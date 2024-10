J’ai fait une erreur lors du mariage de mon ami qui a provoqué une défaillance de mes organes

Au Texas, une enseignante a failli mourir d’une infection bactérienne rare qu’elle a contractée après avoir gardé son tampon trop longtemps.

Ashley DeSkeere, 43 ans, s’est réveillée un matin du mois dernier avec des « frissons majeurs » et d’intenses vagues de nausées, des vomissements toutes les demi-heures.

Au début, elle pensait avoir attrapé une simple maladie d’estomac lors d’un mariage familial auquel elle avait assisté deux jours auparavant. Mais au bout de trois jours, sa tension artérielle a chuté et elle a eu du mal à respirer.

La mère de trois enfants s’est précipitée à l’hôpital, où les médecins ont découvert qu’elle avait développé une maladie sur 100 000 appelée syndrome de choc toxique (TSS), causée par le fait de garder son tampon pendant huit heures pendant le mariage.

Ashley DeSkeere, 43 ans, a souffert de vomissements et de difficultés respiratoires après avoir assisté à un mariage avec son mari et ses enfants (photo ici)

Mme DeSkeere, une enseignante du Texas, a reçu un diagnostic de syndrome de choc toxique, une infection bactérienne sur 100 000, après avoir laissé son tampon pendant huit heures. Elle est photographiée ici en train de prendre six antibiotiques différents.

Mme DeSkeere, à qui l’on a dit qu’elle avait « de la chance » d’être en vie, avertit désormais les autres femmes de changer régulièrement leurs tampons pour éviter l’infection mortelle, ou d’éviter complètement les produits hygiéniques.

Elle a déclaré : « J’avais très peur. J’ai dit à mon mari que je pensais que j’étais en train de mourir. Je ne me suis jamais senti aussi mal de toute ma vie.

«Je n’utiliserai plus jamais de tampon. Cela m’a absolument terrifié et je n’arrive pas à croire que cela se soit produit et je ne peux pas le faire.

Le SCT est une infection rare mais potentiellement mortelle due à des toxines produites par des bactéries comme Staphylococcus aureus (staphylocoque) et le streptocoque du groupe A (streptocoque).

Laisser des tampons dans le vagin pendant de longues périodes pendant qu’une femme a ses règles peut créer un environnement chaud, ce qui favorise la croissance des bactéries présentes dans le sang des règles.

Les tampons, en particulier ceux qui sont super absorbants, peuvent adhérer aux parois vaginales, provoquant de minuscules abrasions dans lesquelles les bactéries peuvent s’infiltrer puis pénétrer dans la circulation sanguine.

Cependant, environ la moitié des cas de SCT sont dus à des facteurs autres que les tampons, notamment des plaies ou des infections cutanées.

Dans certains cas, nager dans de l’eau contaminée avec une plaie ouverte peut entraîner un TSS.

La maladie tue entre trois et sept patients sur 10, selon la Cleveland Clinic.

Les médecins de Mme DeSkeere ont commencé à soupçonner le TSS lorsqu’ils ont réalisé qu’elle venait tout juste de terminer son cycle menstruel mensuel.

Elle a dit aux médecins que les tampons étaient tout ce qu’elle portait pendant ses règles et que la durée la plus longue qu’elle en avait jamais portée était de huit heures lors du mariage.

Elle a déclaré : « Je les change généralement toutes les quatre heures et la nuit.

« Pour qu’une chose pareille m’arrive, huit heures ne me semblent pas suffisantes. »

La FDA recommande de changer les tampons toutes les quatre à huit heures et d’utiliser des tampons à capacité d’absorption la plus faible possible pour réduire le risque, ainsi que d’utiliser un tampon uniquement pendant les règles.

Mme DeSkeere a été admise à l’unité de soins intensifs pendant cinq jours, où les médecins ont dû lui administrer six antibiotiques intraveineux différents pour débarrasser son corps de l’infection.

Les antibiotiques, ainsi que les liquides et les médicaments destinés à stabiliser la tension artérielle, constituent le traitement standard.

Elle a déclaré : « Plusieurs médecins m’ont dit que j’avais beaucoup de chance de pouvoir me rendre à l’hôpital, car la plupart des gens meurent au bout de deux jours ». [with this]et j’étais au deuxième jour et demi.

«On m’a dit que j’étais arrivé au bon moment, car si j’étais arrivé plus tard, ils n’auraient peut-être rien pu faire pour moi.

« C’est une de ces choses dont vous ne pensez pas qu’elles vous arriveront et dont vous n’en entendez pas autant parler ces jours-ci. »

Mme DeSkeere, photographiée ici en convalescence chez elle, a passé cinq jours dans l’unité de soins intensifs pour se remettre d’une infection presque mortelle.

La mère de trois enfants conseille désormais aux autres femmes de changer souvent de tampons ou de rechercher des produits hygiéniques alternatifs.

On sait peu de choses sur les effets à long terme du TSS, et la plupart des femmes se rétablissent complètement. Cependant, certains rapports font état de problèmes mentaux et émotionnels tels que des difficultés de concentration et une faiblesse musculaire.

Il n’a pas été démontré que le TSS a un impact sur la fertilité ou la santé reproductive.

Même si elle utilisait des tampons depuis 25 ans, Mme DeSkeere choisit désormais d’utiliser d’autres produits hygiéniques pour éviter le TSS.

Elle a déclaré : « Aux personnes qui souhaitent utiliser des tampons, mon conseil est de les changer très fréquemment.

« Mon conseil serait de changer de tampon à chaque fois que vous allez aux toilettes et de ne jamais en porter un dont la capacité d’absorption est supérieure à celle dont vous avez besoin.

«Je suis simplement reconnaissant d’être là où je suis aujourd’hui et de m’améliorer. La reprise a été difficile et plus difficile que je ne le pensais, mais chaque jour, je vais de mieux en mieux.

Le traitement de Mme DeSkeere était approfondi et comprenait des cultures, des analyses de sang, des liquides, des images et plusieurs antibiotiques. Aujourd’hui, ses proches collectent des fonds pour l’aider à payer ses frais médicaux grâce à GoFundMe.