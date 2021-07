J’ai fait beaucoup de sacrifices, je veux les faire compter aux Jeux olympiques de Tokyo, déclare le PR Sreejesh

Participant à ses troisièmes Jeux olympiques consécutifs et peut-être aux derniers, le gardien de but chevronné de l’équipe indienne de hockey, PR Sreejesh, dit qu’il a « fait beaucoup de sacrifices » et veut les faire compter à tout prix à Tokyo. Dans les prochains Jeux olympiques à partir du 23 juillet, huit- l’Inde, championne du temps, tentera de briser son sort de podium depuis plus de quatre décennies aux Jeux.

Depuis ses débuts en équipe senior en 2006, Sreejesh n’avait qu’un rêve en vue : devenir médaillé olympique. Sur le plan personnel, le joueur de 35 ans, considéré comme l’un des meilleurs gardiens de but du monde et un ancien capitaine indien, a déclaré qu’il était mentalement difficile pour lui de rester si longtemps loin de sa famille au milieu de la pandémie de COVID-19. .

« Quand vous faites ce genre de sacrifices, j’essaie toujours de mettre un point d’interrogation après cela, comme pourquoi je reste loin de mes enfants, de ma famille ? Mais je connais la réponse. « Nous avons une très bonne histoire dans le hockey et quand je repense à ma propre carrière, je sais que j’ai beaucoup de médailles FIH, j’ai des médailles dans presque tous les tournois mais pas une en Coupe du monde ou aux Jeux olympiques », a déclaré Sreejesh.

