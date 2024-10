J’ai fait 9 000 pas avec l’Apple Watch 10 par rapport à la Pixel Watch 3 — 5 choses qui m’ont surpris

L’Apple Watch Series 10 et la Google Pixel Watch 3 sont respectivement les meilleurs modèles de montres intelligentes pour les utilisateurs d’iPhone et d’Android. Lancé à seulement un mois d’intervalle, chaque appareil offre une gamme impressionnante de technologies de bien-être, de fonctionnalités intelligentes et d’améliorations de conception par rapport à son prédécesseur.

L’Apple Watch 10 offre un boîtier plus fin et un écran plus lumineux, avec des angles de vision améliorés par rapport à la série 9. La Pixel Watch 3 offre également des améliorations d’affichage par rapport à son prédécesseur grâce à un écran plus lumineux et plus réactif associé à un cadre plus fin.

La Pixel Watch 3 dispose en outre du capteur de fréquence cardiaque le plus précis de Google et d’une nouvelle fonction prometteuse de détection de perte de pouls (qui est toujours en attente d’approbation aux États-Unis). Sur le plan du bien-être, l’Apple Watch 10 gagne en détection de l’apnée du sommeil – voici comment l’activer – et le dernier logiciel watchOS 11 ajoute également une nouvelle application Vitals pour suivre les données de santé pertinentes.

En ce qui concerne le suivi de l’entraînement, les deux montres intelligentes offrent des ensembles tout aussi impressionnants de capteurs et d’outils pour garder un œil sur des indicateurs clés tels que la distance, la cadence, la fréquence cardiaque, le gain d’altitude et le rythme.

Mais l’un est-il meilleur que l’autre pour suivre les exercices en plein air, comme les promenades, les randonnées, les courses, le jogging et les balades à vélo ? Je voulais le découvrir.

Par un mardi après-midi ensoleillé, j’ai chargé la Pixel Watch 3 et l’Apple Watch 10 et je les ai attachées à mon poignet pour une promenade tranquille de 8 km autour de Seattle, Washington. Avec les feuilles d’automne présentant une gamme spectaculaire de couleurs, le ciel bleu clair et la température douce de 65 degrés Fahrenheit, l’ambiance était tout simplement au rendez-vous.

L’Apple Watch 10 ornait mon poignet gauche tandis que je portais la Pixel Watch 3 à ma droite. À titre de contrôle, j’ai également suivi ma marche à l’aide de l’application Strava sur mon téléphone. Et, pour un autre point de données, j’ai utilisé l’outil de mesure de distance dans Google Maps après la marche, mesurant mon itinéraire exact, au mieux de mes capacités.

Après environ 90 minutes, un peu plus de 5 miles parcourus et 550 pieds d’altitude gravis, je suis rentré chez moi et j’ai comparé mes résultats, que vous pouvez consulter dans le tableau ci-dessous.

Apple Watch 10 vs Pixel Watch 3 : résultats du test de marche

Faites glisser pour faire défiler horizontalement Cellule d’en-tête – Colonne 0 Apple Watch 10 Pixel Watch 3 Strava Google Maps (outil de distance) Distance 5,23 milles 5,37 milles 5,58 milles 5,13 milles Mesures 9 352 étapes 9 588 étapes 9 424 étapes n / A Gain d’altitude 559 pieds 588 pieds 558 pieds n / A Rythme moyen 17h42 par mile 17h01 par mile 14h48 par mile n / A Calories 622 actifs, 774 au total 859 calories n / A n / A Fréquence cardiaque moyenne 133 battements par minute 129 battements par minute n / A n / A Fréquence cardiaque maximale 172 battements par minute 167 battements par minute n / A n / A

Apple Watch 10 vs Pixel Watch 3 : 5 choses qui m’ont surpris

C’est la première fois que je teste l’Apple Watch 10 par rapport à la Pixel Watch 3 en même temps, plusieurs choses m’ont marqué lors de l’utilisation des deux côte à côte, au-delà de la correspondance de leurs métriques.

Voici les cinq choses les plus importantes que j’ai apprises de mon test de marche.

(Crédit image : Dan Bracaglia/Tom’s Guide)

1. La Pixel Watch a enregistré une marche plus longue et plus rapide

La Pixel Watch 3 a enregistré 0,14 mile supplémentaire de distance parcourue par rapport à l’Apple Watch 10, ce qui est assez petit. Qu’est-ce qui est le plus correct ? C’est impossible à dire.

Mais, si vous faites la moyenne du total de mes deux contrôles, Strava (5,58 miles) et l’outil de mesure de distance de Google (5,13 miles), vous obtenez une distance totale de 5,36 miles, soit un centième de mile du total de Google. . Pas trop mal, Pixel Watch.

L’appareil Google a également noté un rythme légèrement plus rapide que l’Apple Watch : 17 minutes et 1 seconde par mile contre 17 minutes et 42 secondes par mile. Compte tenu de la distance supplémentaire enregistrée par Google, cela n’est pas trop surprenant. Ce qui est surprenant, c’est que ces rythmes sont nettement plus lents que les 14 minutes et 48 secondes par mile de Strava. Qu’est-ce qui donne ?

Je soupçonne que cette différence est probablement due au fait que Strava arrête et démarre automatiquement l’enregistrement lorsque vous vous arrêtez physiquement et commencez à bouger. Par exemple, si je fais une pause de 30 secondes en attendant que le feu du passage pour piétons change, Strava ne prendra pas en compte ces 30 secondes d’immobilité dans mon rythme, alors qu’il semble qu’Apple et Google le fassent.

