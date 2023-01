J’ai fait un million de choses qui auraient pu embarrasser mes enfants, révèle Carol Vorderman

Carol Vorderman a expliqué qu’elle avait fait “un million de choses” qui pourraient embarrasser ses enfants.

La présentatrice a deux enfants, sa fille Katie, 30 ans, et son fils Cameron, 25 ans, issus de son mariage avec son deuxième mari Patrick King.

Instagram

Carol Vorderman a expliqué si elle embarrassait ses enfants ou non[/caption] Avalon

Carol participe à la gâterie du Nouvel An de Taskmaster le jour de l’An[/caption]

Au fil des ans, Carol s’est tournée vers de nombreuses choses, de la co-animation de Countdown à son apparition dans la jungle I’m A Celebrity en 2016.

Carol, 62 ans, a également participé à la deuxième série de Strictly Come Dancing en 2004, mais a été la deuxième célébrité à être éliminée.

En plus de montrer son incroyable intellect, Carol est également fière de ses célèbres courbes et a remporté le prix Arrière de l’année en 2011 et 2014.

Alors que certains enfants de parents célèbres pourraient être gênés par ce genre de choses, Carol insiste sur le fait que sa progéniture n’a jamais été mortifiée par aucune de ses pitreries.

En savoir plus sur Carol Vorderman BON VORD Carol Vorderman montre une silhouette incroyable dans des hauts de bikini et des vêtements de sport moulants COUPER LES MOUVEMENTS La plantureuse Carol Vorderman montre sa silhouette de sablier en maillot de bain sexy

S’exprimant avant son apparition sur le régal du nouvel an de Taskmaster, elle a déclaré: «Ils n’ont jamais reculé une seule fois, mes enfants. Ils ne sont jamais passés par cette étape.

« C’est vraiment drôle. Ils pensent que tout est hilarant. Je parlerai à d’autres personnes qui diront “Oh, ma fille est tellement gênée pour moi” et je penserai “J’ai fait un million de choses qui auraient pu embarrasser mes enfants, mais ils ne sont tout simplement pas comme ça”. ”

Carol participera à la spéciale unique de Taskmaster aux côtés de Sir Mo Farah, Greg James, Amelia Dimoldenberg et Rebecca Lucy Taylor, alias Self Esteem, tandis que Greg Davies et Alex Horne présideront à nouveau les tâches.

Carol a déclaré: “J’adore le spectacle. C’est vraiment intelligent et vraiment stupide tout à la fois.

« C’est juste très britannique. C’est juste amusant, devenir vraiment compétitif sur des choses vraiment stupides. J’adore, c’est très drôle.”

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait appris quelque chose sur elle-même pendant l’émission, elle a répondu: «Oui, à quel point je suis compétitive. Je le savais de toute façon.

« Et que j’aime jouer à des jeux idiots. Les choses sur lesquelles je pense pouvoir bien faire sont très compétitives, mais d’autres choses pour lesquelles je sais que je serai nul.

Taskmaster New Year’s Treat, dimanche 1er janvier 2023 à 21h sur Channel 4 et All 4.