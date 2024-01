“J’ai fait 25 000 pas par jour pendant un an, voici ce qui s’est passé”

Faire 10 000 pas par jour a été le sujet de conversation de la ville du fitness pendant une minute chaude. Avec des bienfaits pour la santé tels qu’une meilleure forme cardiovasculaire, une force musculaire et même risque réduit de démenceil n’est pas étonnant que les mesures soient devenues la référence en matière de mode de vie sain, mais pour information, 10 000 n’est pas le nombre d’or.

Des études montrent que la 4K pourrait suffire à améliorer votre santé, tandis que le NHS déclare qu’une marche rapide de 10 minutes par jour pourrait faire l’affaire.

Athlète Keltie O’Connor J’ai ressenti les avantages de seulement 1 000 pas par jour, mais au cours de la dernière année, j’ai parcouru en moyenne environ 25 000 (ou 10 miles). Elle a documenté le voyage sur sa chaîne YouTube, où elle a partagé tout ce qu’elle a appris au cours du processus…

1.Le suivi des étapes peut être amusant

Youtube O’Connor aimait voir ses pas s’accumuler à la fin de chaque journée

«J’ai acheté un FitBit et, tout à coup, j’ai commencé à remarquer que je faisais beaucoup de pas. Mon côté compétitif le creusait. Je gagnais des points de victoire ; Je battais les gens. C’était amusant.’

2. Mais ne pas les suivre pourrait vous convenir davantage

« Après quelques mois, j’ai juste pensé que j’allais essayer de marcher partout. Je ne pensais pas : « Je vais marcher 25 km par jour », c’est juste là que mes pas finissent généralement lorsque je choisis de marcher partout. Je voulais juste explorer.

3. La musique peut rendre la marche plus agréable

Youtube O’Connor dit qu’écouter de la musique l’a aidée à aimer marcher

« J’ai remarqué que conduire en ville et écouter de la musique me manquaient, alors j’ai acheté des écouteurs et je marchais partout. Le temps passerait vite.

4. La marche peut favoriser la clarté mentale

Youtube O’Connor a découvert que marcher serait bénéfique pour sa santé mentale

‘Il fait vraiment froid [where I live] à Halifax, et j’ai remarqué que mes pas descendaient parce que je conduisais à nouveau. Je me souviens de la confusion qui est revenue. J’avais l’impression d’être dans le funk. Quelque chose n’allait pas, mais je ne pouvais même pas réaliser ce qui n’allait pas. Je n’avais aucun exutoire pour mon cerveau et mes émotions. Je détestais conduire à nouveau. J’ai ressenti cette tension. J’avais ce sentiment d’être piégé.

«Ensuite, j’ai décidé de m’habiller en décembre et janvier et j’ai recommencé à marcher partout, et les choses ont commencé à se sentir bien. J’ai pris beaucoup de grandes décisions dans la vie, j’ai quitté une relation qui ne fonctionnait pas, j’ai noué d’autres amitiés, je me suis rapproché de mes meilleurs amis, je me suis rapproché de ma famille. J’ai eu ce temps de réflexion, de méditation, de mouvement de mon corps.

“Il y avait un sentiment de clarté et me retrouver, c’était tellement thérapeutique.”

Selon la science, les activités aérobiques comme la marche et la course accélèrent la production de neurotransmetteurs de bien-être du cerveau appelés endorphines, améliorant ainsi l’humeur et relaxant l’esprit. La marche a également été associée à une réduction des niveaux de cortisol, l’hormone du stress, ce qui permet de maîtriser l’anxiété et l’agitation.

5. Cela pourrait augmenter vos niveaux de vitamine D

«J’irais chez le médecin pour faire mes analyses de sang et ma vitamine D serait au point.»

En effet, un étude récente ont découvert que les exercices d’endurance comme la marche rapide ou le jogging pouvaient augmenter les niveaux de vitamine D chez les personnes présentant une carence en vitamine D.

6. Cela vous fera économiser de l’argent

« J’ai remarqué que j’économisais de l’argent sur l’essence que je dépensais auparavant pour conduire. C’est la chose la moins chère pour notre santé mentale et physique.

7. Marcher pourrait vous aider à réaliser vos valeurs

Youtube O’Connor avait le sentiment de redonner à la planète en marchant au-dessus de la route.

«J’avais l’impression de redonner à la terre. La durabilité est quelque chose qui me passionne énormément, et marcher m’a permis de me sentir si proche de la terre.

“Si je choisis de ne pas conduire ma voiture pour me rendre au travail et que je choisis de marcher, ce jour-là, je ne contribuerai pas directement à augmenter le dioxyde de carbone dans notre atmosphère.”

Effectivement, les transports représentaient 26 % des émissions de gaz à effet de serre du Royaume-Uni en 2021, ce qui en fait le secteur le plus polluant, et la marche et le vélo peuvent réduire considérablement l’empreinte carbone et contribuer à lutter contre la crise climatique, selon recherche.

8. Cela encourage la connexion humaine

« Au lieu de prendre un Uber, je marchais et explorer était génial. Honnêtement, combien de fois êtes-vous rentré du bar et c’est juste le meilleur moment de la nuit, lorsque vous parlez à vos amis et que vous venez de sortir ? C’est ça la vie. Ces moments.’

Socialiser en marchant élimine la solitude tout en favorisant les activités des cellules cérébrales en analysant la parole, le langage corporel et les expressions faciales, selon une étude. étude. Recherche note que promener son chien peut également stimuler votre activité physique, car cela vous rend responsable les uns des autres et ajoute une couche de plaisir.

9. Cela vous donne le temps d’apprendre quelque chose de nouveau

“J’ai écouté des podcasts, j’ai écouté des livres d’auto-assistance, quand trouveras-tu le temps de faire ça ?”

10. C’est une forme de mouvement douce

«J’ai perdu mes règles plusieurs fois au cours de ma vie et pour moi, il ne s’agit ni de trop d’exercice, ni de sous-alimentation. C’est une question de stress. Marcher était un stress pour mon corps, parce que je pouvais enfin comprendre ce qui se passait dans mon cerveau.

Entre 14 et 25 pour cent des femmes souffrent d’irrégularités menstruelles, selon recherche. Si vous en faites partie, la marche peut aider à réguler votre cycle menstruel. La science révèle que la marche aide à stabiliser les déséquilibres hormonaux et peut également soulager les crampes et les ballonnements lorsque vous avez vos règles.

11. La marche favorise l’endurance cardio et stimule votre métabolisme

« Je ne vous dis pas que le meilleur moyen de se mettre en forme est de marcher davantage, mais c’est un moyen simple d’améliorer votre endurance cardiovasculaire et vous allez brûler plus de calories. Si vous dites toujours « Mon métabolisme est si lent », sachez que nous ne sommes pas censés rester assis toute la journée. Nous sommes censés déménager ! »

12. Commencez petit

Alors qu’O’Connor termine sa vidéo YouTube, elle déclare : “La prochaine fois que vous prendrez votre véhicule, marchez peut-être.” Commencez par une promenade de 10 minutes dehors, ayez le soleil sur votre visage et croyez-moi, c’est peut-être la meilleure chose que vous ayez jamais faite.