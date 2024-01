J’ai fait 15 000 pas chaque jour pendant 30 jours : voici ce qui est arrivé à mon corps

Vous avez probablement entendu dire que marcher 10 000 pas par jour est excellent pour votre santé physique et mentale, et qu’augmenter votre nombre de pas quotidiens pourrait vous aider à perdre du poids, à renforcer le bas de votre corps et votre corps et à améliorer votre santé cardiovasculaire.

Après avoir récemment discuté avec mon collègue, qui a fait 10 000 pas pendant 90 jours et noté des choses comme l’amélioration de la forme de marche, rester motivé et les méthodes pour augmenter le nombre de pas, je voulais savoir si marcher 15 000 pas par jour pendant un mois ferait une différence pour ma santé. santé. Et combien de mouvements faudrait-il pour atteindre cet objectif quotidien ?

Pour le plus grand plaisir de mon chien, j’ai attaché l’un des meilleurs trackers de fitness (je porte une Apple Watch) et je suis sorti avec elle pour quelques promenades supplémentaires. Voici pourquoi c’est important et combien de pas par jour vous vraiment il faut faire la différence.

Combien de temps faudra-t-il pour faire 15 000 pas ?

15 000 pas peuvent prendre environ 2 à 2,5 heures si vous marchez entre un rythme modéré de 3 mph ou un rythme rapide de 4 mph. La vitesse, la longueur de foulée et la hauteur joueront un rôle, vous pourrez donc parcourir 15 000 pas plus rapidement ou plus lentement selon la façon dont vous l’abordez. Porter un tracker d’activité ou emporter votre téléphone avec vous peut être utile pour suivre les pas.

(Crédit image : Getty/The Good Brigade)

Marcher 15 000 pas par jour : avantages

Que vous ayez décidé de faire plus d’exercices de marche cette année ou que vous souhaitiez sortir plus souvent, quelle que soit votre raison, seulement 30 minutes de marche par jour peuvent être bénéfiques pour votre corps – du renforcement de vos articulations, de vos os et de vos muscles à l’amélioration de votre forme cardiovasculaire (le santé de votre cœur et de vos poumons), brûler des calories et perdre du poids en marchant.

Nous avons couvert le nombre de calories que vous pouvez vous attendre à brûler en essayant la marche en montée plutôt que la course et la randonnée plutôt que la marche rapide pour vous aider à évaluer quel type d’activité de marche correspond le plus à vos besoins. N’oubliez pas que si votre objectif est de perdre du poids et de brûler des calories, la marche peut contribuer à votre niveau d’activité global (plus d’informations ci-dessous), et vous devrez également examiner votre alimentation, votre hygiène de sommeil et (en règle générale) , brûlant plus de calories que vous n’en consommez.

J’ai marché 15 000 pas par jour pendant 30 jours — voici ce que j’ai appris

Il ne faut pas 15 000 pas pour faire la différence

Il y a des avantages à marcher 15 000 pas par jour pour la perte de poids et la santé : plus vous bougez, plus vous êtes susceptible de brûler de calories. Cependant, vous n’avez pas besoin de faire 15 000, voire 10 000 pas (oui, vous avez bien lu) pour constater les nombreux bienfaits de la marche.

Une revue systématique publiée dans le Journal du Collège américain de cardiologie, mis à jour en 2023, a révélé que seulement 2 600 à 2 800 pas par jour pourraient réduire respectivement le risque de mortalité et de maladie cardiovasculaire. Continuer à ajouter 1 000 pas (environ 10 minutes de marche) peut apporter des bénéfices supplémentaires, les « bénéfices optimaux pour la santé » étant atteints à environ 8 800 pas pour la mortalité et 7 200 pour les maladies cardiovasculaires. L’étude a également conclu qu’une cadence plus élevée offre des avantages supplémentaires pour la santé au-delà du volume global des pas.

D’où viennent 10 000 pas par jour ? Le Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande 150 à 300 minutes d’activité aérobique d’intensité modérée par semaine, ce qui équivaut à environ 20 à 45 minutes par jour, ce qui ne garantit donc pas 10 000 pas. Selon diverses sources, dont Harvard Santé, le 10K magique est tiré d’une campagne de marketing japonaise dans les années 1960 !

