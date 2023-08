J’ai failli perdre un être cher à cause de barbares passeurs de migrants mais je ne bêle pas que nous devons saluer tous les arrivants à bras ouverts

LE nombre de migrants illégaux qui se sont rendus en Grande-Bretagne via la Manche est tout simplement stupéfiant.

La semaine dernière, le total s’élevait à 100 000 arrivants depuis 2018, c’est-à-dire la population de Solihull.

Des actions décriées par beaucoup visent simplement à empêcher les hommes en âge de travailler de venir de France Crédit : Paul Edwards – Le Soleil

Et il est naïf de ne pas reconnaître le facteur économique derrière l’ignoble industrie du trafic d’êtres humains Crédit : AFP via Getty

Pour tous ceux qui regardent, il est devenu douloureusement clair que le gouvernement de Rishi Sunak ne sera pas en mesure « d’arrêter les bateaux ».

Réduire, peut-être. Mais pas arrêter.

Et cette bévue linguistique reviendra peut-être le mordre à la prochaine élection.

Pourtant, jusqu’à présent, toutes les décisions prises pour freiner l’afflux de migrants traversant la Manche ont été soit abandonnées, soit ligotées devant les tribunaux, soit décriées comme la pire des violations des droits humains.

Comme il est inhumain de notre part de se méfier des hommes en âge de travailler d’Albanie et du Moyen-Orient qui paient des passeurs pour échapper à l’enfer déchiré par la guerre de la France !

Pourtant, il est peu question des gangs criminels heureux de jouer la vie des gens pour aussi peu que 3 000 £.

Je suppose qu’ils ont une compréhension légèrement différente des « droits de l’homme ».

Je devrais le savoir. J’ai failli perdre un être cher à cause de ces barbares avides.

Mon ami de la famille, qui a fait le périlleux voyage du Ghana à la Tunisie, puis à travers la Méditerranée, a été l’un des rares chanceux dont le bateau n’a pas chaviré dans les eaux agitées.

D’autres n’ont pas eu cette chance.

Ainsi, pour chaque migrant qui se rend en Europe et en Grande-Bretagne, nous nous demandons combien d’autres ont trouvé la mort en mer.

Mais je ne suis pas de ceux qui bêleront qu’il faut saluer tous les arrivants à bras ouverts.

En payant des passeurs pour qu’ils quittent la France, la plupart, sinon la totalité, de ces migrants perdent tout droit à un accueil britannique sincère.

Laisse moi être clair. Ne pas considérer cet afflux comme une migration économique est tout simplement naïf. Et nous en souffrons tous.

C’est une chose de chercher refuge dans le prochain pays le plus sûr, c’en est une autre de chercher des pâturages plus verts.

Les sceptiques parmi nous devineraient que cela a quelque chose à voir avec le taux d’acceptation des demandes d’asile initiales de 77 % au Royaume-Uni contre 37 % dans l’UE.

Pourtant, cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas être sympathiques – jusqu’à un certain point.

Très peu de gens comprennent le désespoir des personnes vivant dans le tiers monde, à la merci de politiciens corrompus, d’infrastructures insuffisantes – s’il y en a – et d’instabilité économique.

Et c’est un sort qui est aggravé à l’échelle mondiale par la hausse des prix des denrées alimentaires et de l’énergie.

Des générations entières ont été sacrifiées sur l’autel de politiciens corrompus, incompétents et cupides. Je l’ai vu.

Combien mourront ?

Il y a donc de solides arguments en faveur de l’amélioration de la vie des personnes vivant dans les régions les moins prospères du monde, en tant que stratégie à long terme pour freiner la migration illégale.

À court terme, cependant, quelque chose de plus radical doit être fait.

Il est ridicule que des milliers de sans-abri en Grande-Bretagne ne puissent pas accéder aux ressources de base alors que des migrants illégaux sont hébergés dans des hôtels pour près de 7 millions de livres sterling par jour.

Et il est encore plus décourageant pour les migrants légaux, comme moi, de voir ce que ce fiasco fait à la cohésion sociale des régions les moins riches du pays.

Pour ceux qui crient malhonnêtement que « personne n’est illégal », il peut être utile de demander à ceux qui vivent en dehors du M25 ce qu’ils pensent de l’immigration clandestine.

En fin de compte, les personnes qui contrecarrent les efforts du gouvernement pour contrôler les vagues d’immigration illégale ne font que maintenir en vie l’industrie diabolique du trafic d’êtres humains et condamnent de nombreux espoirs dans le processus.

Combien de personnes sont mortes pour chaque migrant que nous voyons débarquer des petits bateaux ?

Et combien d’autres mourront aux mains des passeurs avant que nous saisissions toute l’ampleur de cette crise humanitaire ?

Il faudra une approche multidimensionnelle pour maîtriser cette crise.

D’une plus grande coopération avec les Français, à un système d’asile plus efficace ici, tout doit être fait pour dissuader les clandestins et les bandes criminelles qui les exploitent.

Si nos députés ne souffraient pas d’un tel manque de volonté politique, ils transformeraient eux aussi leurs paroles vides en actes.

Chaque jour où cette farce continue, la Grande-Bretagne est le vrai perdant.

ROAR’S MORE RONFLEMENT

Je dois avouer que je ne regarde pas le football féminin.

Ce n’est pas à cause de la misogynie ou de la haine irrationnelle des sports féminins.

Esther explique pourquoi elle encouragera les Lionnes – mais il y a un changement qu’elle aimerait voir pour rendre le football féminin intéressant pour elle Crédit : Getty

Bien au contraire. Je suis une passionnée de gymnastique féminine, d’athlétisme, de tennis et de nombreux autres sports.

