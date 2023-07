J’ai fait une petite maison avec un bus à impériale pour ma famille de HUIT – il a deux salles de bain et un balcon

Un papa a converti un bus à impériale en une petite maison de luxe – assez spacieuse pour sa famille de huit personnes.

Dane Eyerly et sa mère au foyer Deena emmènent leurs six enfants sur la route – dans un bus avec un balcon et deux salles de bain.

La conversion du bus comprend un balcon sur le toit – avec des garde-corps de sécurité pour les enfants Crédit : Instagram/tinyhometours

Dane dit qu’ils ont construit la cuisine lambrissée avec un « style de ferme » à l’esprit Crédit : Instagram/tinyhometours

L’espace lits superposés dédié aux enfants Crédit : Instagram

L’analyste commercial Dane et sa partenaire Deena ont décidé de quitter la vie conventionnelle et d’acheter le bus Van Hool TD95 2009 après un road trip en juillet 2020.

Ils ont dépensé 500 000 £ pour convertir le bus à impériale en une maison mobile de luxe – qui est maintenant équipée de six lits superposés pour les enfants, d’un bureau, d’une cuisine ultramoderne de style ferme, de deux salles de bains et d’un douche séparée.

Et la conversion remarquable dispose même d’un grand balcon sur le toit-terrasse, que la famille utilise pour les soirées cinéma.

Le couple aventureux a décidé d’emmener sa famille pour un road trip de deux ans – et documente maintenant leurs voyages à travers les États-Unis sur Instagram.

Dans une vidéo partagée sur YouTube, Dane déclare : « Je m’appelle Dane Eyerly – mes enfants m’appellent Big Papa.

« Mes six enfants et ma femme, nous vivons ici dans notre bus touristique à impériale que nous avons converti. »

Accueillant le spectateur d’un geste de la main, Dane continue de montrer son « bureau à domicile/cockpit », à partir duquel il conduit le bus – avant que la caméra ne se dirige vers une cuisine avec plusieurs réfrigérateurs-congélateurs, une cuisinière à deux brûleurs et un four, et des armoires à panneaux de bois.

Réfléchissant à ses choix de design d’intérieur, Dane déclare : « Nous voulions tout ce style de ferme. »

En plus d’un confortable lit superposé pour les enfants, le bus comprend une chambre principale pour Dane et Deena, surmontée d’un lit king-size.

Encourageant les autres à essayer la vie en bus, Dane conclut : « Évidemment, une grande partie de cela consiste également à inspirer les autres à sortir, à prend ça saut.

« Cela en vaudra la peine – je n’ai jamais mis les pieds dans un camping-car avant de faire cela et c’est une vie totalement nouvelle pour moi, mais la récompense vaut bien le risque. »

Si vous êtes intéressé par d’autres conversions de maisons improbables, jetez un œil à cette création de cabine d’avion.

Ou ces maisons allemandes étonnamment grandes et portables construites pour être remorquées.

Dane partage la vie des bus en ligne et fournit des conseils pour votre propre conversion en camping-car Crédit : Instagram