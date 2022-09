Prenant stoïquement leur place le long des rives de la Tamise, des milliers de personnes en deuil attendent de clore un chapitre de l’histoire.

Les pieds trempés, les orteils gelés et le climat britannique classiquement catastrophique ne peuvent empêcher ces patriotes britanniques de rendre un dernier hommage à la reine.

Mardi soir, j’ai rejoint la file croissante de personnes en deuil et je me suis lentement transformée en un rat noyé alors que le ciel s’ouvrait.

Linda Wright, de Thanet, a déclaré: “C’est la fin d’un chapitre de nos vies, il est hors de question que je le rate.

“C’est difficile d’imaginer ne pas avoir de reine.”

Les personnes en deuil consciencieuses ont déplié leurs chaises et se sont préparées pour un dernier au revoir plus de 24 heures avant le retour de la reine Elizabeth II à Londres pour la dernière fois.

Sous le regard de la presse mondiale, des fans dévoués ont bravé les éléments pour assurer leur place dans des files d’attente estimées à plus de quatre miles de long.

Alors que la pluie tombait, j’essayais frénétiquement de monter ma tente pour avoir un endroit sec où m’asseoir pour la nuit.

Les personnes en deuil froides ont regardé mes luttes, mais ont rapidement fait la queue pour avoir un moment pour se sécher.

Cependant, sachez que la police a depuis mis en garde les sympathisants contre les tentes et a demandé qu’elles soient démontées.

Dans une démonstration d’unité, des étrangers ont partagé leur nourriture, leurs parapluies et leurs tentes alors qu’ils tentaient de s’abriter de la pluie battante.

J’ai accueilli un enfant de 12 ans, de Nottingham, et sa sœur aînée pour la nuit pendant que leur mère veillait dehors sous un parapluie.

À la manière typiquement britannique, les gouttelettes froides n’ont pas cessé toute la nuit et ont duré jusqu’au milieu de la matinée.

À 20 h 30, tout le monde avait désespérément besoin de plats chauds, ce qui a conduit un journaliste généreux à commander des pizzas – leur point de chute était Lambeth Palace.

Certains qui se sont joints à la file d’attente au petit matin avaient fait le voyage depuis l’Écosse dans l’espoir de voir le cercueil une seconde fois.

Gary Wells, 34 ans, d’Essex, avait déjà fait un aller-retour de 800 milles pour rendre visite à Sa Majesté en état à Holyrood House.

“Combien de personnes pourront dire qu’elles ont rendu hommage à la reine deux fois ?” a-t-il déclaré au Sun.

“Elle a consacré sa vie à ce pays. Venir lui rendre hommage est le moins que je puisse faire.

“C’était incroyablement émouvant à Édimbourg de défiler devant le cercueil en silence et de voir les gardes se tenir à chaque coin.”

Quand il avait 15 ans, Gary voulait faire la queue pour voir la reine mère allongée en état, mais ses parents ne l’ont pas autorisé, ce qui a alimenté sa détermination à voir la reine Elizabeth II.

Alors que je commençais à m’installer dans ma maison de toile pour la nuit, un chœur silencieux de God Save The Queen dérivait le long du talus et devenait de plus en plus fort.

Alors que le chœur lugubre se terminait, plusieurs volontaires sikhs ont commencé à dresser une table chargée de biscuits et de boissons chaudes.

Déterminé à honorer la reine, l’organisme de bienfaisance pour sans-abri Nishkam SWAT s’est avéré servir du thé, du café et des biscuits aux personnes en deuil pendant la nuit.

La bénévole Satta Padnam a déclaré: “Ils disent que HM signifie Sa Majesté, mais pour moi, cela signifie un humble monarque – parce que c’est ce qu’elle était.

“C’est la seule reine que j’ai jamais connue. Elle a décerné un prix à l’association caritative il y a quelques années, nous voulions donc faire notre part pour aider les gens à dire au revoir.

“Nous serons ici tous les soirs pour faire notre part. C’était une femme incroyable et les gens qui campaient en sont la preuve.”

Je me suis finalement installé pour la nuit avec mes nouveaux compagnons de tente et j’ai tenté d’obtenir quelques heures précieuses pendant que la brigade extérieure bavardait.

Alors que la pluie s’abattait, j’ai réussi quelques heures au petit matin. Au moment où je suis sorti de ma maison éphémère, la file d’attente se demandait plus loin sur le talus.

