J’ai fait de la plongée avec l’Apple Watch Ultra. Voici comment ça fonctionne

Les 799 $ (849 £, 1 299 AU$) Apple Watch Ultra a été fait avec des types aventureux à l’esprit. Sa construction robuste et sa batterie longue durée séduiront les coureurs de trail, les marathoniens et les alpinistes. Étant donné que l’Ultra est la première incursion d’Apple dans la technologie de plongée, la société basée à Cupertino s’est associée à Huish Outdoors sur l’application Oceanic Plus à 10 $ par mois.

L’application vise à faire de l’Apple Watch Ultra votre compagnon de plongée ultime et à rivaliser avec les ordinateurs de plongée autonomes, qui sont un outil clé pour tout plongeur. Les ordinateurs de plongée mesurent la profondeur, la durée en profondeur et effectuent des calculs pour aider les plongeurs à rester à l’abri des dangers de l’accident de décompression.

J’ai testé une version préliminaire de l’application Oceanic Plus avec trois plongées au large de Catalina, en Californie. Je suis un plongeur relativement vert et je suis resté bien dans mes propres limites et celles de l’Apple Watch Ultra. J’ai utilisé l’application Ultra et Oceanic Plus pour la planification avant la plongée, le suivi de ma plongée réelle et les résumés des données après la plongée. Mon point de vue : Il y a beaucoup d’avantages à utiliser l’Ultra comme ordinateur de plongée, mais certaines choses à ce sujet ne sont pas si bonnes et d’autres sont tout simplement bizarres.

La version complète d’Oceanic Plus est désormais disponible en téléchargement sur l’App Store d’Apple. Le mode tuba est gratuit et les fonctionnalités de plongée peuvent être déverrouillées pour 80 $ par an, 10 $ par mois ou 5 $ par jour.

Apple Watch Ultra : planification préalable à la plongée

Vous pouvez planifier une plongée avec l’application Oceanic Plus depuis l’Apple Watch Ultra ou votre iPhone. La montre propose un planificateur de plongée sans décompression, qui calcule combien de temps vous pouvez rester à différentes profondeurs sans palier de décompression. Vous entrez simplement votre mélange d’air et le temps jusqu’à votre prochaine plongée.

Jesse Orrall/Crumpe



L’application iPhone propose également un planificateur de localisation où vous pouvez accéder au site de plongée, ou déposer une épingle, pour obtenir des informations sur la météo, la température de l’eau et les marées jusqu’à trois jours à l’avance.

Océanique



Dans les paramètres de plongée de l’application Oceanic Plus, vous pouvez ajouter des alarmes pour le temps de plongée, la profondeur cible, le temps sans décompression bas et la température minimale. Vous pouvez également ajouter divers raccourcis, appelés complications, au cadran de la montre lui-même. Ceux-ci vous amènent directement à différentes parties de l’application de plongée Oceanic Plus.

Pour compléter les applications Ultra et Oceanic Plus, Apple a créé un bracelet de montre en élastomère spécialement conçu pour les sports nautiques appelé Ocean Band. Il est bien conçu, sécurisé, confortable et s’adapte bien sur une combinaison ou des gants. Cependant, si vous configurez l’Ultra avec un mot de passe comme je l’ai fait, le capteur à l’arrière peut ne pas détecter votre poignet à travers la combinaison ou les gants, vous invitant à déverrouiller la montre chaque fois que vous avez besoin de faire quoi que ce soit. Ce n’était pas un gros problème puisque l’application Oceanic Plus et Depth peut être configurée pour se lancer automatiquement, mais cela est devenu gênant dans une situation particulière, que j’expliquerai plus tard.

James Martin/Crumpe



À quoi ça ressemble de plonger avec Apple Watch Ultra

Avant ma plongée, j’ai configuré l’Ultra pour qu’il lance automatiquement le mode plongée sur l’application Oceanic Plus lorsqu’il est immergé. Le mode plongée affiche votre profondeur et l’heure sans décompression en haut de l’écran, sauf dans le cas des avertissements et des alarmes, qui couvrent brièvement ces informations lorsqu’elles apparaissent pour la première fois. Parfois, la session de plongée démarrait automatiquement lorsqu’elle était immergée, mais d’autres fois, j’étais invité à appuyer sur le bouton d’action orange sur le côté de la montre pour confirmer que j’étais “en forme et prêt à plonger” avant de commencer.

