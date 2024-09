« J’ai fait peur aux chiens »

Amy Adams, Scoot McNairy et d’autres membres du casting du film Garce de nuitréalisé par Marielle Heller (Peux-tu un jour me pardonner), a foulé le tapis rouge pour la première mondiale au Festival international du film de Toronto (TIFF) samedi soir.

« Une mère au foyer surmenée (Adams) essaie de faire une pause, n’importe quelle pause, tout en s’occupant de son bambin turbulent », peut-on lire dans le synopsis du film, basé sur le roman à succès de 2021 du même nom de l’auteure Rachel Yoder, sur le site du TIFF. « De plus, elle pourrait se transformer en chien. » McNairy joue son mari.

Le casting est complété par Arleigh Patrick Snowdon, Emmett James Snowdon, Zoë Chao, Mary Holland, Archana Rajan et Jessica Harper.

Après la première, il était temps de poser des questions. « Nous avions, je crois, 12 chiens sur le plateau avec 12 dresseurs qui se cachaient dans les buissons. C’est comme ça qu’on travaille avec les chiens sur le plateau. C’est fou », explique Heller. « Nous avons passé beaucoup de temps à choisir les chiens, notamment celui qui incarnait Amy. C’est une belle histoire, car nous cherchions un husky roux et nous n’en avons pas trouvé. Ils ont donc fini par adopter Juno, qu’ils ont trouvée dans un refuge en Californie et qu’ils ont dressée pendant plusieurs mois avant le tournage du film. C’était une chienne tout simplement magnifique et incroyable. »

Heller et Adams se sont également souvenus d’une époque où la star avait laissé tomber ses partenaires animaux. « Il y a eu un moment sur le plateau auquel je repense vraiment quand les gens me demandent : « C’était fou de travailler avec des chiens ? » », a déclaré Heller au public. « Il y a une scène où Amy descend les marches vers tous les chiens dans la cour, et nous nous sommes entraînés avec les dresseurs à maintes reprises. »

Mais quelque chose a changé lorsque les caméras ont tourné. « Mais, bien sûr, Amy joue la comédie quand elle le fait », a expliqué Heller. « Elle fait cette drôle de chose en regardant les chiens et en faisant comme ça, et les chiens ont paniqué et ont commencé à se jeter sur elle. »

Adams intervient : « Sauf un chien. L’un d’eux a dit : « Ce n’est pas bien. Ce n’est pas cool. » »

Heller a ajouté : « Cela a presque ruiné tout le tournage. Et les entraîneurs se sont dit : « Oh, ils pensaient qu’elle les traquait. » Son comportement était trop étrange et ça les a fait flipper. C’était dingue. » Adams a fini par reconnaître l’évidence : « Donc, oui, j’ai fait flipper les chiens sur le plateau. »