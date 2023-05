J’ai fait pipi dans un étang quand la file d’attente aux toilettes était trop longue lors d’une soirée – quand je me suis réveillé, mon bras avait été rongé

Un HOMME qui a fait pipi dans un étang pendant une soirée s’est réveillé pour découvrir que son bras droit avait été rongé.

La Floride de 23 ans a décidé de faire pipi dans l’eau derrière un bar après avoir remarqué la longueur de la file d’attente aux toilettes.

5 Jordan Rivera s’est fait ronger le bras par un alligator de 10 pieds lorsqu’il est allé faire pipi dans un lac derrière un bar Crédit : BNC

5 L’alligator mâché jusqu’au coude de Jordan Crédit : BNC

5 L’alligator de 10 pieds a finalement été capturé par des responsables de la faune

Jordan Rivera a révélé que son bras droit avait été rongé par un alligator de 10 pieds et demi lors de l’horrible mutilation.

S’adressant à NBC de son lit d’hôpital dans l’unité de soins intensifs de Fort Myers, il a rappelé les derniers instants avant l’incident dévastateur.

« Je viens de voir un petit lac, alors j’essayais d’aller là-bas et de faire un petit pipi », a-t-il déclaré à la chaîne, disant qu’il « n’avait pas réalisé à quel point » l’étang était réellement.

« Quelque chose s’est passé où j’ai trébuché ou le sol en dessous de moi s’est en quelque sorte effondré – et je me suis retrouvé dans l’eau », a-t-il déclaré.

« Et c’est littéralement la dernière chose dont je me souviens. »

Le barman, qui avait passé une soirée à Banditos, a parlé de sa « confusion » lorsqu’il s’est réveillé dans un lit d’hôpital et a été informé que son bras avait été rongé par un alligator.

« J’ai regardé et j’ai vu mon bras tel qu’il était et je me suis dit ‘Whoa’.

« J’ai l’impression que mon bras est juste là, mais pas là », a-t-il déclaré.

Mais l’attaque horrible n’a pas semblé déconcerter Jordan alors qu’il donnait ses pensées calmes et rassemblées après la mutilation.

« Je n’ai pas perdu la vie, j’ai perdu un bras, ce n’est pas la fin du monde », a-t-il déclaré.

« Ces alligators, je ne les ai pas vraiment compris jusqu’à ce que je me réveille à l’hôpital et, ‘Oh, ‘l’alligator a ton bras’. »

Jordan n’a plus que la moitié de son bras droit après que l’énorme alligator ait été rongé jusqu’au coude.

L’homme aurait encore besoin d’une procédure pour nettoyer complètement la plaie des bactéries.

« Ils ont eu mon coude », a-t-il dit, « donc je n’ai pas de coude.

« Je peux toujours bouger mon bras et ainsi de suite ».

La mère de l’homme mutilé, Teresa Lessa, a été horrifiée par l’attaque macabre mais a suivi les traces de l’attitude optimiste de son fils.

« C’est la meilleure chose, c’est que je l’ai. Oui, bras parti, très traumatisant. Mais il est là », a-t-elle dit.

Elle a exprimé sa gratitude à ceux qui sont venus aux côtés de Jordan après l’attaque et a salué les « anges » qui l’ont aidé après qu’un homme a utilisé sa ceinture comme garrot, s’agenouillant sur l’épaule de Jordan pour arrêter le saignement en attendant qu’il soit transporté par avion à l’hôpital. .

« La chance que quelqu’un soit là avec un garrot, pour moi, c’est un miracle qu’il soit ici », a-t-elle déclaré.

Le témoin Manny Hidalgo se trouvait à l’intérieur du bar lorsqu’il a entendu des cris provenant d’un étang à l’extérieur, l’incitant à aller enquêter.

« Il criait et nageait vers le rivage », a déclaré Hidalgo Le soleil quotidien tout en décrivant comment il a bravé les eaux infestées d’alligator pour aider à sauver la victime de l’animal de 10 pieds.

« J’ai couru et je l’ai traîné sur le sable. J’avais peur de m’approcher de l’eau parce qu’il faisait noir.

Hidalgo a déclaré qu’il était encore sous le choc de la rencontre, admettant qu’il était terrifié lorsqu’il est entré dans l’eau.

« C’était un gars assez grand. Je ne sais pas comment j’ai fait. Je suppose que mon adrénaline est montée », a déclaré Hidalgo.

« Je ne sais pas si c’était une maman alligator essayant de sauver son petit, ou un papa alligator essayant de nourrir sa famille… mais le gars a eu beaucoup de chance. »

Jordan s’est également assuré de dissiper toutes les rumeurs qui circulaient dans sa région après l’incident – ​​comme il a été dit que l’alligator a pris un morceau de son bras pendant que le type essayait de le nourrir de la nourriture du bar Banditos.

« Ils ne servent même pas de nourriture dans ce bar, donc je n’aurais même pas pu servir la nourriture des alligators », a-t-il déclaré, insistant sur le fait que la rumeur était « complètement fausse ».

Les responsables de la faune ont confirmé plus tard que l’alligator impliqué dans l’attaque avait été localisé et euthanasié, et un GoFundMe La page a maintenant été créée pour Jordan et sa famille.

5 Sa mère, Teresa Lessa, a qualifié les personnes qui ont aidé son fils d' »anges » Crédit : BNC