Eryn Brydon/Crumpe



L’Ultra a le plus grand écran de la gamme Apple Watch, mais comparé à d’autres ordinateurs de plongée, il est assez petit. C’est peut-être la raison pour laquelle les informations de plongée sont réparties sur plusieurs écrans :

Premier écran : temps de plongée, minutes jusqu’à la surface et température de l’eau

temps de plongée, minutes jusqu’à la surface et température de l’eau Deuxième écran : profondeur maximale, vitesse de remontée et niveau de batterie

profondeur maximale, vitesse de remontée et niveau de batterie Troisième écran : boussole

boussole Quatrième écran : informations sur l’air, conservatisme, mélange de gaz et autres paramètres définis lors de la planification avant la plongée

Eryn Brydon/Crumpe



Faire défiler les différents écrans avec la couronne numérique était faisable avec des gants, mais j’ai accidentellement fait défiler l’écran que je voulais plusieurs fois. J’aimerais pouvoir utiliser les boutons latéraux physiques de l’Apple Watch Ultra pour “appuyer et maintenir” et basculer entre les différents écrans de plongée.

La boussole de style 360 ​​degrés est intuitive à utiliser. Vous définissez un cap en appuyant sur le bouton d’action. Les flèches bleues de chaque côté de la boussole indiquent à quelle distance vous vous trouvez de ce cap. Certains ordinateurs de plongée ne peuvent pas afficher à la fois une boussole et des informations de profondeur, il était donc pratique d’avoir les deux visibles. Les données de profondeur de la montre semblaient être précises par rapport à d’autres appareils de mesure de profondeur.

Eryn Brydon/Crumpe



J’ai défini une profondeur cible pour certaines des plongées et j’ai pu sentir la notification bourdonner à travers mes gants. Les notifications jaunes pour la profondeur cible et le palier de sécurité occupent la majeure partie de l’écran lorsqu’elles apparaissent pour la première fois, mais leur taille diminue après quelques secondes. À un moment donné, lors d’un avertissement d’arrêt de sécurité, j’ai remarqué que lorsque je descendais ma main en dessous de 19 pieds, le compte à rebours de l’arrêt de sécurité s’arrêtait automatiquement parce que j’étais trop profond. Lorsque je l’ai relevé à 19 pieds, il s’est rallumé, gardant une trace du temps écoulé avant de s’éteindre. D’autres ordinateurs de plongée vous indiquent simplement que vous êtes trop profond pour votre palier de sécurité et que vous devez remonter.

Il y a aussi des avertissements pour la température minimale et pour ralentir votre ascension. Au fur et à mesure que vous montez, la jauge de profondeur à l’écran devient de plus en plus rouge à mesure que vous approchez de la limite de vitesse de remontée excessive. Je l’ai déclenché une fois par accident et j’ai senti l’Ultra bourdonner. Mais au moment où j’ai arrêté de monter pour vérifier la montre, l’avertissement avait disparu.

Eryn Brydon/Crumpe



L’application Oceanic Plus fournit automatiquement des données post-plongée immédiatement après avoir fait surface, ce qui est une bonne idée en théorie. Lors de ma deuxième plongée, cependant, j’ai dû déclencher le résumé des données post-plongée avant de en train de descendre, peut-être quand j’ai laissé l’air sortir de mon dispositif de contrôle de la flottabilité pour descendre. En profondeur, j’ai réalisé que la montre n’était pas en mode plongée et j’ai montré un résumé post-plongée à la place.

Étant donné que le verrouillage de l’eau de l’Ultra désactive l’écran tactile, j’ai dû faire surface, défaire le verrouillage de l’eau, puis utiliser l’écran tactile pour lancer manuellement le mode plongée. Étant donné que la montre ne s’est pas enregistrée comme étant à mon poignet à cause de mes gants, j’ai dû entrer un code d’accès pour déverrouiller l’écran tactile avec des gants mouillés qui ont miraculeusement fonctionné. Je ne voudrais pas avoir à essayer cela dans des eaux agitées.

