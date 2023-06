J’ai fait une horrible découverte dans mes bagages après être rentré d’Afrique, c’était terrifiant

Un voyageur TERRIFÉ a trouvé une araignée chasseuse dans leurs bagages au retour d’un voyage en Afrique.

Le résident d’Édimbourg a découvert l’arachnide aventureux chez lui dans le quartier Granton de la ville alors qu’il déballait sa valise après son retour d’un stage.

L’araignée clandestine a été retrouvée dans la valise d’un résident d’Édimbourg Crédit : SSPCA

Ils ont réussi à faire sortir le passager clandestin de leur valise dans une boîte en plastique hermétique avant d’alerter les sauveteurs d’animaux.

La SPCA écossaise a identifié plus tard la bête de 10 cm comme un chasseur africain connu pour sa vitesse et sa capacité à sauter.

L’agente de sauvetage des animaux de la SSPCA, Catherine Atterton, a déclaré qu’elle était heureuse que le membre du public « contienne » l’araignée car elle est connue « pour sa vitesse et sa capacité à sauter ».

Elle a poursuivi: « Heureusement, l’araignée n’était pas plus mal portée après son long voyage et a été emmenée dans l’un de nos centres de sauvetage et de rapatriement pour animaux en quarantaine. »

Le chasseur sera emmené dans un centre de sauvetage spécialisé dans le Kent afin qu’il puisse vivre heureux le reste de ses jours.

Elle a ajouté: « Nous savons que beaucoup de gens trouvent les araignées effrayantes mais, pour la SPCA écossaise, ce ne sont qu’un autre animal qui a besoin de notre aide. »

La race d’araignées est connue pour être la plus grande au monde avec le plus grand chasseur géant jamais documenté qui a une envergure de jambe enregistrée de 30 cm (12 pouces) et a été trouvé dans une grotte au Laos.

Auparavant, un acheteur effrayé a trouvé une araignée de chasseur géante cachée dans son régime de bananes Tesco.

Craig Harrison, 35 ans, s’est moqué d’une banane avant de repérer la chasseuse – et son sac bombé de 200 œufs.

Craig, de Windsor, Berks, a déclaré au Sun : « Au début, j’étais juste sous le choc. J’ai trébuché en arrière et j’ai perdu l’équilibre.

Il est devenu plus consterné lorsqu’il a remarqué la bête « effrayante et diabolique » portant son sac d’œufs, qui peut contenir jusqu’à 200 bébés.

Il se bat maintenant contre le supermarché pour plus de compensation, ajoutant: « Je ne pensais pas que j’avais peur des araignées jusqu’à présent, mais il s’avère que j’ai peut-être développé quelque chose. »

Mais une fanatique des araignées a avoué qu’elle avait pour mission de faire tomber tout le monde amoureux des bestioles effrayantes.

Maddy Major, 19 ans, est tellement accro aux bestioles qu’elle les laisse grimper sur son visage.

