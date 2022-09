J’ai fermé ma boutique de robes de mariée POUR TOUJOURS après avoir trouvé une énorme ARAIGNÉE en pleine nature… Je n’ai pas pu dormir

Une propriétaire de magasin de robes de MARIAGE a juré de fermer son magasin POUR TOUJOURS après avoir trouvé une énorme araignée errant à l’état sauvage à l’intérieur.

Belinda Blanshard, 47 ans, a déclaré que c’était “une journée normale” avant d’attraper la créature à huit pattes rampant autour de sa vitrine à Stockport, dans le Grand Manchester, la semaine dernière.

Belinda Blanshard n’avait “jamais été aussi terrifiée” après avoir trouvé l’araignée Crédit : Kennedy News

Le propriétaire du magasin de vêtements a déclaré que «l’animal» était si gros que vous auriez pu l’entendre marcher sur le sol Crédit : Kennedy News

La maman de quatre enfants, propriétaire de Love Lace Bridal Boutique, a déclaré que “l’animal” était si gros que vous l’auriez “entendu marcher” s’il avait été par terre.

Elle est également incapable de dormir depuis et après cinq ans de commerce, la femme d’affaires s’apprête à fermer sa boutique pour des raisons personnelles – l’araignée étant l’une d’entre elles.

“Cette araignée qui apparaît me fait penser que c’était le bon moment, c’était la goutte qui a fait déborder le vase”, a-t-elle déclaré.

“Fait et dépoussiéré, je pars maintenant. Nous avons une énorme vente de clôture ce mois-ci.

“Celui qui prend le magasin après nous peut s’occuper de tous les monstres de la cave.”

Les images montrent l’araignée suspendue à un drap blanc dans la fenêtre, tapie dans l’ombre.

Belinda a dit que c’était la taille de sa main, avec un cadre si grand qu’il aurait pu “porter l’une des robes”.

Elle ne sait pas de quelle race était la créature – bien qu’on lui ait dit qu’il s’agissait peut-être d’une araignée domestique géante.

Et de son traumatisme, Belinda a déclaré: “Je n’ai pas dormi depuis, je ne plaisante pas.

“Je n’aime même pas descendre dans la cave du magasin, maintenant je sais qu’il y a des araignées là-bas.

“Ça me donne la chair de poule d’aller chercher une robe. J’ai secoué chaque robe pour chaque rendez-vous cette semaine.”

Elle a ajouté: “Aucun mot de mensonge, s’il avait été sur le sol, vous auriez pu l’entendre marcher. Je n’ai jamais eu aussi peur d’un animal de ma vie.

“Je ne lui ai pas donné la permission d’être dans ma boutique et il n’avait certainement pas de rendez-vous.”

Après le choc initial de trouver l’invité indésirable, Belinda s’est précipitée vers la porte du magasin pour appeler à l’aide.

Elle a dit que l’araignée aurait été “trop ​​​​grosse” pour se déplacer et savait qu’elle avait besoin de soutien.

Heureusement, un passant a pu aider, Belinda expliquant: “Il est entré, y a jeté un coup d’œil et s’est dit” putain de merde, c’est énorme!

“Je lui ai récupéré un grand verre et je le lui ai tendu. Je l’ai regardé le retirer – je devais m’assurer qu’il avait quitté le bâtiment.

“Il l’a pris tout autour de l’arrière et l’a mis dans des buissons. Je le voulais le plus loin possible du magasin, je ne voulais pas qu’il frappe à la porte en essayant de rentrer.

“Ce verre est allé directement à la poubelle après, je n’allais pas boire dessus.”

Elle a ajouté: “Nous avons la boutique depuis un peu plus de cinq ans, c’est principalement pour des raisons personnelles que nous fermons.

“J’ai eu quelques mariées qui sont venues ce jour-là en disant” est-ce toujours là? une fois je leur ai dit.

“J’ai dit ‘non, je ne serais pas là si c’était encore le cas. J’aurais annulé les rendez-vous’.”

Il est entendu que l’araignée a été retirée en toute sécurité sans dommage.