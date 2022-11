J’ai fait la paix pour ne pas participer à la Coupe du monde avant l’appel

DOHA, Qatar – Tim Ream a déclaré qu’il avait “fait la paix” avec le fait qu’il n’irait probablement pas au Qatar, mais sa forme stellaire pour Fulham l’a aidé à obtenir une place sur la liste américaine, et maintenant il est sur le point de réaliser son rêve de Coupe du monde.

Ream, 35 ans, n’a pas joué pour les États-Unis depuis le match d’ouverture des éliminatoires de la Coupe du monde en septembre 2021, un match nul 0-0 dans lequel il a bien joué. Depuis lors, il avait vu une multitude de défenseurs centraux préférés devant lui, et une Coupe du monde semblait peu probable et Ream l’a accepté.

“Je n’ai pas eu besoin d’aller à une Coupe du monde pour valider tout ce que j’ai fait au cours de mes 12 années en tant que professionnel”, a déclaré Ream à ESPN dans une interview exclusive. “Cela n’allait pas me faire ou me casser personnellement. J’avais fait la paix avec [possibly not going]et l’a accepté.”

Mais les blessures de Miles Robinson d’Atlanta United, ainsi que de Chris Richards de Crystal Palace ont créé une opportunité, et un appel téléphonique du manager américain Gregg Berhalter il y a deux semaines a laissé entendre qu’un rappel était possible.

“En cours de route, vous avez besoin d’un peu d’aide”, a déclaré Ream. “Malheureusement, les gars se blessent ici et là, et peut-être que cela me donne l’occasion. Mais quand cette porte s’ouvre, il faut bien jouer.”

Ream n’était que trop heureux de le traverser. Il est maintenant dans la course pour entrer sur le terrain pour le match d’ouverture de la Coupe du monde des Américains le 21 novembre.

Tim Ream ne s’attendait pas à faire partie de la formation américaine pour aller à la Coupe du monde au Qatar. Photo de Patrick Smith – FIFA/FIFA via Getty Images

“Nous en rêvons en tant qu’enfants, même maintenant, ils rêvent de jouer dans une Coupe du monde”, a-t-il déclaré. “Ils rêvent de représenter leur pays. Et pour moi, c’est la meilleure partie, que je puisse représenter ma famille, mon pays, 300 millions de personnes, et jouer à un jeu en le faisant.”

Il y a eu des questions quant à savoir si Ream peut exceller dans le système de Berhalter où la défense joue une ligne haute. Mais Ream a prospéré dans un système similaire avec Fulham toute la saison et pense qu’il s’intègre bien dans cette approche.

“Je suis à l’aise”, a-t-il déclaré à propos de l’approche de son manager. “Je sais quel est mon rôle, et ce que je dois faire, et où je dois être. Les rotations sont un peu différentes, et les gars sont dans des positions un peu différentes tactiquement. Mais en termes de maintien d’une ligne, ou serrer une ligne, ce n’est pas un problème parce que c’est exactement la même chose que nous faisons à Fulham.”

Les États-Unis se sont entraînés jeudi soir avec le club qatari d’Al-Gharafa, dont le stade sert de base d’entraînement aux Américains. Ream a déclaré que la séance s’était bien déroulée.

“Il s’agissait simplement d’aplanir les problèmes, d’établir des liens, de s’assurer que tout le monde comprend son rôle, comprend son travail avec et sans le ballon”, a-t-il déclaré. “C’était un bon exercice, et aussi pour obtenir des minutes de gars sous la ceinture dans la chaleur. Il était huit heures, mais il faisait encore, encore assez chaud. Ça s’est très bien passé.”

La séance donne à Ream l’assurance que l’équipe est prête pour le Pays de Galles. Les États-Unis ont visité jeudi deux des stades de la Coupe du monde, ajoutant au sentiment d’anticipation.

“Cela l’a rendu vraiment réel, vraiment excitant”, a-t-il déclaré à propos de la visite. “Les gars sont vraiment bien placés mentalement, physiquement et prêts à partir pour lundi.”