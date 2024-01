J’ai fait du jeûne intermittent et cela a changé ma vie

J’ai eu du mal avec mon poids toute ma vie depuis que je suis enfant. Mais ce n’est qu’en mars 2014 que j’ai atteint le moment « j’en ai assez » ; J’avais été tagué sur certaines photos Facebook, mais je ne me reconnaissais pas.

Je pesais 222 livres. Je me voyais dans le miroir tous les jours, mais j’étais devenu volontairement aveugle à mon problème de poids. Les photos que j’ai vues ce jour-là me représentaient sous tous les angles et m’ont forcé à faire face à la vérité.

J’ai vu que ce que je m’étais amené à croire et ce qu’était la réalité étaient deux choses très différentes.

À la fin de cette année-là, j’avais entendu parler du jeûne intermittent, c’est-à-dire que l’on ne mange que pendant une fenêtre de temps fixe chaque jour. En 2015, j’ai perdu environ 20 livres, même si je pratiquais de manière incohérente le jeûne intermittent. Je commençais et arrêtais parce que les résultats n’arrivaient pas assez vite.

Pendant ce temps, je soulevais également des poids lourds et je m’entraînais dur pour tenter de perdre du poids. Cela a conduit à une blessure au dos lors d’un soulevé de terre. Après la blessure, le seul exercice que je pouvais faire était de marcher.

Mais à la fin de l’année, j’avais commencé à reprendre du poids, me laissant avec une perte nette d’environ 15 livres pour cette année-là.

Je me sentais très frustré et j’étais prêt à jeter l’éponge. Mais quelque chose en moi ne pouvait tout simplement pas abandonner. J’étais déterminé à comprendre ce qui se passait.

Je me suis assis avec ma feuille de calcul de suivi pour voir si je pouvais voir des tendances. Ce que j’ai vu, c’est que lorsque je suivais un jeûne intermittent, je perdais environ une livre par semaine.

Le problème était que je pensais qu’une livre par semaine était un échec. J’étais obèse et je pensais donc que je devrais perdre cinq livres par semaine. Donc, j’arrêterais pendant quelques jours ou une semaine et j’essaierais de trouver autre chose qui serait plus rapide.

En attendant, ma perte de poids s’arrêterait ou j’en gagnerais. J’ai réalisé que si j’avais été satisfait d’une livre par semaine et que je m’y tenais, j’aurais pu perdre 50 livres cette année-là. J’ai décidé d’arrêter et de me contenter de progrès lents et réguliers.

En janvier 2016, je me suis concentré sur la cohérence avec un plan très simple. Je me suis engagé à pratiquer le jeûne intermittent six jours par semaine, à marcher six miles par jour et à prendre un jour de congé de jeûne, que j’appelais mon jour de triche, le dimanche.

Peu à peu, j’ai progressé jusqu’à une fenêtre de jeûne d’environ 16 : 8 – 16 heures de jeûne, huit heures pour manger – et finalement, à un repas par jour (OMAD).

Sans m’en rendre compte à l’époque, je pratiquais ce qu’on appelle le « sale jeûne », qui consiste à s’autoriser quelques calories pendant sa fenêtre de jeûne. Je buvais du café avec Half & Half pendant le mien.

Une règle que j’ai constamment suivie pendant ma période de repas était de manger ce que je voulais. Je ne me suis imposé aucune restriction alimentaire. Je n’étais ni faible en glucides, ni riche en protéines. Je mangeais simplement tout ce que ma famille mangeait, y compris des desserts, du chocolat et du vin.

À la fin de cette année-là, ma constance a porté ses fruits. Je pesais 158 livres, soit une perte totale de 65 livres. J’ai décidé de maintenir ce poids pendant environ un an avant de démarrer ma chaîne YouTube, où je blogue sur mon parcours de perte de poids.

Ensuite, j’ai décidé de perdre un peu plus de poids car, à 158 livres, j’avais encore environ 4 livres de surpoids selon l’indice de masse corporelle (IMC). Au cours de l’année suivante, je suis descendu à 142 livres, ce qui représente une perte totale de 80 livres par rapport à mon poids confirmé le plus élevé de 222 livres.

Perdre du poids a rendu ma vie quotidienne physiquement plus facile. Je pouvais suivre mes enfants et mon mari lorsque nous allions quelque part. Les tâches quotidiennes comme aller à l’épicerie ne sont plus fatiguantes. Je pouvais m’allonger sur le dos sans avoir de difficulté à respirer.

Mais la meilleure chose, c’est que je me suis senti bien dans ma peau. J’ai trouvé plus d’énergie pour vivre la vie.

Une fois que j’ai atteint 142 livres, j’ai trouvé le point de rendement décroissant pour la perte de poids. Je n’ai ressenti aucune différence entre 158 lb et 142 lb, j’ai donc décidé de maintenir mon poids dans une fourchette d’environ 10 lb, ce que je fais depuis octobre 2018.

Ce que j’aime dans le jeûne intermittent, c’est la façon dont il facilite grandement la consommation de la bonne quantité de nourriture pour perdre et maintenir son poids. Cela m’a appris la simplicité de la perte de poids : l’important n’est pas les aliments que vous mangez, mais la quantité que vous mangez.

J’ai également appris que s’entraîner très dur n’est pas nécessaire pour perdre du poids. J’ai obtenu les meilleurs résultats lorsque je marchais seulement six miles par jour et que je prenais cette journée de triche hebdomadaire.

Cela m’a également appris qu’il n’est pas nécessaire d’être parfait dans le processus de perte de poids pour obtenir de bons résultats.

Perdre 80 livres a changé ma vie. Je me suis senti à l’aise avec moi-même. Toutes mes relations – avec Dieu, avec la nourriture, avec ma famille, avec mon mari – se sont améliorées. Et cela m’a donné un tout nouveau niveau de confiance.

