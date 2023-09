« J’ai fait confiance à Sunny Deol… », le réalisateur Sunil Darshan accuse la star de Gadar 2 de ne pas lui avoir rendu son argent depuis 27 ans

Sunny Deol profite actuellement du succès de Gadar 2. Son film a rapporté énormément d’argent et se rapproche désormais de la barre des Rs 500 crore. Mais en même temps, il y avait des nouvelles selon lesquelles sa maison avait été vendue aux enchères à Juhu. Cependant, la banque a arrêté les enchères un jour après avoir émis un avis à ce sujet. Maintenant, un cinéaste renommé nommé Sunil Darshan a accusé Sunny Deol de lui avoir pris environ deux crores de roupies et de ne pas les lui rendre.

Le réalisateur d’Andaz, Sunil Darshan, accuse Sunny Deol

Sunil Darshan est connu pour avoir réalisé des films comme Janwar, Ek Rishta et Andaz. Cela fait 27 ans qu’il se dispute avec Sunny à ce sujet, affirme-t-il. Sunil Darshan a expliqué dans une interview que cela s’est produit en 1996 lorsque Sunny Deol lui a pris de l’argent pour créer une entreprise. Il voulait montrer ses films à l’international et Darshan l’a facilement aidé dans ce sens. Cependant, affirme-t-il, Sunny ne lui a jamais rendu l’argent. « Même s’il s’est acheté beaucoup de choses pendant cette période », a affirmé Darshan.

Sunny est allé à Londres après avoir pris de l’argent

Sunil se souvient de l’époque où Sunny tournait pour l’un de ses films, Ajay. Il s’est confié à Darshan sur ses projets ambitieux et sur son entreprise et lui a demandé s’il pouvait obtenir les droits à l’étranger pour Ajay. Sunny a même promis à Darshan de rembourser la totalité du montant. Darshan affirme que Sunny lui a dit qu’il devait se rendre à Londres pour obtenir l’argent et mettre en place et signer tous les documents de l’entreprise. « Je lui ai fait confiance et j’ai signé », déplore Darshan.

Sunil Darshan a en outre affirmé que même si le représentant de Sunny Deol était venu chercher les copies du film, il ne lui avait pas payé l’argent. Il a également révélé l’excuse que Sunny lui avait donnée selon laquelle les banques de Londres étaient fermées. « Je lui ai de nouveau fait confiance et je lui ai donné les empreintes. J’ai demandé de l’argent pendant des mois après cela, mais il a continué à m’éviter », a révélé Darshan.

Il a attendu 27 ans pour récupérer son argent.

Sunil Darshan a expliqué que Sunny Deol avait même demandé de l’argent pour faire un film et avait promis de tout rembourser. Mais après six mois, Sunil n’a toujours pas reçu l’argent. Il a essayé pendant près de quatre ans de récupérer son argent, mais Sunny Deol n’arrêtait pas de trouver des excuses. Ils sont même allés au tribunal, mais Sunny n’a pas rendu l’argent. Sunil Darshan a déclaré : « Après 27 ans, j’attends toujours mon argent. J’ai essayé de lui parler plusieurs fois, mais il ne veut pas rendre l’argent qu’il me doit.