J’ai fait de mon côté bousculade une entreprise qui rapporte 6 chiffres : Mon meilleur conseil

Il y a un an, je gagnais un salaire à six chiffres dans un travail dans lequel j’étais bon et qui me rendait malheureux. En mars 2021, après avoir passé 2020 à développer mon activité secondaire, Delyanne The Money Coach LLC, je suis définitivement parti pour diriger mon entreprise, qui rapporte six chiffres.

Il a fallu du temps pour en arriver là. Je suis né au Brésil et j’ai déménagé aux États-Unis à l’âge de 8 ans. J’ai toujours aimé l’école et l’apprentissage, et en vieillissant, j’ai envisagé de devenir médecin ou avocat. J’ai finalement choisi de me lancer dans le droit du travail parce que je voulais aider les gens.

Plus de Grow :

Freelance qui a facturé 432 000 $ en un an : mes meilleurs conseils pour réussir

Ce Californien a remboursé ses dettes, lancé une entreprise, acheté une maison, le tout à 28

Cette nomade numérique gagne 8 000 $ par mois : voici ses conseils d’argent

Alors que j’étais dans mon élément et que j’ai obtenu mon diplôme en tête de ma classe, trois années de faculté de droit m’ont permis d’obtenir 150 000 $ de dette étudiante. J’ai obtenu ce que je pensais être l’emploi de mes rêves dans un cabinet d’avocats en droit du travail spécialisé dans la représentation des plaignants. Mais je me suis vite rendu compte que la préparation académique et la réalité de la pratique du droit étaient bien différentes et que la vie en cabinet ne me convenait pas.

En 2014, J’ai fait un changement de carrière et a obtenu un emploi comme rédacteur en chef d’avocat. Je gagnais plus d’argent que jamais, mais je me sentais complètement désengagé et vide. Je me suis retrouvé jaloux des gens qui aimaient vraiment leur travail et je voulais savoir à quoi cela ressemblait.

Pourtant, même si je savais que quelque chose devait changer, j’ai hésité. J’ai été le premier de ma famille à obtenir un diplôme universitaire et le premier à devenir avocat. En tant qu’immigrante et enfant aînée, j’ai ressenti un énorme sens des responsabilités et une certaine honte lorsque j’ai pensé à prendre une décision importante dans ma vie, comme quitter mon emploi ou commencer quelque chose de nouveau.