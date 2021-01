Dans un post pour marquer la journée nationale de la fausse couche babyloss le 15 octobre, elle a écrit sur Instagram: « Je suis maman de 7 bébés, Ava, Hero, Apollo mon bébé arc-en-ciel et 4 petites étoiles dans le ciel.

«Je sais, après mes propres MC, comment j’ai parcouru Internet à la recherche d’histoires similaires aux miennes pour la paix, le réconfort. J’espère que cela aidera même une âme perdue.

Elle a déclaré que sa première fausse couche s’était produite à l’aéroport après avoir commencé à saigner abondamment alors qu’elle était enceinte de 10 semaines en vacances.

Mme Klass, qui apparaîtra dans la nouvelle série de Dancing on Ice d’ITV, a écrit: «Le scan a été le spectacle le plus triste que j’ai jamais vu de ma vie. La première et la dernière fois que j’ai vu mon bébé.

«Alors que le médecin poussait la caméra sur mon ventre, l’image familière en noir et bleu de mon bébé a jailli sur l’écran, puis a commencé à couler et a lentement flotté vers le bas, jusqu’à ce qu’il se penche. Je savais. battement de coeur’.

« Le sentiment n’est rien de moins qu’un choc traumatisant. »

Elle a ajouté: « Je me suis réveillée avec le vide et l’horreur de ce qui s’était passé. Je sentais que j’avais laissé tomber mon bébé et mon partenaire.

«La deuxième fois était pire si c’était possible, je pensais avoir eu mon expérience« 1 sur 4 ».

« Cette fois, le bébé avait arrêté de grandir à 10 semaines, sans aucun rapport avec le premier MC » donc c’est juste de la malchance « .

«Je n’ai pas quitté les yeux de l’alarme incendie au plafond, de peur de me casser complètement. Passer devant les femmes enceintes à la réception était une torture.

Elle a déclaré que sa troisième fausse couche s’était produite au travail, ajoutant: «Même si je pouvais tomber enceinte, il n’y avait aucune explication pour laquelle je ne pouvais pas les garder.

«Le Dr n’a pris aucun risque avec Apollo. J’ai injecté d’innombrables hormones sans fin dans mon ventre pour que mon placenta fonctionne. Il signifie tout ce qui est bon dans le monde pour moi, mon miracle.

« Pour mes amis et mamans qui ont vécu cela, vous êtes les femmes les plus fortes que je connaisse. Je pense à vous aujourd’hui. »