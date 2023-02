J’ai fait fortune avec A Street Cat Named Bob et j’ai rencontré Kate Middleton – puis je suis retourné à l’héroïne et j’ai touché le fond

DEBOUT dans une pièce entourée d’images de Bob le chat des rues, les larmes montent aux yeux de James Bowen alors qu’il tient une urne contenant les cendres de son animal de compagnie bien-aimé.

Ensemble, ils ont rencontré Kate Middleton, parcouru le monde de première classe, vendu neuf millions de livres et réalisé deux films.

Olivia West

Rex

Alamy

Il a assisté à des premières de films à travers le monde et a même rencontré Kate Middleton[/caption]

Des fans d’Amérique du Nord à l’Asie ont été emportés par l’histoire réconfortante de la façon dont un chat roux errant a aidé le musicien ambulant sans abri à abandonner la drogue.

Sur les réseaux sociaux, les gens ne pouvaient pas en avoir assez des vidéos de Bob passants dans les mains alors qu’il se perchait sur l’épaule de James.

Mais lorsque Bob a été renversé et tué par un excès de vitesse en juin 2020, ce conte de fées s’est transformé en cauchemar.

Tourmenté de chagrin par la perte de “l’amour de ma vie”, James s’est retrouvé dans un “trou” qu’il devait combler.

L’auteur révèle pour la première fois qu’il a choisi de le remplir avec les médicaments qui l’avaient presque tué auparavant.

Le Londonien de 43 ans déclare : “Quand Bob est décédé, il était l’amour de ma vie.

“C’était mon meilleur ami et j’ai pleuré de douleur et de chagrin pendant des mois.

« Je me souviens de m’être sentie suicidaire. Je sentais que je voulais que ça se termine. J’ai recommencé à chercher une échappatoire et j’ai recommencé à consommer de l’héroïne.

Peu à peu, James est devenu accro à la drogue de classe A qui tue plus de personnes que toute autre substance illégale en Grande-Bretagne.

Cela lui a coûté son mariage planifié avec sa fiancée Monika Hertes et presque sa « santé mentale ».

L’été dernier, il prenait de l’héroïne tous les jours et était revenu à l’état dans lequel il se trouvait avant de rencontrer Bob.

Dinde froide dans les rues de Bangkok

James a été secoué par la culpabilité d’avoir laissé tomber sa famille et ses amis, et les milliers de fans qui suivent toujours ses pages de médias sociaux.

Surtout, il savait qu’il avait laissé tomber Bob.

“Je n’aurais pas pris d’héroïne s’il avait été là”, a déclaré James au Sun.

Finalement, à la fin de l’année dernière, il a décidé d’arrêter.

Le plan était d’aller dans un centre de réadaptation en Thaïlande, mais quand il y est arrivé en novembre, James a découvert qu’il y avait eu une confusion au sujet du financement et qu’il a dû partir après seulement deux jours.

La prochaine chose que James a su, c’est qu’il allait «dinde froide» dans les rues de la capitale Bangkok.

Et même si ses os de la hanche se sont effondrés à cause de toutes les années passées à dormir dans la rue à Londres, cela s’est avéré être son moment le plus difficile.

James raconte : « J’ai fini par faire une cure de désintoxication dans les rues de Bangkok. C’était la chose la plus difficile que j’aie jamais faite. »

Tout seul dans un pays étranger, il n’avait pas d’analgésiques et pas d’argent pour se loger.

“J’avais des sueurs, des crampes – chaudes et froides, jamais confortables. Les maux de tête sont les pires », explique-t-il.

Réalisant qu’il ne pouvait pas faire face aux rues incroyablement humides de la ville animée, James a commencé à envoyer des messages à tous ceux qu’il connaissait chez lui.

Remarquablement, la première personne à répondre à son appel Whatsapp a été l’acteur Luke Treadaway. qui a joué James dans les deux films A Street Cat Named Bob.

Luke, 38 ans, qui a également incarné Alex Higgins dans le film de billard de la BBC The Rack Pack et joué dans le film Unbroken d’Angelina Jolie, a proposé son aide.

Il a fourni l’argent dont James avait besoin pour séjourner dans une auberge de jeunesse pour routards, puis acheter un vol de retour.

L’ancien vendeur de Big Issue dit de Luke: “Comme il était incroyable, d’être là pour moi après tout ce temps.”

Après quatre jours et trois nuits de désintoxication à Bangkok, James sait qu’il ne peut pas refaire la même erreur potentiellement fatale.

Depuis son retour chez lui dans le sud de Londres il y a près de trois mois, il n’a plus touché à la drogue.

“Cela m’a fait réaliser que j’avais tout foiré et que je devais arranger les choses”, promet James.

Il sait qu’il a besoin d’un but dans la vie.

Son plan est de retourner à des organisations de soutien telles que The Big Issue, qui aide les sans-abri, et l’association caritative pour animaux de compagnie Blue Cross.

