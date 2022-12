J’ai fait la queue pendant trois heures pour entrer dans une foire de Noël «au volant» – c’était des ordures et les attractions étaient bizarres

Une MÈRE et un tout-petit espérant se mettre dans l’ambiance festive d’une foire de Noël sur le thème de Dickens ont été amèrement déçus.

Au lieu de la «fête de vacances victorienne» promise, ils ont été confrontés à un parc industriel peu gai et à une production terne.

L’utilisateur de TikTok @XAVIXAVIXAVIXAVI a relaté sa terrible visite autour de la foire Crédit : TikTok/@xavixavixavixav

Le Londres de Dickens a été réinventé sans enthousiasme dans un parc industriel à San Francisco Crédit : TikTok/@xavixavixavixav

La mère et la fille ont fait la queue pendant trois heures avant d’entrer dans “The Drive Thru Dickens London Christmas Fair”, qu’elles ont ensuite qualifié d'”échec” et noté cinq sur dix.

Dans un clip partagé sur TikTok, de fausses rues enneigées du Londres victorien ont été pathétiquement forcées dans un parc industriel géant à la périphérie de San Francisco ensoleillé.

Les familles ont payé 25 $ pour ce qui promettait d’être un « avant-goût » du Londres de Dickens vécu « dans le confort de votre voiture ».

La mère a exposé le temps d’attente fastidieux pour entrer dans l’événement bizarre qui manquait d’esprit de Noël.

Des scènes sporadiques de A Christmas Carol de Dickens se déroulaient dans les ouvertures des entrepôts et des acteurs à l’air ennuyé étaient traînés dans les fausses rues bordées de drapeaux Union Jack.

Et une chanson joyeuse sur une scène nue a créé une fin bizarre à la terrible tournée.

Loin de l’expérience joyeuse qu’ils espéraient, la femme n’a décidément pas été impressionnée et son tout-petit a semblé s’ennuyer de manière appropriée tout au long de la production.

“Juste d’accord, ça ne vaut pas la file d’attente de 3 heures”, a-t-elle écrit sur TikTok.

D’autres participants sont également allés en ligne pour partager leurs expériences, et Yelp a rapidement été jonché de critiques une étoile.

“Quel spectacle de merde complet”, a écrit Lawrence H. de San Francisco.

Adam W. a déploré : “L’ensemble de l’événement nous a coûté plus que ce que nous avons payé en temps et en carburant perdus.”

Samantha T. de Richmond a écrit : “C’était absolument horrible… Nous étions tous très bah, je suis toujours assez énervé à propos de tout ça.”

Cela survient alors que les clients des marchés de Noël au Royaume-Uni ont critiqué les événements pour le vol en plein jour dans des stands de nourriture hors de prix.

Deux collations à base de pommes de terre coûtaient 14 £ à Édimbourg, tandis que deux chocolats chauds coûtaient 13 £ à Manchester.

“Mon compte bancaire a pleuré”, a déclaré Becka Blackburn en buvant sa boisson chaude exorbitante.

Plus tôt cette semaine, nous avons raconté comment une famille du marché de Noël de York de cette année était restée furieuse après avoir découvert que l’événement était loin d’être adapté aux enfants.

Des sous-bocks explicites et des porte-clés arborant des jurons mis sur un présentoir vulgaire.

Les sous-verres bruts lisent “gin wh ** e”, “coffee sl * t” et “c (l) ockwater”. D’autres ont été fouettés et ont dit : “placez votre putain de boisson ici” et “de vrais amis, montrez-moi leurs seins”.

Les visiteurs ont pu découvrir Un chant de Noël raconté à travers les vitres de leur voiture Crédit : TikTok/@xavixavixavixav

L’énergie et l’esthétique de la foire rappelaient une production scolaire amateur Crédit : TikTok/@xavixavixavixav