Mais le football féminin est tout simplement inaccessible.

Et ce n’est en aucun cas à cause de la qualité d’athlète. Les joueurs sont rapides, agiles et compétents.

Le problème est la taille du terrain. Les footballeuses jouent sur le même terrain que leurs homologues masculins, qui sont plus grands, plus lourds et plus rapides.

Cela signifie des coups déjà moins puissants, et le jeu est considérablement ralenti.

Aucune personne honnête ne dira que le football féminin est aussi excitant ou dynamique que le football masculin. Ce n’est pas.

J’encouragerai les Lionnes lors de la finale de la Coupe du monde dimanche, mais j’espère que leur succès montrera clairement que pour que le football féminin réussisse vraiment, nous devons investir dans le divertissement.

Réduisez les emplacements.

LOCK’S STICKY, SUNAK

QUAND il s’agit de retraites, le Premier ministre Rishi Sunak a clairement indiqué que son gouvernement resterait enfermé.

Il a promis de conserver le triple verrouillage, bien que cela coûte 10 milliards de livres supplémentaires l’année prochaine, soit 2,5 milliards de livres de plus que prévu dans le budget du printemps.

C’est la bonne chose à faire. Mais le gouvernement est entre le marteau et l’enclume.

D’un côté, il y a une génération de retraités qui ont travaillé pendant des décennies avec la promesse d’une pension de l’État.

De l’autre, une jeune génération finance effectivement la retraite de l’État, même si elle est tellement à court d’argent que le rêve de posséder une maison et d’élever une famille s’éloigne de plus en plus.

Leurs propres cotisations NI ne sont pas du tout une assurance. Il est peu probable qu’ils reçoivent jamais une pension de l’État.

Un règlement de compte approche et une confrontation avec la réalité est nécessaire. Mais pour l’instant, gardez le triple verrouillage.

Brandon a un coeur d’or

Le groupe ROCK The Killers a dû s’excuser cette semaine après avoir été hué pour avoir amené un fan russe sur scène lors d’un concert en Géorgie.

Le leader du groupe, Brandon Flowers, a dit à la foule de voir le fan masculin comme un « frère ».

Les paroles de Brandon Flowers en Géorgie ont peut-être été sourdes, mais nous ne devrions pas laisser les actions sanglantes de Poutine nous séparer des Russes qui sont contre la guerre en Ukraine Crédit : Getty

C’était évidemment sourd. Surtout compte tenu du fait que la Géorgie n’est pas étrangère aux invasions russes.

Environ 20 % du pays est sous occupation militaire russe.

La guerre en Ukraine a rouvert de vieilles blessures.

Mais le cœur de Brandon était au bon endroit.

Il n’y a pas si longtemps, de nombreux Ukrainiens, Géorgiens et Russes partageaient des liens communs.

Et à bien des égards, ils le font encore. Dans un sondage de 2011, 49 % des Ukrainiens ont déclaré avoir de la famille en Russie.

Et il y avait 2,6 millions de citoyens ukrainiens vivant en Russie en 2015.

Ce serait une honte si les liens communs entre les gens ordinaires qui ne soutiennent pas les actions sanglantes de Poutine étaient encore une autre victime de sa guerre maléfique.

GREEN GRAB’S UNE PLAISANCE

Le 29 de ce mois, l’extension du péage urbain Ulez à Londres entrera en vigueur.

Mais ne vous inquiétez pas, si vous êtes une personne sur dix sans véhicule conforme, il y a encore de l’espoir.

Si vous êtes une personne sur dix sans véhicule conforme à Ulez, vous pouvez toujours polluer à votre guise si vous êtes prêt à payer 12,50 £ par jour Crédit : AFP via Getty

Vous êtes invités à polluer à votre guise tant que vous êtes prêt à remplir les coffres de Sadiq Khan avec 12,50 £ par jour.

Il semble que chaque mesure prise par le maire de Londres pour «sauver la planète» implique de lui donner plus de notre argent.

L’accaparement flagrant de l’argent de nombreuses politiques « vertes » est ce qui agace tant de gens.

Certes, si les voitures non conformes étaient si préjudiciables à notre santé, la meilleure chose à faire serait de les interdire complètement.

De plus, où va tout l’argent? Je n’ai pas encore vu de machines de filtration d’air à aucun coin de rue.

Loin de tenir compte des préoccupations des personnes vulnérables telles que les femmes, les personnes âgées et les commerçants en difficulté, M. Khan déguise cette extorsion en une partie de la révolution verte.

BRIT D’UN MESS

C’EST FINI pour Britney Spears et son mari Sam Asghari – et comme l’a rapporté ce journal hier, la séparation est déjà en train de devenir désordonnée.

L’acteur et entraîneur personnel Asghari a confirmé la séparation du couple dans un communiqué publié jeudi.

Il semble que Britney ne puisse jamais faire une pause, car elle s’est séparée de son mari Sam Asghari – et il aurait exigé un règlement financier généreux Crédit : Getty

Le jeune homme de 29 ans a écrit sur Instagram qu' »après six ans d’amour et d’engagement l’un envers l’autre, ma femme et moi avons décidé de terminer notre voyage ensemble ».

Mais M. Asghari exigerait également un règlement financier généreux après un peu plus d’un an de mariage.

Britney fera-t-elle un jour une pause ?

Apparemment, l’amour ne coûte rien – sauf des millions de dollars.