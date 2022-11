J’ai fait la promenade la plus “grossière” du Royaume-Uni – cela m’a pris plus d’une semaine… voici mon attraction préférée

UN RANDONNEUR n’a pas fait de conneries lorsqu’il a passé 11 jours sur une randonnée de 326 milles vers les endroits les plus nommés de Grande-Bretagne.

James Forrest, 39 ans, est parti de chez lui à Cockermouth et a terminé 11 jours plus tard à l’adresse de son frère à Lickey End.

Le randonneur James Forrest a fait la marche la plus grossière 1 crédit

Il a dit que Gloryhole était son préféré 1 crédit

Il a visité le pub Dandy Cock 1 crédit

Le randonneur a également visité la ferme Sourbutts 1 crédit

Il a également gravi des sommets tels que Great Cockup, Little Cockup et Andrew’s Knob.

Il a visité une forêt étiquetée Nanny’s Breast, une réserve naturelle appelée Nob End et une voie navigable intitulée Bottoms Reservoir dans sa quête d’endroits remplis de calembours.

Et il est allé dans des rues grossièrement nommées de Cumbria, du Staffordshire et des West Midlands, telles que Bell End, Cocking Yard, Ten Butts Crescent et Number 2 Passage.

Ses trouvailles préférées incluent Willey Lane à Cockerham, Butt’s Fold à Cockermouth et Twatling Street dans les Lickey Hills.

Et il a dit qu’il était particulièrement fier de lui pour avoir trouvé la sculpture Gloryhole au titre hilarant à Bilston, West Mids.

Il a déclaré: “C’était vraiment difficile à trouver.

“C’est une sculpture dédiée au patrimoine industriel de la région – ça s’appelle le ‘Gloryhole’, et il y a un panneau disant ‘Gloryhole’ à côté.

“Je me promenais dans Bilston pour essayer de trouver cette sculpture. Je ne voulais pas dire à quelqu’un : ‘Excusez-moi, savez-vous où se trouve le Gloryhole ?’

“Quand je l’ai trouvé, j’ai eu une photo. C’est celle-là qui m’a donné le plus de satisfaction.”

Il a dit: “Il y avait une certaine poésie là-dedans, avec moi vivant à Cockermouth et mon frère déménageant près de Lickey End – et quelques plaisanteries idiotes ont conduit à un pari que je ne le ferais pas.

“Je déteste perdre, alors j’ai fini par me lancer, juste pour prouver que mon frère avait tort. 526 km plus tard, je pense que j’aurais peut-être terminé la randonnée la plus rude du Royaume-Uni.”

L’aventurier James, un écrivain indépendant, a déclaré qu’il avait eu l’idée hilarante après le déménagement de son frère, puis l’avait mis au défi d’entreprendre le voyage épique.

Et il a dit que son incroyable voyage, qu’il a fait pour collecter des fonds pour l’association caritative contre le cancer des testicules Baggy Trousers UK, était une célébration amusante de “l’excentricité et de l’excentricité britanniques”.

Il a ajouté: “Certaines personnes pensent que c’est inévitablement un peu enfantin. Mais je pense que la plupart de ces personnes n’ont tout simplement pas le sens de l’humour, et beaucoup ont vu le côté drôle.

“En fin de compte, j’aime à penser que mon voyage était une célébration du meilleur de l’excentricité et de l’excentricité britanniques.”

James, qui a commencé le 26 octobre et terminé son voyage le 5 novembre, a déclaré qu’il traitait la recherche de routes, de sommets et de points d’intérêt grossièrement nommés comme une “chasse au trésor”.

La randonnée de James a permis de collecter des fonds pour Baggy Trousers UK, une organisation caritative qui lutte contre le cancer des testicules.

Lee Procter, d’inov-8, la marque de sport qui a soutenu la marche de James, a déclaré qu’il avait saisi son opportunité “par les couilles”.

Il a ajouté: “James a saisi ce défi par les balles et a sensibilisé de manière cruciale à quelque chose d’une importance capitale.

“Il pourrait être la cible de quelques blagues dans les jours à venir, mais nous sommes tous très fiers de sa réussite.”

Ten Butts Crescent était en voyage 1 crédit