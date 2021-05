«  J’ai failli mourir  »: la starlette de l’UFC Norma Dumont révèle sa lutte choquante pour limiter le poids coq dans les coupures traumatiques avant les combats

« The Immortal » est sur le point de se battre pour la première fois en près de six mois lorsqu’elle affrontera Felicia Spencer, deux fois championne du titre UFC, à l’UFC Vegas 27 ce soir.

La native de Belo Horizonte a fait une silhouette excitée la semaine précédant le combat, posant dans une piscine avec un ami et au soleil en bikini avant de serrer la main de Spencer lors de la confrontation finale – mais elle a révélé son épreuve choquante. qui a gâché la préparation de ses deux dernières sorties

« Franchement, j’ai failli mourir lors des deux dernières réductions de poids, » a-t-elle déclaré à Combate, réfléchissant à une victoire par décision unanime contre Ashlee Evans-Smith en novembre dernier et à une réunion ratée avec Erin Blanchfield aux poids coq en avril.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Norma « The Imortal » Dumont (@norma_dumont_mma)

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Norma « The Imortal » Dumont (@norma_dumont_mma)

« Je suis vraiment malade [and it] m’a causé un petit traumatisme. A tel point que, pendant deux jours, j’ai eu du mal à prendre la douche à cause de la sensation. Mon cœur battait la chamade.

«Les premières fois que j’ai parlé de la réduction de poids, j’ai pleuré. J’ai pleuré aux médecins à chaque fois que je devais parler [about it], « elle a avoué.

«C’est vraiment traumatisant, à cause de la façon dont le processus s’est déroulé. Je ne veux plus vivre ça, je ne veux plus souffrir autant.

« Je veux [the weight cut] être en bonne santé, mais je ne veux pas non plus abandonner ma carrière.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Norma « The Imortal » Dumont (@norma_dumont_mma)

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Norma « The Imortal » Dumont (@norma_dumont_mma)

« J’ai toujours eu du mal à réduire mon poids [to bantamweight]. La différence est que dans l’UFC, il existe certaines règles pour réduire le poids.

« Je me suis toujours entraîné depuis que je suis jeune. Je suis footballeur, je suis un rat de gym depuis l’âge de 15 ans, et je développe ma maturité musculaire et augmente [muscle] à cause de la formation, [through] cohérence. »

«Mon plus gros problème était que lorsque j’ai signé avec l’UFC, je suis allé jusqu’à 66 kg parce que je me battais [there]J’ai donc fait un travail de gain de masse en étant un athlète fort qui avait déjà du mal à frapper 61 kg, à tel point que j’avais déjà échoué sur la balance une fois en dehors de l’UFC.

« Quand je suis arrivé à 100 livres, qu’est-ce que j’ai fait? J’ai augmenté le poids, augmenté la masse et travaillé pour gagner plus de force. »

Confronté à un manque de rivaux en poids plume après avoir été éliminé par l’ancienne challenger au titre Megan Anderson à ses débuts à l’UFC, Dumont a de nouveau tenté de tomber en poids coq pour l’affrontement Evans-Smith.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Norma « The Imortal » Dumont (@norma_dumont_mma)

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Norma « The Imortal » Dumont (@norma_dumont_mma)

Une fois de plus, elle a eu des difficultés car elle pesait plus de 3,3 lb au-dessus de la limite. Heureusement, l’Américain a accepté l’écart et le combat a continué.

«Nous avons tout fait correctement, nous avons réussi à nous rapprocher mais nous n’avons pas touché [the limit], nous devions donc résoudre ces problèmes, » expliqua Dumont.

« On a résolu les problèmes et on a essayé à nouveau et ça n’a pas marché. La masse que j’ai gagnée pour monter en division n’est pas partie parce que j’ai une certaine difficulté à perdre de la masse maigre.

« Je le gagne très facilement [but] Je ne le perds pas facilement. C’est une caractéristique positive d’une part, car je suis très forte; cependant, pour une réduction de poids, c’est quelque chose de difficile. «

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Norma « The Imortal » Dumont (@norma_dumont_mma)

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Norma « The Imortal » Dumont (@norma_dumont_mma)

« Après ce combat, nous devrons faire un travail inverse, qui consiste à supprimer la masse que j’ai gagnée pour combattre la première fois dans la division supérieure. »

En avril, alors qu’elle était prête à affronter Blanchfield, la Nevada Athletic Commission a été moins indulgente, annulant le combat après que Dumont ait dépassé la limite – cette fois plus de 3,5 lb.