Eryn Brydon/Crumpe



Lors de ma troisième et dernière plongée de la journée, j’ai comparé l’application Oceanic Plus à un ordinateur de plongée porté au poignet ainsi qu’à l’ordinateur de plongée intégré à mon détendeur. Vous pouvez voir ci-dessous comment les mêmes informations sont affichées de différentes manières sur les appareils.

Eryn Brydon/Crumpe



Eryn Brydon/Crumpe



L’Apple Watch Ultra affiche de nombreux détails après la plongée

Les plongeurs enregistrent leurs plongées pour suivre leur expérience, et l’application Oceanic Plus facilite cette tâche en créant des résumés post-plongée avec toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin. Comme pour la planification de plongée, les informations post-plongée sur la montre sont plus simples que la version détaillée de l’application iPhone. La montre affiche un graphique de profondeur et vos statistiques de base. L’application iPhone contient des graphiques pour la profondeur, la température, les vitesses de remontée et le temps sans décompression. Vous pouvez laisser des notes détaillées dans l’application iPhone sur la visibilité, les conditions de surface, le courant, l’équipement utilisé, les copains de plongée et plus encore.

Mon journal de bord comprenait des plongées supplémentaires fausses ou accidentelles en raison de ma débâcle de “résumé de plongée” susmentionnée, qui étaient faciles à supprimer après coup. L’application Oceanic Plus calcule également votre temps d’interdiction de vol, car voler à haute altitude après une plongée sous-marine peut provoquer un mal de décompression, tout comme une ascension trop rapide peut le faire.

L’Apple Watch Ultra et son boîtier en titane ont bien résisté après une journée dans l’océan, même s’il s’est heurté au reste de mon équipement de plongée. Après 15 heures et trois plongées, la batterie était encore à moitié pleine.

Mode plongée en apnée Apple Watch Ultra par rapport à l’application Depth

L’application Oceanic Plus dispose également d’un mode de plongée en apnée gratuit que j’ai testé avec l’application Depth intégrée à la piscine de mon complexe d’appartements. Le mode plongée en apnée affiche la profondeur maximale, la durée de la session de plongée en apnée, la durée de la dernière plongée, le nombre de plongées et la température de l’eau. L’application Depth intégrée affiche la profondeur, le temps de plongée et la température de l’eau, qui peuvent également être trouvés dans l’application Health après votre plongée. Vous pouvez accéder aux données du mode tuba dans le journal de bord de l’Oceanic Plus, qui enregistre également l’emplacement de votre tuba ou de votre plongée.

Jesse Orrall/Crumpe



Le mode tuba gratuit est un bon moyen de suivre les plongées et d’avoir un aperçu du fonctionnement de l’application Oceanic Plus, mais il n’offre pas beaucoup plus que l’application Depth intégrée de l’Apple Watch Ultra. La star de l’application Oceanic Plus est clairement ses fonctionnalités de plongée.

L’Apple Watch Ultra peut-elle remplacer un ordinateur de plongée ?

Il est clair que les applications Apple Watch Ultra et Oceanic Plus sont conçues pour être utilisées avec des périphériques de sauvegarde. Il s’agit probablement d’une partie de la gestion du passif et d’une partie du bon sens. Les plongeurs expérimentés vous diront qu’il est toujours important d’avoir des sauvegardes lors de la plongée.

Eryn Brydon/Crumpe



Au cours de mes plongées principalement peu profondes, l’Ultra ressemblait définitivement à une montre intelligente, ce qui rendait parfois difficile son utilisation comme ordinateur de plongée. Par exemple, la plupart des autres ordinateurs de plongée n’ont pas d’écran tactile ni de sas à eau, et ils ne nécessitent pas de mot de passe. Je serais intéressé de voir si et comment Apple et Huish Outdoors corrigent les lacunes dans les futures mises à jour de l’application Oceanic Plus. J’aimerais également voir si d’autres outils informatiques de plongée pourraient être ajoutés à l’application Oceanic Plus. Je serais particulièrement intéressé de voir l’intégration de l’air sans fil, qui vous indique combien d’air il vous reste, puisque Huish Outdoors fait déjà de la plongée des ordinateurs avec cette fonctionnalité.

Merci à mon équipe de soutien à la plongée : Eryn Brydon, Keline Kanoui, BlueHolic Scuba et l’équipage du Sundiver Express. Sans eux, cette journée de plongée n’aurait pas été possible.