«  J’ai fait une erreur  »: Chris Harrison rompt le silence après s’être éloigné de «  The Bachelor  »

Chris Harrison s’exprime pour la première fois depuis qu’il a quitté « The Bachelor », qu’il a accueilli pendant près de deux décennies depuis ses débuts en 2002.

Lors d’un entretien avec « Bonjour Amérique »co-présentateur Michael Strahan, Harrison a admis que c’était « une erreur » de défendre le comportement insensible racialement passé de la candidate actuelle au « Bachelor » Rachael Kirkconnell.

« J’ai fait une erreur », a déclaré Harrison lors d’un aperçu de l’interview, qui est diffusée en entier sur ABC jeudi matin. « Je suis un homme imparfait. J’ai fait une erreur et je le reconnais. »

Kirkconnell est l’un des finalistes de la saison en cours de « The Bachelor », qui met en vedette le premier homme noir de la franchise, Matt James. Cependant, Kirkconnell a été critiquée pour avoir aimé les TikToks liés au drapeau confédéré et, plus récemment, pour une photo refaite à neuf qui semble la montrer à une fraternité formelle sur le thème des plantations en 2018.

Chris Harrison« s’écarter » de « The Bachelor » après avoir excusé le « racisme historique »

Harrison a été confronté à une réaction généralisée pour avoir défendu Kirkconnell de la «police réveillée» lors d’une interview le 9 février avec Rachel Lindsay, le premier rôle principal noir sur «The Bachelorette». L’animateur de télé-réalité a parlé à plusieurs reprises de Lindsay et a suggéré que Kirkconnell était une victime.

« Nous avons tous besoin d’un peu de grâce … Parce que j’ai vu des trucs en ligne, encore une fois ce truc de juge-jury-bourreau, où les gens déchirent la vie de cette fille », a déclaré Harrison pendant l’interview. « Je ne défends pas Rachael. Je sais juste que, je ne sais pas, 50 millions de personnes l’ont fait en 2018. C’était un type de fête auquel beaucoup de gens sont allés. »

Harrison a poursuivi: « La police réveillée est là-bas. Et cette pauvre fille Rachael, qui vient d’être jetée aux lions, je ne sais pas comment vous êtes équipé alors que vous n’avez jamais fait cela auparavant, pour être suffisamment réveillée, pour être assez éloquent, pour être prêt à gérer cela. «

Rachel Lindsaydésactive Instagram après les réactions « grossières et haineuses » des fans de « Bachelor »

Suite:Rachel Lindsay « ne peut plus le faire », ne renouvellera pas le contrat de « Bachelor »

Harrison s’est excusé sur son compte Instagram le 10 février pour «avoir mal parlé d’une manière qui perpétue le racisme». Il s’est à nouveau excusé le 13 février pour « excuser le racisme historique » et a annoncé qu’il allait prendre un peu de temps loin de la franchise. « La saison historique de The Bachelor ne doit pas être gâchée ou éclipsée par mes erreurs ou diminuée par mes actions », a écrit Harrison. « À cette fin, j’ai consulté Warner Bros. et ABC et je me retirerai pendant un certain temps et je ne participerai pas à la spéciale After the Final Rose. »

L’auteur et animateur de télévision Emmanuel Acho devrait prendre la place de Harrison pour l’émission spéciale d’une heure prévue le 15 mars, immédiatement après la finale de la saison de l’émission.

Emmanuel Achopour remplacer l’hôte de « Bachelor » Chris Harrison pour l’émission spéciale « After the Final Rose »

Le 11 février, Kirkconnell s’est excusée pour ses actions «offensives et racistes». Elle a pris la parole le 25 février, affirmant que « s’asseoir de côté et se cacher dans un coin » n’aide « personne ».

«Tout ce mouvement et où nous sommes dans ce pays, c’est tellement plus grand que cela, et je veux et j’ai besoin d’utiliser mon privilège et ma plate-forme que je ne mérite donc pas juste de faire la lumière sur ces questions et d’essayer de le faire. ce que je peux pour faire un pas dans la bonne direction », a-t-elle déclaré dans une vidéo Instagram.

James s’est exprimé pour la première fois sur Instagram le 22 février, qualifiant la dernière controverse raciste de la franchise ABC de «dévastatrice» et de «refléter clairement un problème beaucoup plus vaste».

Il a dit que les téléspectateurs «entendront plus de moi» sur la question après qu’il aura eu plus de temps pour «traiter cette expérience». Il a ajouté: « Ma plus grande prière est que ce soit un point d’inflexion qui aboutit à un changement réel et institutionnel pour le mieux. »

Les trois derniers de James incluent Kirkconnell, Bri Springs et Michelle Young.

Contribution: Hannah Yasharoff, Elise Brisco

‘Bachelor’ Matt James brise le silence, qualifie la dernière controverse sur le racisme de « problème beaucoup plus vaste »