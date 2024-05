J’ai failli mourir – puis mon défunt père est apparu au-dessus d’une fosse sombre pour lancer une invitation grotesque qui m’a horrifié.

Sebastian Junger, 62 ans, a subi une rupture d’un anévrisme non diagnostiqué

Alors que la vie d’un homme était au bord de la mort, il a vécu une rencontre effrayante : un gouffre profond et sombre s’est ouvert sous lui lorsque son défunt père est apparu au-dessus de lui.

Mais loin de se sentir réconforté, un sentiment d’horreur l’envahit lorsqu’il réalisa qu’il était sur le point de mourir et dit au médecin qui le soignait : « Il faut se dépêcher, vous me perdez en ce moment ».

Sebastian Junger, journaliste américain de 62 ans et auteur de The Perfect Storm, a partagé cette expérience déchirante de mort imminente dans son nouveau livre « In My Time of Dying: How I Came Face to Face with the Idea of ​​an Afterlife » – où il révèle comment ce moment déterminant a complètement modifié la trajectoire de sa vie.

Junger profitait d’un moment paisible avec sa femme dans une cabane isolée à Cape Cod, dans le Massachusetts, à l’été 2020, lorsqu’il a soudainement été plongé dans la douleur. À son insu, il avait subi une rupture d’un anévrisme non diagnostiqué de l’artère pancréatique et saignait dans son propre abdomen.

Son corps était devenu une bombe à retardement, perdant un demi-litre de sang toutes les 10 à 15 minutes. Avec 10 litres de sang dans un corps humain, Junger mourrait dans les deux heures.

Junger, connu pour son travail dans des zones de conflit comme l’Afghanistan, où il a échappé de peu à la mort, ainsi que lorsqu’il a failli se noyer alors qu’il explorait des conditions météorologiques extrêmes dans « The Perfect Storm », a publié un mémoire intitulé « In My Time of Dying ».

Lorsque Junger est finalement arrivé à l’hôpital, les médecins se sont battus pour le sauver alors qu’il perdait conscience et perdait conscience.

C’est alors qu’il a vécu une rencontre surréaliste de mort imminente où il a vu son défunt père au-dessus de lui et un « gouffre sombre et profond » sous lui.

Alors qu’un médecin essayait d’insérer une aiguille de gros calibre dans sa jugulaire, il a décrit dans son livre comment il avait pris conscience d’« un trou sombre en dessous de moi et à ma gauche ».

« La fosse était d’un noir très pur et si infiniment profonde qu’elle n’avait aucune profondeur réelle », a-t-il poursuivi. « Cela exerçait une traction lente mais sans réponse, et je savais que si j’entrais dans le trou, je ne reviendrais jamais ».

Lorsqu’il a ensuite demandé aux médecins ce qui lui arrivait médicalement à ce moment-là, ils ont estimé qu’il était à 10 ou 15 minutes d’un arrêt cardiaque et de la mort.

Pendant ce temps, Junger a également pris conscience de son père – décédé huit ans plus tôt à l’âge de 89 ans – flottant au-dessus de lui et légèrement à sa gauche.

« Mon père respirait le réconfort et semblait m’inviter à l’accompagner. « C’est bon, il n’y a rien à craindre », semblait-il dire. « Ne vous battez pas. Je prendrai soin de toi », se souvient-il dans son livre.

Mais sa présence horrifiait Jugner, qui disait que même s’il l’aimait, « son invitation à le rejoindre lui paraissait grotesque ».

« Il était mort, j’étais vivant et je ne voulais rien avoir à faire avec lui », a-t-il écrit.

C’est alors qu’il s’est tourné vers le médecin et lui a dit : « Docteur, vous devez vous dépêcher. Tu me perds. J’y vais tout de suite.

« Et c’est la dernière chose dont je me suis souvenu pendant très longtemps », a-t-il ajouté.

Il se souvient également du moment, pendant l’opération, où une infirmière lui a dit : « Essayez de garder les yeux ouverts pour que nous sachions que vous êtes toujours avec nous ». ce que son esprit ne pensait pas.

Lorsque Junger s’est finalement réveillé aux soins intensifs, il s’est rappelé du moment où l’infirmière lui a dit : « Tu as failli mourir la nuit dernière. En fait, personne ne peut croire que tu es en vie.

À ce moment-là, il a décrit être allongé là, pensant à la mort pour la première fois de sa vie.

« Pas la mort selon mes conditions – l’énergie accrue d’un appel rapproché, le soulagement d’un coup de chance – mais selon mes conditions », a-t-il expliqué.

Dans les mois qui ont suivi, Junger décrit avoir douté de sa mémoire et se demander s’il avait tout inventé.

Mais sa femme Barbara a confirmé que c’était l’une des premières choses qu’il avait racontées lorsqu’elle lui avait rendu visite à l’hôpital et que c’était alors qu’elle avait réalisé à quel point elle était sur le point de le perdre.

Étonnamment, cette rencontre n’était pas la première expérience de mort imminente de Junger.

Dans le livre, il se souvient également d’une époque où il a failli se noyer alors qu’il surfait parmi d’énormes vagues en hiver.

À une autre occasion, Junger, connu pour son travail de reportage dans les zones de conflit, a évité de peu la mort lorsque son Humvee a explosé en Afghanistan.