Cela dit, lorsque je me suis arrêté pour une pause de 5 minutes pour profiter d’un peu de soleil à mi-chemin de mon itinéraire, l’Apple Watch et la Pixel Watch m’ont présenté un message après quelques minutes d’arrêt me demandant si j’avais terminé mon entraînement. Les deux fois, j’ai appuyé sur Ignorer et j’ai continué à suivre.

2. Les totaux du nombre de pas étaient remarquablement similaires

(Crédit image : Tom’s Guide)

J’ai été agréablement surpris de voir que les deux montres intelligentes enregistraient un nombre total de pas similaire pour ma marche, avec moins de 250 pas séparant leurs décomptes. Aussi impressionnant; l’Apple Watch 10 se trouve à 72 pas du total de Strava, tandis que la Pixel Watch est à 164 pas de Strava.

Dans l’ensemble, ce sont les résultats que j’aime voir et qui rappellent que les meilleurs modèles de montres intelligentes détiennent ce titre pour une raison : ils font ce qu’ils promettent et ils le font bien.

3. La Pixel Watch a enregistré 30 pieds d’élévation supplémentaires

La mesure post-marche qui m’a le plus déstabilisé est le gain d’altitude supplémentaire de 29 pieds mesuré par la Pixel Watch 3. Pendant ce temps, l’Apple Watch 10 et l’application Strava ont toutes deux noté des montées totales à seulement un pied l’une de l’autre, ce qui suggère que l’appareil Google a probablement surcalculé.

Cela signifie-t-il que la Google Watch ajoutera toujours 5 ou 6 pieds d’élévation supplémentaires pour chaque 100 pieds gravis ? Espérons que non. Mais des tests plus approfondis sont nécessaires pour confirmer. Quoi qu’il en soit, pour les gens comme moi qui accordent beaucoup d’importance aux statistiques d’altitude, en particulier lors de la randonnée ou du ski en montagne, je veux être sûr que ma montre intelligente me donne les lectures les plus précises possibles.

4. L’Apple Watch a enregistré une fréquence cardiaque plus élevée

(Crédit image : Futur)

L’Apple Watch a enregistré des données de fréquence cardiaque légèrement plus élevées que la Google Watch. Celui-ci pourrait potentiellement être attribué au fait que je portais les appareils sur des poignets opposés ou au fait que le bracelet en caoutchouc de la Pixel Watch 3 était porté plus lâche que la boucle de sport en tissu de l’Apple Watch 10, car la première est moins confortable lorsqu’elle est bien fixée.

Quoi qu’il en soit, l’Apple Watch 10 a enregistré ma fréquence cardiaque moyenne à 4 bpm plus rapide que celle de Google, et ma fréquence cardiaque maximale pour la marche à 5 bpm plus rapide. Bien qu’il soit encore une fois difficile de dire lequel est le plus précis, ces mesures de fréquence cardiaque correspondent en général à ce à quoi je m’attendais.

Pour les marches vigoureuses, ma fréquence cardiaque moyenne se situe souvent autour de 130 bpm, comme c’était le cas lors de mon récent test de marche Samsung Galaxy Watch 7 contre Apple Watch SE. La fréquence cardiaque maximale, en revanche, peut varier considérablement selon le jour ou l’itinéraire.

Pour cette marche, je me suis poussé vers la fin, en particulier lors de ma dernière montée, et les fréquences cardiaques maximales respectives de chaque montre le reflètent. 172 et 167 bpm se situent dans ma zone de fréquence cardiaque maximale.

5. La Pixel Watch utilisait moins de batterie ; l’Apple Watch était plus confortable

(Crédit image : Futur)

J’ai quitté la maison avec les deux appareils à 100 % de batterie. À mon retour environ 90 minutes plus tard, la Pixel Watch 3 (en 45 mm) était à 87 % tandis que l’Apple Watch Series 10 était un peu plus épuisée à 77 %.

Compte tenu de ce taux d’épuisement de la batterie, l’Apple Watch 10 devrait être capable de suivre par GPS une randonnée entre 6 et 7 heures avant de mourir, tandis que la Pixel Watch 3 XL devrait durer plus près de 11 ou 12 heures. C’est une différence assez notable.

D’un autre côté, l’Apple Watch s’est sentie plus confortable sur mon poignet pendant la durée de mon test de marche. Cela est dû en partie au fait que l’Apple Watch est plus fine que la Pixel Watch, ce qui la rend également moins susceptible de s’accrocher au revers d’une veste. Cependant, les deux appareils pèsent à peu près le même poids.

L’autre facteur qui distingue l’Apple Watch 10 en termes de portabilité est la boucle de sport beaucoup plus douce et plus extensible qui l’accompagne. Par rapport au bracelet en caoutchouc traditionnel de la Pixel Watch 3, la boucle Apple ne s’accroche pas à mes cheveux et ne me semble pas dégoûtante/collante lorsque je commence à transpirer.

Bien sûr, la Pixel Watch 3 propose une gamme de bracelets, et l’Apple Watch 10 est également livrée avec un bracelet en caoutchouc tout aussi désagréable à l’entraînement. Dans les deux cas, si vous envisagez de vous entraîner avec votre nouvelle montre intelligente, pensez au bracelet que vous porterez.

En fin de compte, l’Apple Watch Series 10 et la Pixel Watch 3 sont des modèles de montres intelligentes compétents pour garder un œil sur les exercices en plein air de tous types. Et même si j’ai coupé quelques cheveux ici, les résultats de mon test concordent largement. Ainsi, que vous recherchiez la meilleure Apple Watch ou la meilleure montre intelligente pour Android, vous pouvez vous attendre à un suivi précis de votre condition physique et de votre santé avec de nombreuses informations pour vous aider à vous entraîner.