Un RAPPEUR qui a divorcé de sa femme après s’être fait tatouer le visage sur la jambe a stupéfié ses fans avec une couverture rouge à l’encre.

Le rappeur brésilien Guilherme Aparecido Dantas, connu des fans sous le nom de MC Guime, a commandé un énorme tatouage du visage de son ex Lexa en hommage à leur amour.

MC Guime a obtenu l’encre de son ex-épouse Lexa en 2018 Crédit : Flash info

Le tatouage original de Lexa la montrait portant un voile de mariée Crédit : Flash info

Il disait autrefois : « Aujourd’hui, j’ai immortalisé sur ma peau une personne qui est déjà immortalisée dans mon âme et mon cœur depuis que je l’ai rencontré.

Le tatouage original était un superbe portrait de la star des médias sociaux Lexa, 28 ans, portant son voile de mariée et souriant après s’être marié avec MC Guime.

Maintenant, après avoir officiellement mis fin aux choses en septembre, il a éradiqué la majeure partie de son visage après s’être tourné vers un salon de tatouage pour redessiner l’image.

Le nouveau tatouage amélioré du rappeur montre une Lexa méconnaissable, qui compte 20 millions de followers sur Instagram, avec un bandana sur la bouche et le nez et une casquette de camionneur baissée sur la tête.

Il a partagé la nouvelle image de son tatouage sur Instagramoù il compte plus de 10 millions de followers, taguant Nautica Tattoo Premium et l’artiste Jorge Mitsunaga.

Un fan a commenté : « Le tatouage Lexa porte une casquette et un bandana. »

Un autre n’était pas tellement fan : « J’ai essayé de couvrir le tatouage mais ça n’a pas marché, mon pote ! »

Le couple s’est marié en 2018 et après leur séparation en septembre, Lexa a déclaré à ses fans : « Guime et moi ne sommes plus ensemble, nous avons essayé, mais nous avons décidé de nous séparer. »

Elle a ajouté : « Par respect pour les fans, je m’exprime, mais je ne veux plus parler de ce sujet. »

Un autre visage plutôt célèbre a fait recouvrir le tatouage de sa femme d’un animal bizarre.

Légende Sylvester Stallone est mariée à Jennifer Flavin depuis 25 ans mais s’est fait couvrir le visage avec Butkus le chien, de Rocky.

Sylvester avait un grand portrait couleur de Jennifer tatoué sur son épaule droite, encadré de roses rouges.

Et Max Georges a dissimulé son tatouage hommage à son ex Stacey Giggs après avoir emménagé avec sa nouvelle petite amie.

La pop star a passé sept heures à se faire tatouer le bras d’un lion et d’une rose. Fulhamsud de Londres.

Les fans ne savaient pas quoi penser de sa nouvelle encre améliorée. Crédit : Flash info

Le rappeur a récemment dissimulé son tatouage Crédit : Flash info