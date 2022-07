J’ai filmé mon voisin furieux en train de faire rage après que j’ai érigé une clôture – mais c’est quelqu’un d’autre qui est devenu la star improbable

FOOTAGE montre le moment où une voisine en colère a fait une crise de colère suite à la décision de son voisin d’ériger une clôture de séparation de propriété.

Le résident agacé a été filmé par un TikToker fatigué – mais c’est quelqu’un d’autre qui a attiré le plus d’attention.

La femme en colère a fait une crise de colère à propos de la construction d’une clôture de séparation de propriété[/caption]

Elle a qualifié les voisins de s ***y, affirmant qu’ils l’avaient espionnée, elle et son mari[/caption]

Dans le clip, la résidente furieuse a lancé des gestes de colère envers ses voisins alors que son mari avait démantelé leur ancienne clôture.

Elle a suggéré que le couple voisin avait entrepris d’espionner ses actions – prenant régulièrement des photos et des vidéos.

Crier vers une femme hors écran, elle a dit: «Vous n’avez rien créé d’autre que c ** p avec toutes vos prises de vue. Nous avons abattu des arbres, ce qui vous a vraiment aidé.

“Nous avons repris votre propriété pour vous parce qu’elle créait des feuilles et tout.”

La résidente s’est alors exclamée qu’elle appellerait les flics à ce sujet – malgré les appels du couple selon lesquels une limite de propriété existait.

Qualifiant ses voisins de sexy, elle a poursuivi : « Vous ne pouvez pas me prendre en photo et me compliquer la vie quand je veux abattre des arbres et faire ça.

« Tu es tellement plein de conneries. Dieu vous pour tellement moi si fou en ce moment.

Alors que la vidéo a rapidement accumulé plus de 1,7 million de likes, les utilisateurs dans les commentaires ont été laissés dans l’hystérie par le résident en colère qui a été qualifié de Karen.





Cependant, une grande partie des téléspectateurs étaient plus intéressés par une star improbable de l’émission qui figurait tout au long.

“L’homme de clôture ne s’occupe que de ses propres affaires”, a plaisanté l’un d’eux, tandis qu’un second a ajouté: “Golly, le pauvre gars qui travaille.”

Un troisième a plaisanté: “Elle est sur le point de pleurer et le mec vient de creuser.”

Alors qu’un quatrième a ajouté: “J’aime le fait qu’il continue de creuser s’en fout lol.”

La querelle survient après qu’un autre TikToker a affirmé que sa voisine avait détruit toute sa clôture après que le vent a soufflé un panneau dans son jardin.

Des images montraient le résident non identifié en train de retirer chaque panneau alors que la mère regardait depuis la fenêtre avec horreur.

Dans un clip de suivi, le voisin revient pour terminer le travail, poussant ce qui reste de la clôture dans le jardin arrière de Katie.

La famille a ensuite reçu de nouveaux panneaux et a commencé à reconstruire son jardin détruit.

Le résident a ensuite mis à jour les utilisateurs de TikTok qui avaient suivi intensément la saga explosive des clôtures en ligne.

Les utilisateurs ont été laissés dans l’hystérie par le résident énervé, qui a été qualifié de Karen[/caption]

Mais beaucoup ont apprécié l’attitude de l’homme qui construisait la clôture, qui semblait indifférent au drame[/caption]