James, qui a sorti des chansons dans le passé, a un home studio où il fait plus de musique – et il y a aussi un intérêt à ce qu’il fasse une série documentaire sur la vie.

Il souhaite également quitter la maison individuelle de 500 000 £ “que Bob m’a achetée” car elle contient trop de souvenirs du chat.

Pour beaucoup de gens, cela peut sembler étrange que les espoirs et les rêves d’une personne puissent être si inextricablement liés à son animal de compagnie, mais il ne fait aucun doute que James avait un lien remarquable avec Bob.

Le chat errant a commencé à le suivre partout peu de temps après son déménagement dans un appartement social du nord de Londres en 2007.

Lorsque Bob n’avait pas envie de marcher, il se perchait sur l’épaule de James – et il stupéfiait son propriétaire avec son niveau d’intelligence.

James dit : « Bob était un génie. Il savait où se trouvait la caméra, nous avons dû mettre des serrures pour enfants sur tous les placards à cause de lui.

Lorsqu’ils se sont rencontrés pour la première fois, James suivait un programme de méthadone visant à le sevrer des opioïdes.

Il attribue au sympathique félin l’avoir persuadé de ne pas se droguer.

Ce conte édifiant a été transformé en livre à succès A Street Cat Named Bob en 2010, qui s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires en Grande-Bretagne et a atteint les listes mondiales de best-sellers.

James dit : « Partout où nous allions, les gens faisaient la queue pour nous voir quand nous faisions des dédicaces. La star de Fonz, Henry Winkler, a fait la queue pendant trois heures pour nous rencontrer au Covent Garden Waterstones, m’a-t-on dit.

“L’âme de Bob a tenu bon jusqu’à ce que j’y sois”

“J’ai senti qu’étant aux yeux du public, j’étais capable de servir un but. Expliquer d’où je viens.

Le couple a visité le Japon, l’Allemagne, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la France et le Canada, et a rencontré la royauté lors de la première de The Street Cat Named Bob en 2016 en présence de Kate, aujourd’hui princesse de Galles.

Bob s’est joué dans le film, avec l’aide de quelques remplaçants à fourrure.

James se souvient : « Elle a donné à Bob une égratignure aux oreilles. Il savait qu’il était en présence de personnes importantes. Nous avons eu une petite conversation. Elle fait un travail incroyable.

Le montant estimé à 1 million de livres sterling que James a gagné grâce à la vente de livres lui a permis d’acheter sa propre maison.

Enfin installé, il a rencontré Monika en 2018 et ils prévoyaient de se marier en 2020.

Mais les restrictions de verrouillage de Covid les ont forcés à reporter la cérémonie.

Quand Bob n’est pas rentré chez lui une nuit, le couple frénétique est allé le chercher partout.

Ils ont appris que tragiquement, il avait été emmené chez un vétérinaire après avoir été écrasé.

Au moment où James est arrivé, son ami le plus précieux avait été déclaré mort.

Mais il révèle : « Ses yeux étaient encore ouverts quand je l’ai récupéré chez le vétérinaire.

“Quand je l’ai ramené à la maison, je crois que son âme a tenu bon jusqu’à ce que j’y sois, puis il a fermé les yeux.”

Personne ne sait quel âge avait Bob, car James l’a trouvé errant, mais il avait probablement entre 14 et 16 ans.

James a rempli leur maison de nouveaux animaux, dont les chats Bandit et Gizmo, tous deux âgés de trois ans, et un chien appelé Chewbacca, âgé de deux ans.

Ils avaient déjà un autre chat nommé Jinxy, cinq ans, qui était connu pour faire des high-five comme Bob.

Mais ni les animaux ni sa future épouse n’ont suffi à secouer le musicien troublé de son chagrin accablant.

Il explique : « J’ai ramassé Bandit et Gizmo et ils m’ont donné une source d’espoir, mais une fois que vous êtes dans cette spirale, il est difficile d’en sortir.

“J’échouais dans ma relation. Je ne voulais pas lui causer de chagrin, alors j’ai fini avec elle.

Comme tant de personnes qui connaissent une renommée soudaine, il était également difficile pour James de ne plus être impliqué dans des projets de grande envergure.

Il raconte : « J’étais fier de ce que je faisais. Quand il a disparu, j’étais dans un trou. J’ai un trou à combler. »

Heureusement, il a beaucoup d’amis et d’adeptes qui veulent qu’il réussisse.

Apprenant ses problèmes l’année dernière, un groupe de fans a réuni de l’argent pour l’aider à se débarrasser des drogues dures.

Mais il veut les rassurer, ce n’est plus nécessaire et l’argent sera restitué.

James est soutenu par son père John à Londres, mais il est toujours séparé de sa mère Penelope, qui vit en Australie.

Plus de deux ans et demi après la mort de Bob, cependant, il est clair que la douleur ne s’en ira jamais.

Même maintenant, James parle toujours de son animal de compagnie au présent, en disant: “Je suis si fier d’être son propriétaire.”

En se retirant une fois de plus du gouffre, il aurait également rendu Bob fier.

PA