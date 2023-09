J’ai failli mourir de sang après qu’un requin m’a arraché la jambe. J’avais l’impression d’avoir été heurté par un camion alors qu’il me jetait comme une poupée de chiffon

Un père a raconté qu’il avait failli se vider de son sang après qu’un requin lui ait arraché la jambe et l’ait violemment balancé « comme une poupée de chiffon » sous l’eau.

Glenn Dickson pêchait sous-marine avec des amis au large des côtes du nord du Queensland, en Australie, lorsque la bête de 10 pieds lui a tendu une embuscade.

Glenn Dickson a déclaré qu’il s’accrochait à la vie pour le bien de sa femme et de ses trois enfants Crédit : PA La vraie vie

Le père a failli se vider de son sang après avoir été attaqué par un requin bouledogue en Australie Crédit : Facebook

Il a été contraint de se faire amputer la jambe droite à la suite de cet horrible incident. Crédit : PA La vraie vie

L’homme de 32 ans a expliqué qu’il poursuivait sa proie dans les profondeurs et qu’il avait réussi à tirer un tir parfait quelques instants avant l’attaque.

Il a « lentement » commencé à remonter à la surface avec sa prise, lorsqu’un énorme requin bouledogue tapi dans l’eau s’est accroché à sa patte.

Glenn, détaillant ce moment terrifiant, a déclaré à news.com.au : « À ce moment-là, j’avais l’impression d’avoir été heurté par un camion.

« J’ai immédiatement été violemment projeté, battu comme une poupée de chiffon sous l’eau. Je savais que j’étais attaqué par un requin. »

Il a décrit avoir observé le prédateur à travers une brume de son propre sang alors qu’il serrait ses mâchoires autour de sa cuisse, refusant d’abandonner son emprise.

Le père de trois enfants a poursuivi : « Tout d’un coup, tout s’est arrêté.

« Le requin m’a relâché la jambe et je pouvais dire qu’il allait revenir. Il m’a juste tiré trois ou quatre fois violemment. Je me suis évanoui. »

Les amis de Glenn ont regardé avec horreur l’eau devenir rouge vif tandis que le requin continuait de le projeter.

Ils se sont précipités vers lui et l’ont transporté dans leur bateau, tout en craignant que leur copain amateur de gym ne soit « ané à partir de la taille ».

Glenn a expliqué qu’il était conscient et inconscient, mais s’est rendu compte que sa jambe avait été « gravement endommagée ».

Il se souvient : « J’ai commencé à ressentir du froid, de la fatigue. Chaque fois que je commençais à m’évanouir, mon ami commençait à me frapper à la poitrine. »

Les amis Rick, Peter et Aaron ont commencé à fabriquer des garrots de fortune pour aider à endiguer la perte de sang presque mortelle.

Il leur a fallu cinq heures pour regagner la côte et atteindre un hôpital.

Glenn a raconté comment il avait vu une « lumière blanche et brillante » dont il s’était battu pour rester à l’écart pendant le voyage frénétique de retour vers la terre ferme.

Il a déclaré : « J’ai perdu la moitié du sang de mon corps. Je pouvais voir une lumière vive dans mes yeux et je savais que si je la laissais m’envahir, je ne reviendrais pas.

« Mais la pensée de ma belle future épouse, Jessie-Lee, et de nos adorables enfants m’a fait tenir le coup et ne pas lâcher prise.

« Voir leurs visages et penser à la façon dont je pourrais être privée d’un avenir merveilleux avec eux m’a poussé à ne pas céder – à forcer mon corps à rester en vie et à retourner auprès de ma famille. »

Les médecins ont qualifié Glenn de « survivant miracle » après avoir survécu à l’attaque semblable à Jaws le 18 février 2017.

Le requin bouledogue lui a déchiré la cuisse et lui a arraché le muscle du mollet.

Son artère fémorale, qui transporte l’essentiel de l’apport sanguin vers le membre inférieur, a été sectionnée, ce qui aurait pu provoquer une hémorragie en trois minutes à peine.

Jessie-Lee, désormais épouse de Glenn, a expliqué qu’elle « ne voulait pas s’approcher » de lui à l’hôpital car l’étendue de ses blessures lui « effrayait ».

Le lendemain, les médecins ont été contraints de lui amputer la jambe droite.

« J’étais juste reconnaissant d’être ici et de voir ceux que j’aime », a déclaré le père reconnaissant.

Trois mois seulement après son épreuve sous-marine, Glenn est retourné au gymnase et a travaillé à s’adapter à la vie avec une jambe prothétique.

Sa persévérance a porté ses fruits, puisqu’il a ensuite marché fièrement dans l’allée sans aide pour épouser sa chérie d’enfance, Jessie-Lee.

Le couple, amis depuis l’âge de quatre ans de Glenn, a choisi la plage idyllique locale où ils jouaient ensemble lorsqu’ils étaient enfants pour se marier.

Et il n’y a pas non plus de mésentente entre lui et le requin bouledogue qui a failli le tuer.

Le papa a ajouté : « Les requins ne sont que des carnivores comme nous, qui ont besoin de manger pour survivre.

« En les voyant si souvent – ​​peut-être une fois à chaque voyage – on s’habitue à leur présence.

« Cela peut être un peu inconfortable lorsqu’ils nagent près de chez vous, mais je n’ai jamais eu de raison d’avoir peur d’eux. »

Il est désormais un conférencier motivateur qui milite également pour la conservation des requins.

L’homme de 32 ans a déclaré que perdre sa jambe était un petit prix à payer pour sa vie. Crédit : Facebook

Glenn a fièrement marché dans l’allée avec sa prothèse pour épouser Jessie-Lee Crédit : PA La vraie vie