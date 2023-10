J’ai fait grandir Bumble avec des hacks fous et des tactiques marketing

Aux débuts de l’application de rencontres Bumble, la PDG et fondatrice Whitney Wolfe Herd a réalisé quelque chose : Twitter et Instagram étaient deux des applications les plus populaires, mais elle n’a jamais vu de publicités pour elles.

Elle voulait rendre son application de rencontres aussi omniprésente que les géants des médias sociaux, et l’idée de ne pas dépenser d’argent la séduisait. Bumble disposait d’un « budget modeste » à l’époque, a déclaré Wolfe Herd dans un cours MasterClass libéré jeudi.

Au lieu des campagnes de marketing traditionnelles, Wolfe Herd a mis au point une série de « hacks fous » pour susciter l’intérêt pour sa startup basée à Austin, au Texas, a-t-elle déclaré. Dans l’un d’eux, elle s’est rendue dans une boutique de biscuits et a payé 20 $ aux boulangers pour orner des biscuits au givre jaune d’un logo Bumble blanc. Ensuite, elle a apporté la boîte à une sororité universitaire voisine.

D’autres cadeaux aux filles de la sororité – offerts en échange du téléchargement et du partage de l’application avec des amis – comprenaient des ballons, des koozies et des sous-vêtements jaunes Hanky ​​Panky, Fortune rapportée en 2016.

Wolfe Herd a utilisé une tactique similaire avec les fraternités universitaires, en déposant des pizzas avec des autocollants de bourdon de marque apposés sur les boîtes en carton.

« Nous n’avions pas d’innombrables dollars de marketing… nous devions en fait être vraiment décousus », a-t-elle déclaré. « Et voilà, plusieurs femmes de sororité le téléchargent, plusieurs hommes de fraternité le téléchargent, puis ils ont commencé à s’associer. Et c’est à ce moment-là que l’effet boule de neige a vraiment commencé. »

Bumble a été lancé en décembre 2014 grâce à un financement de 10 millions de dollars du cofondateur de Badoo. Andreï Andreev, Forbes a rapporté. La majeure partie de cet argent n’a apparemment pas été consacrée au marketing. Au lieu de cela, lorsque Wolfe Herd a remarqué des panneaux à l’extérieur des amphithéâtres des universités locales interdisant les plateformes de médias sociaux en classe, elle a accroché des panneaux supplémentaires, ajoutant Bumble à la liste.

« Personne ne savait encore ce qu’était Bumble, alors lorsque nous nous sommes associés à ces produits… nous avons supposé que ce serait l’application qu’ils voudraient utiliser en classe », a-t-elle déclaré. « Tout d’un coup, ces téléchargements ont commencé à augmenter. »

Pour Wolfe Herd, l’élan était en train de se valider. Elle avait été rejetée par les investisseurs précédents, qui pensaient que l’application – sur laquelle les femmes engagent des conversations avec leurs partenaires – allait à l’encontre des normes sociales et ne serait pas adoptée, a-t-elle déclaré l’année dernière au Aspen Ideas Festival à Aspen, Colorado.

« Je viens de recycler mon cerveau dès le premier jour : chaque fois que je reçois un e-mail ou un tweet blessant ou qu’un investisseur me dit [the idea for Bumble] C’était stupide, j’étais vraiment excité à ce sujet », a déclaré Wolfe Herd. « Les gens ne savent généralement pas comment voir des choses qui n’existent pas encore, alors il suffit de croire en soi. »

Sept ans après le lancement de l’application, Wolfe Herd est devenue la plus jeune fondatrice de l’histoire à introduire une entreprise en bourse. Bumble Inc., qui possède désormais un groupe d’applications comprenant Bumble et Badoo, a une capitalisation boursière actuelle de 1,91 milliard de dollars.

