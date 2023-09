J’ai fait lyophiliser mon chat pour qu’elle soit avec moi pour toujours – elle moisit et nous l’aimons mais elle divise les opinions

Un propriétaire de chat a révélé avoir dépensé 2 500 £ pour lyophiliser son chat mort – même en gardant ses restes préservés sur sa table de nuit.

Mais l’entretien du corps du chat Loki est plus que ce que l’on voit – le félin pourrait moisir s’il n’est pas pris en charge correctement.

Pet Loki est décédé tragiquement plus tôt cette année Crédit : Tiktok

Les yeux du Moggy les regardent toute la nuit Crédit : Tiktok

Après la mort tragique de Loki cette année, le propriétaire Soren a cherché un moyen de rendre immortel leur compagnon bien-aimé.

Le propriétaire a choisi la lyophilisation pour préserver son précieux félin, mais le processus de préservation signifie que le corps de Loki pourrait moisir s’il se trouvait dans des conditions incorrectes.

Soren doit s’assurer que le corps de Loki n’est jamais à des températures supérieures à 100F et à une humidité inférieure à 80%, sinon le chat pourrait moisir.

Mais le processus est coûteux : Soren a payé plus de 2 500 £ pour s’assurer que son animal de compagnie bien-aimé ne les quitte jamais.

Soren a gardé le cadavre de Loki au congélateur pendant plus d’un mois avant d’envoyer l’ami à quatre pattes pour le processus.

Soren a déclaré : « J’ai vu mon chat se faire tuer par un chien que je gardais devant chez moi tard dans la nuit.

« Je promenais le chien, le chien a vu un lapin, le chien s’est éloigné de ma laisse, le lapin a croisé mon chat, mon chat s’est enfui, le chien a couru après le chat, le chien a attaqué mon chat.

« Cela a été l’une des pertes les plus dures de ma vie et je n’ai jamais vécu quelque chose de pareil auparavant et comme sa mort a été si soudaine – même si elle avait 16 ans – je n’étais pas préparé à cela. »

Soren a décidé de documenter son processus de lyophilisation du corps de Loki sur TikTok, où il est devenu viral.

Le propriétaire de l’animal est allé jusqu’à geler le cœur de Loki, ce qui a fait fondre Soren en larmes quand ils l’ont vu.

Soren s’est exclamé : « Je suis très, très, très heureux de la revoir, je suis très heureux de me réveiller à côté d’elle chaque matin et de pouvoir la caresser. »

Mais les yeux verts brillants de Loki ne sont pas lyophilisés – ils sont en fait en verre, a expliqué Soren.

Ils ont dit : « Ses yeux sont en verre ! Et peuvent être nettoyés avec une pointe et du Windex. »

Un autre propriétaire d’animal a suscité la controverse après avoir transformé son golden retriever en tapis ornemental pour son salon.

La société australienne Chimera Taxidermy a créé cet accessoire excentrique pour la famille en deuil afin que le chien puisse « rentrer chez lui ».

La propriétaire Maddy, 29 ans, a expliqué qu’ils avaient conservé l’animal de compagnie de la famille sous forme de peau pour créer un mémorial qui durera toute une vie.

Elle a dit qu’il avait été « tanné et transformé en cuir pour que la fourrure ne tombe pas », lui permettant de prendre fierté de place dans le salon client.

Le taxidermiste a comparé le processus à des personnes gardant le cendres d’un être cher perdu, car la famille « voulait garder une partie de lui pour toujours ».

Loki photographié dans un état plus vivant