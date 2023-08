J’ai fait une étrange prédiction Bitcoin il y a 10 ans – personne n’a écouté mais maintenant je vis le rêve après être devenu millionnaire

SI quelqu’un a le pouvoir de dire « Je vous l’avais dit », c’est bien celui qui a prédit le boom du Bitcoin il y a dix ans.

Davinci Jeremie a exhorté les gens à tenter leur chance sur la crypto-monnaie pour seulement 1 $ (78p), mais ses appels désespérés ont été largement ignorés.

5 Davinci Jeremie vit maintenant une vie de luxe après avoir investi dans Bitcoin Crédit : Instagram/@davincij15

5 Le roi de la crypto-monnaie a exhorté les gens à investir pour seulement 79p il y a dix ans Crédit : Instagram/@davincij15

5 Le millionnaire autodidacte s’est moqué des gens qui ont ignoré ses conseils Crédit : Instagram/@davincij15

Cependant, il a certainement eu le dernier mot – car parier sur le succès de Bitcoin sur le marché mondial a porté ses fruits massivement.

Bien que sa prédiction inquiétante ait été ignorée par ses abonnés en ligne, Davinci est resté fidèle à ses armes et a joué son propre argent.

Le risque l’a depuis rendu très riche – et le roi de la cryptographie possède désormais une valeur nette de plus de 10 millions de dollars (7,2 millions de livres sterling).

Il n’est jamais trop loin d’une voiture rapide, d’un jet privé ou d’un yacht rempli de femmes glamour prêtes à l’emmener.

Espérons que Davinci ait une pensée pour ceux qui ont ignoré ses affirmations sur la crypto il y a dix ans.

Le développeur de logiciels chilien a présenté Bitcoin pour la première fois à son public en 2011, où il l’a salué comme « un truc incroyable ».

Il a admis qu’il était même sceptique à l’égard des crypto-monnaies au début, mais a changé d’avis après l’avoir approfondi.

Deux ans plus tard, Davinci est revenu sur sa chaîne YouTube pour encourager les téléspectateurs à investir dans la monnaie virtuelle pour seulement 1 $ (78p).

Il a déclaré: «Écoutez, pour le prix d’un billet de loto, vous pouvez détenir Bitcoin pendant 10 ans et devenir millionnaire.

« Il est temps que tu arrêtes de vivre dans la peur. S’il tombe à zéro, vous perdez 1 $, peu importe !

« Mais si j’ai raison, je veux que vous me remerciiez tous, ça ne me rendra pas heureux si vous me revenez dans 10 ans en disant » mec, j’aurais aimé t’écouter en 2011 ou 2013 « . »

À l’époque, le prix d’un Bitcoin pour 1 $ était de 116,75 $ (91,60 £) – mais à son apogée en 2021, sa valeur a grimpé à 61 000 $ (48 000 £).

Malgré les hauts et les bas qui accompagnent l’investissement, il s’est stabilisé pour l’instant et détient actuellement une valeur de 30 000 $ (23 500 £).

Davinci s’en est certainement bien sorti, car un défilement rapide sur son Instagram offre un aperçu de son style de vie somptueux financé par Bitcoin.

Les magnats passent leurs vacances à Dubaï et à Monte Carlo, se détendent sur des superyachts et font la fête avec les riches et les célèbres.

Il a précédemment partagé un message le montrant posant avec trois femmes en bikini sur un croiseur flash au large des côtes mexicaines.

« Un yacht rempli de femmes, vous savez que je suis en panne », a écrit Davinci. « Ce n’était qu’un avant-goût. »

Que son chemin vers la richesse ait été un coup de chance ou un coup de génie reste discutable – mais le millionnaire est certainement suffisant à ce sujet.

Davinci a récemment déclaré Coin Telegraph: « De temps en temps, quelque chose arrive qui rend les pauvres riches parce qu’ils l’ont eu vraiment, vraiment pas cher.

« C’était l’un d’entre eux. Je pensais que j’allais être le héros de ma communauté, mais non, ils pensaient que j’étais fou.

« Ils pensaient en fait que je perdais la tête. »

Pour rappeler la confiance en soi qui a lancé son voyage vers le succès, Davinci porte maintenant une énorme bague Bitcoin sur son majeur.

Il se décrit comme un « Family Man, Programmer, YouTuber et early adopter Bitcoin » dans sa biographie Twitter.

Davinci est toujours un grand fan de la crypto-monnaie malgré la conquête du secteur et encadre désormais les aspirants investisseurs pour atteindre leurs objectifs.

5 Davinci revendique une valeur nette d’au moins 10 millions de dollars grâce à sa prise de risque Crédit : Instagram/@davincij15

5 Le magnat obsédé par Bitcoin surfe sur la vague de la cryptographie depuis plus de dix ans Crédit : Instagram/@davincij15