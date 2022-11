J’ai fait une erreur très personnelle sur The Weakest Link et j’en ai payé le prix, avoue Anne Robinson

ANNE Robinson a révélé une “erreur personnelle” qu’elle a commise lors de la présentation de The Weakest Link.

La présentatrice de télévision, 78 ans, est surtout connue pour ses commentaires directs qui peuvent souvent être controversés.

Anne est connue pour ne pas mâcher ses mots

Anne a présenté The Weakest Link pendant 12 ans sur la BBC

Cependant, elle a révélé qu’elle avait fait une erreur lors de la présentation de The Weakest Link sur BBC One.

Anne a présenté le jeu-questionnaire pendant 12 ans qui voit les concurrents s’affronter dans une série de questions de connaissances générales pour gagner une grande somme d’argent.

Pendant son temps dans le programme, elle est passée sous le bistouri et a fait peau neuve.

Peu de temps après la procédure, elle a repris ses fonctions d’hôte au lieu de se reposer – une décision qu’elle regrette.

En conséquence, Robinson, qui avait 60 ans à l’époque, a été critiquée pour son apparence.

S’exprimant sur l’émission Ask Me Anything d’Angela Scanlon sur RTÉ, Anne a déclaré: «Lorsque vous subissez une chirurgie esthétique, c’est un peu comme sortir un gigot d’agneau du four. Il faut le laisser reposer un peu.

“Je suis passé à la télévision assez rapidement après et c’était un titre célèbre qui disait” ce visage est le maillon faible “car il était assez gonflé.”

Malgré la pêche à la traîne qu’elle a reçue, Anne ne regrette pas d’avoir été franche à propos de son lifting.

« Je pense que tu es aussi malade que tes secrets. Il est très difficile de prétendre que vous n’avez pas fait peau neuve », a-t-elle ajouté.

Depuis la présentation de The Weakest Link, Anne a pris la relève en tant qu’animatrice du compte à rebours de Channel 4.

Cependant, elle a démissionné de son rôle en juillet de cette année.

S’exprimant après sa sortie de l’émission bien-aimée, Anne a déclaré: «J’ai essayé d’être gentille sur Countdown.

“J’ai adoré ça, mais rien n’allait jamais être aussi merveilleux que The Weakest Link ou être journaliste.”

Anne a récemment animé le compte à rebours de Channel 4

