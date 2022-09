En fonction de ce qui est transporté et du montant qu’ils peuvent payer, le ou les patients concernés choisiront soit un service de transport manuel, un transporteur commercial tel que DHL ou FedEx, soit quelque chose entre les deux, comme la combinaison de vols commerciaux et de coursiers locaux. sur lesquels Loewen s’est appuyé pendant la pandémie. Le coût du transport de mes ovules avec FlyVet Europa était de 1 300 euros, soit environ 1 400 $ à l’époque. Cela comprend le prix de deux billets aller simple pour Paolo et la valise à œufs, et quelques frais accessoires. (Quand j’ai dit à Monaco combien d’œufs voyageaient, il a plaisanté, “Uno squadro di calcio!” – une équipe de football.)

CryoStork, la division de Cryoport consacrée au secteur de la fertilité, propose les trois niveaux de service : des transporteurs commerciaux pour quelque chose qui peut être facilement remplacé (le sperme, en d’autres termes), un service de niveau intermédiaire utilisant des coursiers locaux et du fret aérien, et un service de porte-à-porte porte-à-porte – pour des prix allant de quelques centaines de dollars à 7 000 $ ou 8 000 $ pour un voyage international en main propre.

En fin de compte, la pandémie a stimulé les affaires de Loewen. Aujourd’hui, lui et une équipe de huit collègues, pour moitié employés et pour moitié travaillant par expédition, gèrent environ 30 à 40 expéditions liées à la FIV chaque mois. De même, lorsque la guerre en Ukraine a commencé, Loewen et d’autres collègues ont reçu des demandes frénétiques de clients désespérés de déplacer leurs biomatériaux hors de la capitale, Kiev, où sont basées la plupart des cliniques de FIV et des agences de maternité de substitution du pays, et les affaires se sont déplacées vers la Géorgie voisine. Mais en septembre, Loewen prévoyait de livrer à nouveau des biomatériaux à l’Ukraine. « Les gens veulent avoir des bébés, qu’ils soient en conflit ou non », dit-il.

Le bon truc

Que faut-il pour être un coursier de tissus et comment entre-t-on dans le domaine ? Tous ceux à qui j’ai parlé m’ont dit que pour réussir, il faut aimer voyager, avoir une personnalité calme (au cas où, comme c’est arrivé à Loewen, on se retrouve un jour entouré d’un groupe de soldats biélorusses armés à l’aéroport et accusé de trafic d’organes humains), et être apte à la résolution de problèmes.

Loewen recherche des personnes ayant de l’expérience dans le secteur du voyage, qui peuvent naviguer dans de nouvelles villes et ne seront pas secouées par une annulation de vol ou un agent des douanes grincheux. Mark Sawicki de Cryoport a plusieurs anciens pilotes qui travaillent maintenant comme coursiers; leurs habilitations de sécurité leur permettent de se déplacer dans les aéroports plus facilement que les civils.

Nicole Dorman, 43 ans, a toujours aimé les enfants ; elle plaisante en disant que son travail actuel en tant que coursier est « gardien d’enfants ». Elle a trois enfants, âgés de 14 à 22 ans, et a été aide-enseignante et brigadier scolaire, après quatre ans dans l’armée américaine. Lorsqu’elle est à la maison pendant une semaine ou deux à la fois avec ses enfants entre les concerts, elle fait également des livraisons pour DoorDash à Clarksville, Tennessee.

Nordisk Cryobank a conçu le « Sperm Bullitt » pour transporter les échantillons vers les cliniques de fertilité. Le vélo est équipé d’un spermatozoïde géant contenant un compartiment réfrigéré afin que les récipients métalliques contenant les dons de sperme puissent être conservés au froid. WENN RIGHTS LTD / ALAMY STOCK PHOTO

Dorman avait commencé par transporter des cellules souches pour un service de messagerie basé à Francfort. Lorsqu’elle cherchait du travail en novembre 2020, elle a envoyé un e-mail à une demi-douzaine d’entreprises de messagerie FIV et a reçu une réponse de Loewen dans les 15 minutes. Depuis, elle travaille pour lui et effectue également des expéditions américaines pour la société ukrainienne ARK Cryo, ainsi que pour EmbryoPort, une société basée au Royaume-Uni.

Dorman est sur la route environ 70 % de chaque mois ; Lorsque nous avons parlé à la mi-mai, elle se préparait pour un voyage d’une semaine commençant par une prise en charge à Indianapolis, une dépose à Bratislava, un trajet en train de là à Prague pour une autre prise en charge, puis un vol vers la Grèce. Comme tous les coursiers qui travaillent depuis longtemps, elle a le statut de grand voyageur. Au cours des 18 mois qui ont suivi ses débuts, elle a transporté plus de 90 expéditions. “Maintenant, je peux pratiquement le faire pendant mon sommeil”, dit-elle.