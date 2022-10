J’ai fait un reportage sur un ouragan qui a laissé Port aux Basques en ruines. Voici ce que j’ai vu

J’ai reçu l’appel un mercredi après-midi.

La météorologue de CBC, Ashley Brauweiler, serait à Port aux Basques pour Fiona, nous a dit notre patron, Scott Lunn. J’ai ramassé des vêtements de pluie, je me suis assuré que la batterie de mon appareil photo était chargée et j’ai emballé beaucoup de chaussettes supplémentaires.

Ashley et moi avons atterri à Deer Lake le lendemain matin. Pendant que nous roulions, elle a expliqué ce qu’était une onde de tempête – la véritable définition scientifique. Ce n’est pas seulement quand les vagues arrivent, dit-elle, vibrant de tension en agrippant le volant. C’est quand une grosse tempête ramasse beaucoup d’eau et l’emporte avec elle, déversant cette eau partout où elle atterrit. Élévation du niveau des océans.

Dans ce cas, dit-elle, les sourcils froncés, ça pourrait être mauvais.

Nous sommes arrivés à Port aux Basques par un matin brumeux, à peine capables de voir ce qui nous attendait. Le maire de la ville, Brian Button, nous a rencontrés immédiatement, désireux de s’assurer que les gens savaient quoi faire lorsque Fiona est arrivée. Il nous a dit qu’il avait essayé d’obtenir du financement pour renforcer les points faibles de la ville, mais que la province n’avait pas encore approuvé les demandes. Il était calme devant la caméra, mais quand nous avons arrêté de rouler, j’ai pu voir à quel point il était nerveux.

Le maire de Channel-Port aux Basques, Brian Button, qui est également garde-parc, a travaillé sans relâche pour tenir la ville informée pendant l’état d’urgence de la ville. (Malone Mullin/CBC)

Troy Turner, l’un des reporters de CBC sur la côte ouest de Terre-Neuve, connaissait bien la ville. Il nous a conduits, expliquant quelles parties pourraient être les plus touchées par la surtension. Je les ai marqués sur Google Maps, puis je suis revenu plus tard, frappant aux portes pour rencontrer les personnes à l’avant-garde de cette menace. Eux aussi avaient l’air effrayés.

La cousine de Troy, Mandy, se promenait le long de la plage de Grand Baie ce jour-là. Ancienne rédactrice en chef du journal local, elle m’a fait plaisir quand je lui ai demandé son numéro et m’a tenu au courant pendant la tempête. Juste un exemple, pour moi, de la raison pour laquelle les nouvelles locales sont profondément importantes pour les communautés canadiennes : Mandy connaissait tout le monde, son doigt sur le pouls de Port aux Basques. Elle m’a indiqué les pêcheurs de la ville, qui ont passé la matinée suivante avec moi, me faisant visiter le quai.

Tout le monde était inquiet.

Je me suis réveillé avec le vent qui martelait notre hôtel. Nous étions sortis avant l’aube, regardant sous le choc l’océan alors qu’il gonflait et faisait rage. J’avais signalé un blizzard record à St. John’s : le vent était similaire, mais la mer était tout autre chose.

Andy Francis a passé la matinée du vendredi à nous expliquer patiemment comment il se préparait pour Fiona et à nous mettre en contact avec d’autres résidents. (Malone Mullin/CBC)

À 8 heures du matin, nous étions à la mairie, empêchés par l’onde de tempête envahissante de s’aventurer plus loin. L’eau de mer avait inondé la seule route menant au centre-ville. Une femme à proximité sanglotait, paniquée, cherchant frénétiquement son fils. Des voitures de police et des camions de pompiers passaient en trombe. Tout le monde évacuait, certains en pyjama, portant des animaux domestiques et des sacs à dos. Je recevais des SMS sur un immeuble détruit par les vagues.

Un peu plus tard, nous avons appris que quelqu’un avait été emporté en mer et avait disparu ; d’autres personnes ont dit qu’elle était à l’hôpital. Après quelques appels téléphoniques, il était clair qu’au moins deux personnes avaient été emportées par la vague et qu’une seule avait survécu.

