a déclaré avec un cri joyeux : « Vous n’avez pas de numéro, vous ne critiquez pas, vous ne faites que jouer à un jeu.

« J’ai l’impression d’acquérir de nouvelles compétences. Et c’est ok de perdre ! Wahhhh !

“Pour être comme” oh, je n’ai pas bien compris “et tout le monde se disant” ça va “- parce que personne ne réussit.”

Oti, 32 ans, a laissé derrière lui l’éclat de Strictly Come Dancing après six ans en 2021, mais a trouvé un nouveau showstopper dans The Masked Dancer aux côtés de Davina McCall, Jonathan Ross et du tout nouveau panéliste Peter Crouch.

Jusqu’à présent, des célébrités telles que Jesse Metcalfe, le beau gosse de Desperate Housewives, la légende du foot David Seaman et la documentariste Stacey Dooley ont été démasquées.

Samedi, les trois derniers – Onomatopée, Pearly King et Scissors – seront révélés dans un mélange fou de célébrités cachées et de danse.

Et c’est juste dans la rue d’Oti.

Elle a déclaré au Sun: “J’adore le spectacle. Je l’aime vraiment, vraiment, vraiment. J’aime qu’il s’agisse de ce que vous dites et de vos suppositions.

« Les gens sont de votre côté ou ils ne sont pas de votre côté. C’est aussi moi qui parle plus, ce qui est vraiment nouveau et amusant.

“Je suis assis dans l’instant et je me dis, vous savez, j’ai vraiment de la chance. J’ai vraiment, vraiment de la chance.

“Je suis vraiment reconnaissant d’avoir toutes ces choses et d’en faire partie.”





Bien qu’elle soit surtout connue depuis son époque en tant que Strictly pro, Oti a figuré sur The Greatest Dancer de la BBC, Celebrity Masterchef, Morning Live et Lorraine.

Elle a un rôle énorme dans le jury de Dancing on Ice d’ITV et a fait ses débuts en solo sur le format de rencontre original Romeo & Duet.

Cependant, il est peu probable que nous la voyions à nouveau regarder un tableau de bord.

Oti, dont le dernier concours de danse professionnelle remonte à 2014, a ri : « Mes jours de compétition sont révolus depuis longtemps ! Maintenant, je ne suis compétitif qu’avec Jonathan.

«Il s’agit des rires, du plaisir, de la chimie que nous avons et que les gens apprécient également. Pour s’asseoir et regarder et être comme “c’est un bon moment”.

“Tout le monde dit ‘Oti, tu es un danseur, tu as l’avantage’ mais c’est Jonathan, son travail consiste à les rechercher, puis à leur parler, puis ils deviennent amis, puis ils vont à sa fête d’Halloween et ensuite ils sont vraiment proche.

“Ensuite, il est comme” oh je suis sorti avec cette personne “” oh je suis allé en Amérique avec cette personne “. J’aimerais être comme lui ! Il connaît tout le monde.

Oti Mabuse et Jonathan Ross sont devenus de bons amis sur le panneau The Masked Dancer

Jonathan a peut-être un annuaire téléphonique rempli d’amis célèbres, mais Oti la connaît danser.

Elle a ajouté: «Je cherche quand ils marchent, ont-ils les jambes droites ou les jambes pliées. Sont-ils assis ou debout lorsqu’ils parlent à Joel. Ont-ils une posture droite ou sont-ils affaissés ?

“Leurs manières, l’un des personnages, ce personnage est très tactile, alors je me suis dit ‘Je sais ça, pourquoi je connais ce ‘isme’ que tu fais.

“Ce sont de petites choses comme ça où je dis” ohhh c’est pourquoi je sais ça “.”

Il s’avère qu’il y avait plus que quelques personnages familiers dans le lot de cette année.

Les téléspectateurs avisés ont remarqué que trois des neuf actes démasqués jusqu’à présent se trouvent être des anciens de Strictly – Kimberly Walsh, Stacey Dooley et Denise Lewis.

Et il y avait cinq célébrités Strictly dans la première série, dont le juge Craig Revel Horwood et le futur vainqueur, Louis Smith en tant que Carwash.

Oti pense que toute opportunité pour plus de danse à la télévision est une bonne chose.

Dit-elle: “Je pense que pour moi, en particulier en tant que danseur, il est si important que nous diffusions plus de danse, que nous diffusions plus d’arts.

“Donc, s’il y a plus d’opportunités pour les danseurs, c’est vraiment génial.”

Demain soir Onomatopée, Pearly King et Scissors danseront pour la dernière fois et Oti a pesé avec ses dernières pensées.

Elle a ajouté: “Pearly King est sauvage. Ils méritent leur propre spectacle avec Joel Dommett parce qu’ils sont juste fous ensemble.

“Ce ne sont peut-être pas les meilleurs danseurs de la compétition, mais certainement le meilleur personnage.

« Scissors est un brillant danseur. Ils sont tout simplement fantastiques. Ils ont le plus beau corps que j’aie jamais vu.

«Ils sont impertinents et doux et peuvent émouvoir et pourtant c’est une paire de ciseaux. C’est tout à fait génial.

« Alors Onomatopée est une brillante danseuse. Leur point culminant pour moi a été quand ils ont fait un numéro musical brillant.

«Ce sont des divertissements à gogo qui savent vraiment comment monter un spectacle. Ils sont merveilleux à regarder.

Regardez Oti dans la finale de The Masked Dancer, demain soir à 18h30 sur ITV.

Davina McCall et Oti Mabuse dans The Masked Dancer