Cela prend du temps

Tout le monde n’a pas le temps de sortir et de faire 15 000 pas – en tant que personne qui passe de longues journées à écrire à son bureau, je comprends cela. Je possède un chien très énergique qui a besoin de deux promenades par jour et qui donne des cours de fitness chaque semaine, donc intégrer davantage de mouvement dans mes journées est une option par défaut. Mais même après avoir ajouté mes routines d’entraînement à ce mélange, je n’atteins toujours pas ce nombre certains jours. Participez au défi 15 km.

Comment une personne moyenne fait-elle 15 000 pas ? Tout au long du défi, je me suis concentré sur un petit quelque chose appelé NEAT – Non-Exercise Activity Thermogenesis – qui fait référence à la dépense énergétique sans rapport avec l’exercice « dédié » (pensez à votre cours de spinning préféré ou à votre entraînement Pilates), au sommeil ou à l’alimentation.

Empruntez les escaliers lorsque cela est possible, restez debout pendant que vous travaillez, adonnez-vous à des passe-temps comme le jardinage ou jouez avec vos enfants : tous ces éléments sont précieux pour augmenter le nombre de pas. L’accumulation d’activité m’a aidé à atteindre 15 000 pas sans y penser et peut augmenter votre taux métabolique. L’une de mes techniques préférées consistait à emmener le chien dehors et à lui lancer un bâton pendant les pauses déjeuner.

La marche a augmenté la pleine conscience, la clarté, la concentration et l’énergie

Associer une marche quotidienne à des exercices de respiration (Garmin recommande ces 3 activités respiratoires à l’aide de votre montre) pourrait avoir un impact significatif sur votre bien-être et votre humeur, aidant votre corps à augmenter le temps passé à activer le système nerveux parasympathique – le mode « repos et digestion ». Diverses études ont montré que marcher dans les espaces verts peut réduire l’anxiété, améliorer l’humeur et diminuer les sentiments négatifs. Cela peut inclure une promenade dans le parc de votre ville locale, au bord de la mer ou à travers les forêts et les champs.

Marcher n’importe où m’aide à me sentir plus calme et plus ancré, et j’utilise ce temps pour réfléchir et résoudre des problèmes. Fait intéressant, un Étude de Stanford ont découvert que la marche pouvait stimuler la créativité, et les résultats suggèrent que la marche elle-même est le facteur principal, et non l’environnement. Chaque fois que je me promène avant le travail, même si cela nécessite de me réveiller plus tôt, j’ai une meilleure clarté, une meilleure concentration et un meilleur niveau d’énergie pour aborder ma journée. De plus, toutes les formes d’exercice (y compris la marche) libèrent des endorphines, qui réduisent le stress et la douleur.

Dans l’ensemble, je me sentais bien à chaque fois.

J’ai fait 15 000 pas par jour au cours des 30 derniers jours — voici mon verdict

Vous n’avez pas besoin de faire 15 000 ou 10 000 pas par jour pour bénéficier de la marche : accumuler régulièrement des pas et atteindre une moyenne de 7 000 pourrait améliorer la santé cardiovasculaire et la longévité. De plus, tout ce que vous pouvez faire vaut mieux que rien, et cela me semblait vrai.

Comment ai-je réussi à faire 15 000 pas par jour pendant un mois ? Je n’aime rien de plus que promener mon chien avec des écouteurs et un podcast – toute l’expérience est incroyablement apaisante et revigorante, et le monde semble également plus léger. Mais même si cela me fait du bien, faire 15 000 pas par jour a demandé plus de réflexion et de planification que ce à quoi je m’attendais les jours sans cours ou sans autre forme d’exercice.

Même si j’ai aimé inculquer ces habitudes saines, je ne me forcerai pas à franchir 15 000 pas chaque jour. Les jours où je le fais, c’est un bonus. Si les promenades régulières ne vous sont pas possibles, j’ai inclus quelques idées de marche ci-dessous, et en apprendre davantage sur NEAT pourrait vous aider à chronométrer les pas sans trop perdre de votre routine quotidienne.