Au milieu de tout cela – une véritable urgence, le vent hurlant, Fiona toujours en train de descendre – les habitants de la ville ont décroché leur téléphone, terrifiés mais désireux d’aider de toutes les manières possibles, partageant tout ce qu’ils savaient.

Le lendemain, ces mêmes personnes ont erré dans les ruines de leurs maisons et de leurs quartiers, choquées par la décimation, certaines pleurant ouvertement, se rassemblant dans les rues jonchées de débris pour se réconforter. Certains ne supportaient pas de parler devant la caméra, mais personne ne nous a refusés ; nous étions des étrangers, mais nous avons été bien accueillis.

Josh Savery a passé le lundi matin à aider sa famille à nettoyer l’épave de leur maison. Il a parlé avec force de la tragédie et de ce que cela signifiait d’entendre les condoléances des gens de partout au pays. (Malone Mullin/CBC)

J’ai rencontré René Roy, qui dirige Wreckhouse Press, quelques heures plus tard : lui aussi a pris du temps pour nous, malgré que son téléphone sonne sans arrêt. Il nous a raconté ce qu’il a vu ce jour-là, puis nous a emmenés chez un voisin qu’il pensait pouvoir nous parler. C’est là que nous avons rencontré Simone Hennehan, jusqu’à la taille dans des sacs de vêtements récupérés chez son voisin, essuyant avec amour l’eau de mer de ses outils et vélos pour qu’ils ne rouillent pas. Il était encore sous le choc à l’hôtel, essayant de se reposer, a-t-elle dit.

Cela, pour moi, résume toute la tragédie. Port aux Basques n’était pas seulement un ensemble de maisons, un port ou une communauté de pêcheurs. C’était une grande famille.

Au cours des jours suivants, ces types de rencontres se sont répétés. J’ai rencontré Brian Osmond, qui s’appelle “Smokey”, qui nous a raconté sous une pluie battante comment il avait réussi à ramper hors de la mer et à sauver sa vie, tout en étant entouré des vestiges de sa belle maison au bord de la mer. J’ai rencontré un autre homme qui avait sauvé un couple qui venait du Texas. Des équipes de pompiers volontaires ont attendu patiemment pendant que nous filmions et nous guidions à travers les zones les plus dangereuses. Une famille qui avait tout perdu a décrit l’horreur de fouiller dans les décombres, de trouver des morceaux de leurs trésors perdus. Le tout brut, authentique, humain. À un moment donné, je suis retourné à notre camionnette après un entretien en sanglotant.

Brian Osmond, mieux connu sous le nom de “Smokey”, a perdu tout ce qu’il possédait en dehors de son camion. Il nous a gracieusement raconté comment il a réussi à survivre à la tempête. (Malone Mullin/CBC)

Lors de notre dernière nuit, alors que les gens de Port aux Basques continuaient de nettoyer, nous avons rencontré Norma Simms. Norma avait ouvert sa maison à deux de nos journalistes qui n’avaient nulle part où loger et avait insisté pour se lever à l’aube pour leur préparer le petit-déjeuner et préparer leurs déjeuners pour la journée. Elle nous a invités à dîner à quatre ce soir-là : poulet, riz et légumes, avec un crumble à la rhubarbe en dessert. Norma, comme toutes les personnes que j’avais rencontrées la semaine dernière, voulait prendre soin de nous – pour s’assurer que nous nous sentions chez nous.

J’ai évoqué ce sentiment dans l’un de mes scripts télévisés, mais cela mérite d’être répété. Fiona a marqué Port aux Basques. La tempête a déchiré des vies et en a emporté une entièrement. Mais comme toujours, le cycle de l’actualité continuera. Les politiciens partiront. L’armée partira.

Après cela, cependant?

Les gens de Port aux Basques se connaîtront encore.

De gauche à droite : Henry Simms, le journaliste Mark Quinn, le vidéaste Danny Arsenault, Norma Simms, le journaliste Terry Roberts et moi, accueillis comme une famille par Henry et Norma. (Malone Mullin/CBC)