Il décrit également son combat après la mort de son ami et photographe Tim Hetherington alors qu’il faisait un reportage sur la guerre civile libyenne.

Il a déclaré que ces moments changeaient une personne pour toujours, la conduisant même peut-être au bord de la « folie ».

« Presque mourir puis retourner dans le monde des vivants n’est pas le soulagement auquel on pourrait s’attendre, écrit Junger.

L’écrivain Sebastian Junger (L) et le photographe Tim Hetherington (R) lors d’une mission pour Vanity Fair Magazine à l’avant-poste « Restrepo » en Afghanistan. Hetherington est mort alors qu’il couvrait la guerre civile libyenne, laissant Junger changé à jamais

Dans ses prochains mémoires, Junger raconte son contact déchirant avec la mort, survenu le 16 juin 2020, et son voyage d’introspection et de guérison dans lequel il s’est lancé par la suite (Junger avec sa femme en 2007)

Junger est marié à sa seconde épouse, Barbara, et ils ont deux petites filles, âgées de six mois et trois ans au moment de son hémorragie de l’artère pancréatique.

Mais le retour à la normale a été une entreprise difficile.

Il a décrit comment l’image de sa famille attendant avec enthousiasme alors qu’il remontait le chemin de terre à son retour de l’hôpital le faisait pleurer.

Au lieu de ressentir de l’exaltation, il s’est retrouvé « en proie à une peur terrible et irrationnelle de ne pas avoir survécu ».

« Que j’étais un fantôme et que ma famille ne savait pas que j’étais là. Quand j’ai demandé à Barbara de confirmer que j’existais, elle a répondu oui, mais c’était exactement le genre de chose qu’une hallucination dirait », a-t-il écrit.

« Alors que je m’enfonçais plus profondément dans la paranoïa existentielle », a-t-il poursuivi, « j’ai commencé à faire des recherches sur les effets psychologiques de la mort imminente. »

« En littérature et en histoire, la folie n’est pas un résultat rare », écrit-il.

Ses mémoires se penchent sur les cicatrices psychologiques et les questions existentielles qui ont émergé à la suite de son contact avec la mortalité.

« Je suis sorti de l’hôpital un peu brisé », a-t-il déclaré au New York Times. « Mon corps a guéri rapidement, mais je me suis retrouvé avec des problèmes psychologiques qui sont apparemment très courants chez quelqu’un qui a failli mourir. »

« Je ne pouvais pas être seul ; Je ne pouvais pas me promener dans les bois. Tout a été évalué en fonction du temps qu’il me faudrait pour arriver aux urgences – comme si j’avais un anévrisme maintenant, je vais mourir.

Il a poursuivi : « Je J’ai commencé à écrire des choses dans un cahier parce que c’est exactement ce que je fais avec mes expériences et mes observations. Je suis allé voir un thérapeute pendant un moment parce qu’après avoir fini d’être très anxieux, je suis devenu incroyablement déprimé. J’ai reconnu cette séquence à cause d’un traumatisme de combat, sauf que c’était bien pire.

De la lutte contre le scepticisme à l’égard des religions organisées à la contemplation des mystères de l’univers, Junger explore la vie, la mort et tout le reste.

«J’ai été élevé dans une attitude sceptique à l’égard des religions organisées. J’ai donc traversé la vie sans aucune pensée particulière en matière de spiritualité – et sans aucun besoin particulier. Je n’ai pas eu d’enfant, Dieu merci, qui est mort d’un cancer ; rien ne m’est arrivé de si insupportable que j’aie eu besoin de tendre la main à une puissance supérieure. J’ai été béni. J’ai eu une vie chanceuse. Pas facile, mais chanceux », a-t-il déclaré au New York Times.

Il a affronté la fragilité de l’existence et a trouvé un équilibre délicat entre peur et acceptation.

« Revenir à une vie normale signifiait apprendre à oublier que nous allons tous mourir et que nous pourrions mourir à tout moment. C’est ce qu’exige la vie normale », a-t-il déclaré au New York Times.

«Deux nuits avant d’aller à l’hôpital, j’ai rêvé que j’étais mort et je méprisais ma famille en deuil.»

« Parce que j’ai vécu cette expérience, que je ne peux toujours pas expliquer, il m’est venu à l’esprit que j’étais peut-être mort et que le rêve me faisait vivre une réalité après la mort et que j’étais un fantôme. Je suis entré dans ce dessin existentiel très étrange d’Escher. Suis-je là ou pas ? À un moment donné, j’ai dit à ma femme : « Comment puis-je savoir que je ne suis pas mort ? »

« Elle a dit : « Vous êtes ici, juste en face de moi. Vous avez survécu. » J’ai pensé : « C’est exactement ce que dirait une hallucination. » Revenir à la normale signifiait arrêter de penser comme ça.

Il a finalement trouvé la paix dans le fait d’être en vie et espère que son livre apportera du réconfort à ceux qui sont aux prises avec des pensées similaires.

« Nous sommes tous dans un endroit émotionnellement vulnérable ; cela fait simplement partie du fait d’être dans une société moderne avec tous ses merveilleux avantages. De temps en temps, j’écris quelque chose qui permet aux gens de mieux s’y retrouver. Peut-être que ce livre apportera un peu de réconfort.