J’ai fait 10 000 pas chaque jour depuis un an. Voici pourquoi je pense que c’est la meilleure chose que vous puissiez faire pour votre santé

Il y a environ un an, je cherchais un moyen d’améliorer ma santé et de m’empêcher de devenir fou en travaillant à domicile. J’ai commencé à faire 10 000 pas chaque jour et cela a eu un impact énorme sur mon bien-être. À ma grande surprise, c’est quelque chose auquel je suis resté et cela a amélioré ma vie à bien des égards.

Vous avez probablement entendu dire que faire 10 000 pas par jour est un bon objectif à atteindre. Mais si vous travaillez toute la journée à un bureau, 10 000 pas peuvent sembler beaucoup. Et si vous essayiez de tout faire en une seule fois, cela vous semblerait beaucoup, selon Santé Nuffieldcela prendrait environ une heure et 40 minutes.

J’ai découvert que prendre le temps de faire des promenades plus courtes est le meilleur moyen d’atteindre ce chiffre. Qu’il s’agisse de sortir 15 minutes seul avant de commencer ma journée, de mettre ma playlist préférée pour une promenade à l’heure du déjeuner ou de choisir de marcher jusqu’à ma destination au lieu de prendre les transports en commun, ces moments de marche sont devenus quelque chose que j’attends avec impatience. .

Changer ma mentalité envers la marche a eu des avantages fantastiques pour ma santé mentale et physique. Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles je fais de 10 000 pas une priorité.

1. Cela a amélioré ma santé mentale

J’étais stressé en travaillant à la maison et je me sentais enfermé dans les murs de mon salon. En donnant la priorité à sortir de la maison, quelle que soit la météo, je m’éloigne un peu de mon ordinateur portable, ce qui a considérablement amélioré ma santé mentale.

J’écoute habituellement ma musique préférée ou un podcast ou parfois j’en profite pour retrouver des amis au téléphone, c’est donc devenu un moment que j’attends vraiment avec impatience.

2. Ma forme cardio s’est améliorée

Je m’entraîne régulièrement et fais du sport une à deux fois par semaine, mais faire 10 000 pas par jour a encore amélioré ma forme physique. Grâce à mes promenades quotidiennes supplémentaires, je m’essouffle moins en faisant du cardio et j’ai beaucoup plus d’endurance au quotidien et pendant l’exercice.

Commencez votre semaine avec des idées d’entraînement réalisables, des conseils de santé et des conseils de bien-être dans votre boîte de réception.

3. Mon poids est resté stable

Je ne me pèse pas régulièrement, mais je donne plutôt la priorité à un régime d’exercice solide et à une alimentation appropriée. Je suis toujours conscient des fluctuations de mon poids, mais marcher 10 000 pas maintient mon poids stable. L’activité supplémentaire signifie que même les jours où je ne vais pas au gymnase, je brûle quand même une bonne quantité de calories.

4. Je m’endors plus facilement

Avant de commencer à marcher régulièrement, je me mettais souvent au lit et j’avais du mal à me détendre et à m’endormir. Je m’endors maintenant rapidement, tant que j’ai atteint mes 10 000 pas. Les jours où je ne parviens pas à faire 10 000 pas, je me sens nerveux et irritable à l’heure du coucher. Cela me motive toujours à compter mes pas le lendemain.

5. Mon endurance musculaire du bas du corps s’est améliorée

Bien que marcher 10 000 pas par jour n’ait pas augmenté la masse musculaire de mes jambes (j’utilise des programmes de musculation comme cet entraînement avec haltères pour le bas du corps pour m’aider à y parvenir), cela m’a aidé à maintenir et à améliorer mon endurance musculaire.

J’ai remarqué que mes jambes ne se fatiguent pas autant pendant les séances de gym pour le bas du corps ou lorsque je cours. Après des journées de festivals ou de voyages, mes jambes et mes pieds ne sont pas aussi douloureux que les gens avec qui je suis et je peux marcher plus longtemps et avec moins d’inconfort.

Ce sont tous des changements positifs que j’ai constatés depuis que je me suis engagé à faire 10 000 pas par jour et pourquoi j’ai l’intention de m’y tenir.