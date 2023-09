J’ai fait partie de certaines des plus grandes intrigues de Hollyoaks, mais j’ai quitté la célébrité pour un travail tout à fait normal.

La star de HOLLYOAKS, Ashley Slanina-Davies, a quitté le monde du savon pour une carrière très intelligente dans l’étude des neurosciences.

Le joueur de 33 ans a joué Amy Barnes entre 2005 et 2014, et est revenu sur nos écrans pour un bref passage en 2016.

Ashley a joué Amy Barnes dans le feuilleton Channel 4

Au cours de ses 10 années passées sur le feuilleton Channel 4, l’alter ego d’Ashley, Amy, a été impliquée dans un certain nombre d’intrigues percutantes.

Certains incluent sa grossesse adolescente, sa relation abusive avec Ste Hay, la leucémie de sa fille Leah et la dépression postnatale.

Sa mort choc a choqué les fans en 2017 lorsqu’elle est revenue au feuilleton.

Amy a été tuée par son mari Ryan Knight après l’avoir étranglée en 2017.

Ashley est apparue dans un certain nombre d’autres émissions, dont Hollyoaks Later.

La star du feuilleton a également participé à Dancing On Ice en 2006.

Mais elle a également consacré beaucoup de temps à ses études.

Lorsqu’elle a fait ses premières vacances à Hollyoaks, elle a décidé de commencer à étudier les neurosciences à l’University College London (UCL).

Elle avait précédemment déclaré à Metro : « Je n’ai pas joué quand je n’étais pas ici à Hollyoaks – je suis allée à l’université et j’ai étudié les neurosciences.

« Beaucoup de gens disent que c’est très différent du jeu d’acteur, mais on peut les voir comme la même chose parce que les neurosciences sont l’étude scientifique du cerveau et du système nerveux – et, par extension, des gens.

« Le métier d’acteur, c’est aussi l’étude des gens, mais c’est simplement à un niveau plus émotionnel.

« Donc je suppose qu’il y avait peut-être un peu de moi qui pensait: ‘D’accord, eh bien, j’ai fait ça et je l’ai fait avec plus d’empathie.

« Maintenant, voyons si je peux vraiment comprendre ce qui se passe ».

Lorsqu’Ashley a fait son retour épique au village en 2016, elle étudiait encore pour obtenir son diplôme.

En 2020, Ashley était également responsable de l’éducation du syndicat étudiant à l’UCL.

Amy était également en couple avec Josh Ashworth (Sonny Flood)