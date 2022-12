J’ai failli mourir après avoir laissé tomber une cigarette alors que je m’assoupissais, mais mon rat de compagnie héros m’a sauvé la vie

Un rat HERO a sauvé son propriétaire endormi de la mort en brûlant en déplaçant une cigarette allumée et en la réveillant.

Ratty, le rongeur de Caroline Davis, atteinte d’un cancer, est passé à l’action lorsqu’elle s’est assoupie à cause de ses médicaments, mettant le feu à sa robe de chambre.

Crédit : James Linsell-Clark SWNS

Crédit : James Linsell-Clark SWNS

Crédit : James Linsell-Clark SWNS

La mère de deux enfants estime que le rat de sauvetage a dû ramasser sa cigarette et la déplacer car elle a été retrouvée à plusieurs mètres de là.

Elle affirme que Ratty l’a ensuite réveillée en la griffant alors que la robe de chambre couvait, lui brûlant la jambe.

Le mari Malcolm, 64 ans, dormait à l’étage.

Caroline, 61 ans, de Peterborough, a déclaré: «S’il n’y avait pas eu Ratty, nous aurions pu perdre notre maison, ou peut-être même nos vies.

« Elle nous a sauvés. J’aime à penser que c’est sa façon de me rembourser pour l’avoir sauvée en premier lieu.

Le chat de la famille, Paddy, a attrapé Ratty et l’a ramenée à la maison il y a 18 mois.

Caroline a déclaré : « Je ne pensais pas qu’elle survivrait à la nuit. Je l’ai seulement nourrie et abreuvée pour lui donner une fin confortable, mais à ma grande surprise, elle n’a cessé de devenir de plus en plus forte. Elle m’a remboursé à la pelle.