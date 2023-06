J’ai fait un cauchemar de vacances après avoir dormi dans un lit infesté d’insectes – je suis resté couvert de marques de morsures d’horreur

Un TIKTOKER a partagé son cauchemar de vacances après avoir dormi dans un lit infesté d’insectes qui l’a laissée couverte de piqûres d’horreur.

Sarah Luepker dit qu’elle n’avait aucune idée que le lit de l’Airbnb dans le Colorado était criblé de punaises de lit jusqu’à ce que de mystérieuses marques apparaissent sur sa peau quelques jours plus tard.

Sarah Luepker dit qu’elle a été laissée couverte de piqûres de punaises de lit après avoir séjourné dans un Airbnb Crédit : TikTok/@saramics.pottery

Elle a été laissée avec un gonflement douloureux et des démangeaisons pendant des jours après Crédit : TikTok/@saramics.pottery

Partageant son histoire choquante sur Tiktok, elle espérait avertir les autres voyageurs des dangers des punaises de lit et de l’endroit où elles pourraient être cachées.

Sarah dit qu’elle s’est rendue au Colorado pour l’enterrement de vie de jeune fille d’un ami et s’est rendue dans ce qui semblait être un Airbnb propre avec ses amis.

Bien qu’elle ait vérifié le lit à la recherche de créatures embêtantes, elle dit qu’elle n’a rien remarqué de fâcheux et a fini par passer deux nuits dans la location.

Lorsque la potière s’est réveillée avec des marques de morsures le lendemain, elle a supposé qu’il s’agissait de piqûres de moustiques après s’être assise sur le balcon la veille.

Mais Sarah dit qu’elle a été encore plus bouleversée par le fait que les piqûres ont mis si longtemps à apparaître sur sa peau, car les piqûres de punaises de lit peuvent mettre jusqu’à 14 jours à apparaître.

Toujours convaincue que les piqûres provenaient de moustiques, elle a passé une autre nuit dans l’Airbnb avant de partir et de rentrer chez elle.

Sarah a déclaré: « C’est à ce moment-là que les choses ont vraiment commencé à empirer parce que toutes les cinq minutes, une morsure que je n’avais pas auparavant apparaissait sur mon corps.

« Et c’étaient des grappes, il y avait des lignes, c’était un gâchis. »

Sarah et son groupe d’amis disent qu’ils sont retournés à l’Airbnb pour jeter un second regard sur les punaises de lit lorsqu’ils ont fait une découverte terrifiante.

La tête de lit en tissu du lit était criblée d’insectes difficiles à repérer dans le pli du tissu.

Les punaises de lit sont de minuscules insectes suceurs de sang que l’on peut trouver dans les joints de votre matelas – les adultes mesurent environ 5 mm de long.

Ils rampent la nuit et se nourrissent ensuite de sang humain après avoir mordu la peau exposée.

Ils sont généralement de couleur brune, jaune foncé ou rouge, plats et de forme ovale et ont la taille d’un pépin de pomme.

Bien qu’ils ne soient pas dangereux, ils peuvent causer un inconfort et un stress extrêmes à ceux qui en sont mordus.

Certains peuvent n’avoir aucune réaction aux piqûres de punaises de lit tandis que d’autres peuvent voir un gonflement, des démangeaisons et des ecchymoses.

Sarah a ajouté: « Nous avons mis toutes nos affaires dans des sacs poubelles et quand nous sommes rentrés chez Emma, ​​j’ai dû aller dans son garage et me déshabiller littéralement, puis me diriger sur la pointe des pieds vers sa salle de bain d’invités.

« J’ai pris cinq douches chaudes grondant, nous avons jeté tout ce que nous pouvions à la chaleur la plus élevée dans la laveuse, puis la sécheuse, puis la laveuse à nouveau, le tout à la chaleur la plus élevée. »

Elle dit que les piqûres se sont aggravées au cours des cinq jours suivants, gonflant à la taille de balles de golf alors que son corps « démangeait douloureusement ».

Elle a été forcée de prendre des comprimés et de dormir malgré la douleur avant de se retrouver avec d’énormes ecchymoses sur tout son corps.

Elle dit que la doublure argentée pour le voyage cauchemardesque était qu’Airbnb a remboursé la totalité du séjour du groupe, ce qui signifie qu’elle « a gagné à tout le monde un voyage Airbnb gratuit ».

Dans un article mis à jour, le Tiktoker avertit que toute personne ayant une réaction grave devrait se diriger vers A&E pour aider à apaiser ses démangeaisons cutanées.

Les piqûres de punaises de lit sont indolores et disparaissent souvent d’elles-mêmes, mais certaines personnes peuvent avoir une réaction aux bosses rouges qui démangent sur la peau.

Dans certains cas, les gens peuvent avoir une éruption cutanée ou des cloques remplies de liquide et ils peuvent être infectés par des bactéries s’ils sont égratignés.

Vous pouvez mettre quelque chose de frais, comme un chiffon propre et humide, sur la zone touchée pour soulager les démangeaisons et tout gonflement.

Gardez la zone infectée propre et prévenez l’infection en ne grattant pas la morsure.

Vous devriez consulter votre médecin généraliste si vous présentez des signes d’infection cutanée tels que gonflement, rougeur et douleur, car vous pourriez avoir besoin d’antibiotiques.

Le NHS indique également que vous devriez consulter un médecin généraliste si une rougeur autour de la morsure se propage.

S’ils démangent beaucoup, vous pouvez utiliser des comprimés antihistaminiques pour soulager les démangeaisons et appliquer une crème stéroïde douce (telle que l’hydrocortisone), avec laquelle un pharmacien pourra vous aider.

Les antihistaminiques vous aideront si vos piqûres vous démangent beaucoup et que vous ne parvenez pas à dormir à cause de cela.

Vous devez également nettoyer vos draps.

Airbnb a été contacté par The Sun mais n’a pas souhaité faire de commentaire.