Voulant aller au fond de son dilemme une fois pour toutes, elle a parlé à l’UFC et a été autorisée à enquêter à leur Performance Institute (PI) à Las Vegas.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Norma « The Imortal » Dumont (@norma_dumont_mma)

« Nous ne savons pas si nous pouvons faire du poids dans la division », son équipe a dit au championnat, qui lui a alors conseillé de visiter le PI pour « faites des études et voyez si vous êtes dans la catégorie de poids ou non ».

« Nous avons fait deux semaines de tests et ils ont conclu que j’étais vraiment trop fort pour la division. Le problème était mon pourcentage de masse maigre, qui atteignait le sommet de 66 kg. »

« [The UFC said], « regardez, vous êtes vraiment un athlète fort pour la division, vous avez une densité osseuse très lourde pour une femme. »

« ‘Pouvez-vous vous adapter [at bantamweight]? Oui, vous pouvez. Mais il y aura beaucoup de travail pendant quatre à cinq mois, et nous changerons la composition de votre corps [and] diminuez sa masse maigre afin que vous puissiez entrer dans la division des 61 kg. ‘ »

Frustrée après avoir bien mangé mais ne faisant toujours pas de poids coq, Dumont a dû avoir une conversation franche avec son entraîneur et son mari Johnny Vieira.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Norma « The Imortal » Dumont (@norma_dumont_mma)

« Nous avons été vraiment frustrés parce que c’est ce que j’ai dit: si je n’avais pas fait ma part, je me sentirais coupable. » Bon sang, j’aurais dû suivre un régime, j’aurais dû m’entraîner, j’aurais dû faire quelque chose « .

« Mais j’ai tout fait, j’ai trop souffert, et vous vous dites: ‘Mec, ce n’est pas possible, qu’est-ce qui se passe? J’ai tout bien fait, je me suis consacré, j’ai suivi un régime.’ Ceux qui m’entourent, ils le savent.

« Je ne savais pas quoi faire d’autre. J’ai parlé à Johnny [and said]: «Malheureusement, je ne peux pas entrer dans le poids coq, c’est tout, c’est fini. Je ne peux pas faire 61 kg. ‘

«Il y avait un sentiment de frustration. [But] J’étais plus calme après être allé au Performance Institute et leur avoir parlé. «

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Norma « The Imortal » Dumont (@norma_dumont_mma)

Comprenant que le travail pour passer au poids coq prendra plus de temps, Dumont a demandé un combat au poids plume pour rester actif.

Lorsque l’adversaire de Spencer, Danyelle Wolf, a abandonné, Dumont a accepté le défi. Après l’affrontement, elle tentera une dernière fois de faire 61 kg avec l’aide de l’équipe du Performance Institute.

« Même si je suis fort pour la division des 200 livres, je suis petit, » Fit remarquer Dumont.

«A part Felicia, qui est un centimètre plus petite que moi, les autres sont trop grandes. Ça va toujours être un double travail.

« Est-ce que je peux combattre des athlètes de grande taille? Oui, mais c’est toujours un double travail. C’était l’évaluation de l’institution de performance: ‘Vous avez le profil de [a] 61 kg [fighter] – il vous suffit d’enlever une partie de la masse, qui est élevée, mais vous avez la structure de [a] 61 kg » [fighter]».

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Norma « The Imortal » Dumont (@norma_dumont_mma)

«Le gros problème à 66 kg aujourd’hui est aussi de ne pas se battre. Par exemple, [by] moi battant Felicia, qui vais-je me battre? Avec [champion] Amanda [Nunes]? Je ne pense pas qu’il soit temps d’affronter Amanda.

« Vais-je devoir revenir en arrière et combattre Zarah [Fairn]? C’est une division dans laquelle tu ne peux pas mûrir, et [look] ce qui est arrivé à Felicia Spencer dans le dernier combat, qui a combattu Amanda mais, franchement, a pris une raclée pendant cinq rounds. »

« Dans la division des poids coq, vous avez des combattants coriaces dans les dix premières positions, ce qui vous endurcira encore plus jusqu’à ce que vous atteigniez le sommet. J’ai besoin de ce processus – je veux ce processus. »